Technik VW vysvětlil, proč moderním autům při řazení zůstávají „viset” otáčky motoru před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Je to jedna z nepříjemných vlastností zejména moderních aut a člověk má pocit, jako by ho motor v tu chvíli přestal poslouchat. Proč to tak je či spíše musí být, vysvětlil Douglas Skorupski z Volkswagenu.

Pokud vlastníte či používáte auta vyrobená v posledních letech a mající stále manuální převodovku, museli jste si toho všimnout. Chcete přeřadit nahoru, zmáčknete spojku a čekáte rychlý pokles otáček. Ty ale padají rychlostí kráčejícího bagru. Působí to nepřirozeně a pokud řadíte rychle, celou operaci vám to z mnoha důvodů komplikuje, nikoli naopak.

Teorií, proč tomu ta je, existuje několik. Někteří to považují za jakýsi opak běžnějšího „rev-matchingu”, kdy motor dává automatické meziplyny při podřazení. Tehdy elektronika otáčky zvýší, aby podřazení bylo plynulejší. A když je takto „podrží výše” při řazení nahoru, máte více času, abyste operaci hladce dokončili. Další mluví o tom, že to je dáno zvětšením setrvačníků, jiní o tom, že elektronicky ovládané škrtící klapky prostě berou v úvahu příliš mnoho faktorů, a tak vás nikdy neposlechnou zcela. A pochopitelně se objevují názory, že to je kvůli emisním normám.

Vše ze zmíněného může být částečně pravda, ostatně kvůli komfortu některých řidičů dříve pomaleji klesaly otáčky třeba Opelům či Fordům. Podle Douglase Skorupskiho, technika Volkswagenu, který má na starosti strategii pohonný jednotek u severoamerické divize automobilky, je ale dnes dominantní motiv jeden jediný - emise.

Otáčky ospale padají třeba i u posledního Golfu, který se podle Skorupskiho snaží tímto způsobem zabránit produkci vysokého množství oxidů dusíku. „Když sundáte nohu z plynu, snažíme se zabránit tomu, aby se do motoru dostalo velké množství vzduchu bez jakéhokoli paliva. Když se takto vzduch dostane dovnitř, pak v momentě, kdy znovu přidáte plyn, vznikne velmi chudá směs (vyšší než 14,7:1 v poměru vzduch-palivo), při níž vznikají oxidy dusíku neboli NOx. Zpožděním uzavření škrtící klapky tam dostaneme nějaké palivo se vzduchem, abychom udrželi správnou směs, vyhneme se situaci, kdy vznikne ta příliš chudá a zabráníme vzniku NOx,“ uvedl Skorupski.

Ti, kteří spílají regulátorům za chování motorů jejich aut, tak mají bohužel opět pravdu, zrovna v případě NOx je ale boj za jejich minimalizaci obecně vzato správný, neboť jde o skutečně nebezpečné, člověku přímo škodící emise.

Dodat se sluší, že nejde jen o záležitost Volkswagenů, něco podobného dělá v určité míře naprostá většina moderních aut s manuálními převodovkami (ty s automaty to de facto dělají též, ale bez vašeho vědomí) a odstranit by to šlo snad jen přeprogramováním řídicí jednotky motoru. Protože škrtící klapka už dávno není mechanickou záležitostí ovládanou lankem, ale elektronickou záležitostí, v níž se pedál plynu stává jen jakýmsi joystickem vysílajícím impulsy k řídicí jednotce. Jak ta s nimi naloží, je na ni. Nebo spíše na podřízených pana Skorupskiho, který její reakce určitým způsobem naprogramují.

Nový VW Golf VIII je jedním z aut, kterým u verzí s manuální převodovkou velmi pomalu padají otáčky motoru při řazení. Proč tomu tak je, vysvětlil jeden z nejpovolanější licí ve firmě. Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Zdroj: Autoweek

