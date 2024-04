Tesla Cybertruck v aerodynamickém tunelu dostála image cihly, je horší než dekádu stará spalovací auta včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je jasné, že u tak obřího auta nebude aerodynamický odpor nikdy kladem, ovšem součinitel nízký být může. Není, oproti takovému BMW řady 5 z roku 2011 je klidně až dvojnásobný.

Na každou vykouřenou cigaretu připadá ekvivalent 14 gramů CO2. Ročně se jich přitom vykouří přes 5 bilionů, navíc je třeba zdůraznit, že tohle je spíš sekundární aspekt. Kouření v prvé řadě škodí lidem a neprospívá nikomu kromě firem, které cigarety vyrábí a prodávají. A když k tomu přihodíme ještě jeden statistický údaj, tedy skutečnost, že mimo Čínu se nejvíc kouří v Evropě, rázem by politici měli zaměřit svou pozornost na něco jiného, než je automobilová doprava.

Stále více se však bohužel ukazuje, že politikům nejde o to, o čem soustavně nahlas mluví, tedy o dobro planety. Pokud by tomu tak bylo, upravili by legislativu nejen související s kouřením, ale i v případě elektrických aut. Aby totiž ta měla nějaký opravdu pozitivní vliv, bylo by zapotřebí, aby šlo o velmi lehké vozy. A navíc s karoserií připomínající ocumlaný bonbon. V takovém případě by totiž šel dolů aerodynamický odpor a logicky by tak šla nahoru efektivita.

Jaká je realita? Očkem můžeme hodit po Tesle Cybertruck, která by dle tvrzení automobilky měla mít na kontě aerodynamický koeficient Cd 0,34. Již to je poněkud hrozivé číslo, neboť třeba současný Mercedes-Benz A Sedan má Cd 0,22. A BMW 5 Efficient Dynamics z let 2011 až 2013 na tom nebylo výrazně hůře (Cd 0,23). Přesto jsou tato spalovací auta považována za ničitele planety, zatímco Cybertruck je hlavně fanoušky Tesly vnímán jako její spása. A to je třeba dodat, že jde o větší auto, má větší čelní plochu, kterou musíte oním koeficientem násobit.

Youtubeři z kanálu i1 Tesla navíc elektrický pick-up prohnali větrným tunelem a zjistili, že reálné Cd Cybertrucku je dokonce Cd 0,384. To sice není až tak daleko od továrního údaje, přičemž vliv na něj může mít i fakt, že automobilka auta testuje jinde než v Severní Karolíně, stále tu však máme potvrzení výše zmíněného. Tedy že pick-up je aerodynamicky nepříliš efektivní a tudíž k životnímu prostředí spíše nepřátelský. Daný údaj navíc odpovídá běžnému nastavení.

Pokud podvozek vozu zvednete do polohy Extract, což je nejvyšší možné nastavení, pak jste dokonce na koeficientu Cd 0,535. Ke slovu přitom takový odpor přichází při překonávání překážek, tedy v terénu. Čili jinými slovy v přírodě, tedy tam, kde by se elektromobilita měla projevovat nejvíce prospěšně. Minimálně v případě Tesly je tomu však zcela opačně. Znovu je tedy třeba se ptát, co toto auto planetě přináší?

Lze dodat, že Cihlotruck, pardon Cybertruck v tom není sám. Takový Ford F-150 Lightning má Cd 0,44 ve standardním stavu a GMC Hummer EV dokonce Cd 0,50. Jeho hmotnost je pak dokonce ještě o tunu vyšší než u Tesly. I takový dvanáctiválcový supersport jedoucí na plný plyn je tak vedle něj prakticky neškodný beránek. Jenže zkuste něco takového vysvětlit politikům, z nichž část se po většinu dne schovává za oblaky cigaretového dýmu.

Cybertruck již na první pohled nevypadá jako auto, které by bylo aerodynamicky optimální, realita je ale ještě horší. Foto: Tesla

Zdroj: i1Tesla@YouTube

Petr Prokopec

