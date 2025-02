Tesly mají velmi neobvykle umístěný dobíjecí port. Bývalý viceprezident a šéf vývoje firmy řekl, proč to tak je před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to nejen neobvyklé, ale i docela nepraktické řešení, a tak si mnozí myslí, že za ním stojí nějaká jiná, zejména konstrukční logika. Podle Petera Rawlinsona ale žádná taková neexistuje.

Pokud potřebujete dotankovat spalovací vůz, o umístění víčka nádrže vás povětšinou přesně informuje chytrá ikonka na palubní desce. A obvykle stačí pamatovat na jistou logiku věci. Evropská či americká auta mají hrdlo na pravé straně, což koresponduje s místními zvyklostmi - výrobci konstrukci uzpůsobili ježdění na pravé straně silnice, kdy řidičům jen stačí zastavit, natankovat a následně mohou pokračovat, aniž by museli pár minut trénovat parkování. U japonských, australských, indických, britských a dalších aut je pro změnu třeba počítat s levou stranou, a to kvůli domácímu ježdění vlevo.

Zavedené automobilky se letité zkušenosti snažily zúročit i u elektromobilů a přizpůsobit umístění dobíjecího portu nejen lokálním zvyklostem, ale i konstrukci samotných aut. Výrazně se tím liší od aut Tesly, která mají dobíjecí port usazený vzadu na levé straně. To zdánlivě nedává smysl, neboť v Americe se jezdí vpravo a tamní pakovací zvyklosti velí hlavně zajíždět do řady vedle sebe stojících aut popředu. V takové chvíli ovšem u Superchargerů narážejí na příliš krátký kabel, který k dobíjecí zdířce „přes auto” nedosáhne. Pokud tedy chtějí doplnit kapacitu baterií, nezbývá jim nic jiného, než přejít k couvání.

Řada lidí si jistě pomyslí, že za tím stojí nějaký důležitý technický detail, bezpečnostní opatření, nepochopená uživatelská výhoda, cokoli takového. Ale nic z toho prý není pravda, tedy alespoň pokud máme věřit Peteru Rawlinsonovi. Dnes je šéfem konkurenční značky Lucid Motors, dříve však pracoval v Tesle jako viceprezident firmy a šéf vývoje, je to otec Modelu S, jak ho známe dnes. S Muskem se nemilují, a tak berme jeho slova s jistým nadhledem, na každý pád tvrdí, že za umístěním portu nic chytrého nestojí - má jít jen o projev rozmaru právě Elona Muska.

Rawlinsonovi se podle jeho slov snažil už před nějakými 15 léty Muska přesvědčit, aby dobíjecí port byl usazen na předním blatníku na straně řidiče. „Řekl jsem mu, že většina Američanů parkuje po čumáku. A když to uděláte, chcete mít dobíjecí port vpředu. Nechcete, aby dlouhý a špinavý kabel vedl podél vašich dveří. Stejně jako ho nechcete mít vepředu, kde ho má Nissan Leaf, protože jde o kritické místo. Stačí drobný náraz a nepůjde vám otevřít, pokud bude poškozen,“ říká dnes.

Zní to logicky, Musk si ale prosadil jiné řešení, jehož důvod zní až komicky. „Řekl mi, že by to nevyhovovalo rozložení jeho garáže v Bel Air. Pročež jsem se ho zeptal, kde by ho chtěl mít a co by jeho garáži vyhovovalo. Uvedl, že vzadu, neboť by jinak mohl o kabel zakopnout. Přitom toto místo ani nevlastnil, měl ho pronajaté. Ovšem my jsme zkrátka museli kvůli jeho pronajaté garáži v Bel Air umístit dobíjecí port na levou zadní stranu Modelu S,“ uvádí dále Rawlinson.

Když tedy již pod hlavičkou značky Lucid vyrukoval s elektrickým sedanem Air, nechal umístit dobíjecí port tam, kde ho měla mít i Tesla, tedy dopředu. Přičemž tamtéž jej původně mělo mít i chystané SUV Gravity. Jenže Musk předloni kvůli návratu dotací povolil, aby síť Superchargerů mohli využívat i elektromobily konkurenčních značek. To následně vedlo k mnoha tlačenicím u stojanů, neboť zmíněné krátké kabely často k portům na předních blatnících nedosáhnou.

Lucid Gravity tedy bude mít port taktéž jako Tesly vlevo vzadu, načež se Američané zjevnou budou muset ve větší míře učit couvat. „Je to sice praštěné, ale když je nedokážete porazit, musíte se k nim zkrátka přidat,“ uzavírá celý příběh Rawlinson. Zda se vše odehrálo tak, jak říká, je otázkou. Nicméně pokud ostatní výrobci chtějí, aby jejich zákazníci mohli ze sítě Superchargerů profitovat, nezbude jim, než se přizpůsobit. Ostatně tak učinili už v případě samotného portu.

Musk vskutku v nemalé míře mění zažité zvyky Američanů. Ve stejné chvíli, jako je začal učit mít v oblibě elektromobilitu, zavelel také k couvání, i když většina motoristů v USA parkuje po čumáku. Důvod zveřejněný bývalým viceprezidentem Tesly zní docela legračně. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek

Petr Prokopec

