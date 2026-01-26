Tohle auto řeší jeden z největších nešvarů moderních vozů. Na fotkách skoro není vidět, to je ale právě ono

Technický vývoj nikdy není mincí s jednou stranou, takže i v případě aut jsme nezřídka svědky toho, jak moderní vozy dělají dva kroky vpřed a jeden vzad. Platí to i o světelné technice, jakkoli to výrobci odmítají. Firma DarkSky se na to nyní rozhodla stylově upozornit.

před 9 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto řeší jeden z největších nešvarů moderních vozů. Na fotkách skoro není vidět, to je ale právě ono

Foto: DarkSky International, tiskové materiály

Technický vývoj nikdy není mincí s jednou stranou, takže i v případě aut jsme nezřídka svědky toho, jak moderní vozy dělají dva kroky vpřed a jeden vzad. Platí to i o světelné technice, jakkoli to výrobci odmítají. Firma DarkSky se na to nyní rozhodla stylově upozornit.

Za poslední dvě tři dekády prošla světla aut ohromným vývojem. Původní halogeny byly nejprve nahrazeny xenony, než automobilky přešly na světelné diody a dokonce lasery. Jejich paprsek zvládá osvítit delší úsek, navíc jasněji. A pokud vám běžné LEDky nestačí, můžete sáhnout po těch matricových, které zvlášť u aut některých značek velmi přesně svítí intenzivně jen tam, či mohou, nebo mají dokonce ono laserové rozšíření zejména pro extrémní dosah dálkových světel.

Jakkoliv ale tomuto posunu můžeme zatleskat, neboť zejména za komplikovaných podmínek (noční déšť apod.) činí jízdu mnohem bezpečnější, není to mince s jednou stranou. Jakkoli se výrobci zaklínají tím, že myslí nejen na majitele svých vozů, ale i na ostatní účastníky provozu, které jejich stále lepší světla nebudou oslňovat, realita za jejich sliby často pokulhává. Hlavně SUV s výše umístěnými světly s ostrým přechodem mezi ničím a plným osvětlením snadno oslňují řidiče jedoucí stejným i opačným směrem. Za ideálních podmínek to bývá fajn, ale silnice mají horizonty, zatáčky a proti špatně seřízeným světlům nejsou imunní ani moderní vozy. Zejména protijedoucí auta oslňují stále častěji, to nám nikdo nevymluví, hlavně pokud sami nemáte SUV, ve kterém se sedí vysoko nad silnicí.

Na toto téma se na autosalonu v Detroitu rozhodla poukázat společnost DarkSky International, která přišla s konceptem DarkSky One. Ten byl dle jejího prohlášení koncipován v prvé řadě pro jízdu v noci. Sériovou verzí ale následován nebude, skutečně má hlavně rozvířit debatu o problému, který je ze stále citelnější i v USA, ovšem samotné automobilky se mu nevěnují. Neznamená to ale, že by nás firma chtěla navrátit k halogenům nebo ještě dále do světelného pravěku.

Místo toho tu jde o zcela nový přístup, kdy noc, auta a jejich okolí jsou považovány za ucelený ekosystém. Koncept se proto světlomety snaží využít mnohem preciznějším a méně rušivým způsobem, kdy využívá senzory a řídící jednotky k tomu, aby paprsky nasměroval přesně tam, kde mají být. Což jsou vlastně prakticky stejná slova, na jaká jsme zvyklí z tiskových zpráv automobilek. Rozdíl je v tom, že tentokrát nemá jít jen o mlácení prázdné slámy.

DarkSky One se podobně jako ostatní moderní auta pyšní diodami, stejně jako adaptivní technologií, která nejen nasvěcuje ony zatáčky, ale ještě upravuje výkon světelného zdroje. Ten spolupracuje se střešním LiDARem, pročež se skutečně dokáže přizpůsobit okolním podmínkám dostatečně dopředu. Tedy jinými slovy, jiné řidiče koncept vidí pomalu už za zatáčkou, načež zvládá včas utlumit světlo, aby nedošlo k oslnění ostatních motoristů.

Tím ale snahy americké firmy nekončí. V souladu s tím byl upraven také povrch vozu, který se dočkal matného laku. Ten světlo neodráží do okolí, nýbrž pohlcuje, pročež je DarkSky ohleduplnější třeba vůči zvěři při jízdě skrze noční les - osvětluje sice dostatečně vozovku, ovšem z auta není světelná koule, která by rušila celé okolí. Což je, přiznejme si, skutečně neobvyklý přístup, který v současné době u automobilek opravdu nenajdeme.

Otázkou pochopitelně je, co do budoucna můžeme očekávat. Jakkoli je jisté, že DarkSky One rozvíří nejednu debatu, všechny karty v rukou mají automobilky. A je otázkou, zda některá bude ochotna či schopna vystavět „světelný marketing” na podobné ohleduplnosti k ostatním místo toho, že dobře uvidíte hlavně vy zpoza volantu. Tušíme, že to nebude snadné...


Koncept DarkSky One má rozvířit debatu ohledně moderních světel. Ty sice dokážou osvětlit stovky metrů vozovky, ovšem zároveň také oslňují ostatní motoristy, jakkoli to výrobci neradi přiznávají. Foto: DarkSky International, tiskové materiály

Zdroj: DarkSky International

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.