Tohle monstrum je zbrusu nový motor V12 pro chystaný supersport. Jako z filmu Vetřelec vlastně nejen vypadá
Petr ProkopecVývoj auta jako takového se protahuje, zdá se ale, že čekání bude stát za to. Motor, na který se díváte, má objem 6,2 litru, 12 válců a 0 turbodmychadel. Produkovat bude až 900 koní. A stejně kilo má mít i sporťák, kterého se stane srdcem.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Tohle monstrum je zbrusu nový motor V12 pro chystaný supersport. Jako z filmu Vetřelec vlastně nejen vypadá
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Vývoj auta jako takového se protahuje, zdá se ale, že čekání bude stát za to. Motor, na který se díváte, má objem 6,2 litru, 12 válců a 0 turbodmychadel. Produkovat bude až 900 koní. A stejně kilo má mít i sporťák, kterého se stane srdcem.
O návratu italské automobilky De Tomaso se mluví už déle než dekádu. Práva na tuto značku v roce 2014 získal hongkongský podnikatel Norman Choi, který o pět let později představil firemní moderní prvotinu, sporťák P72. Jeho sériová výroba se měla rozjet záhy, přičemž číslovka v názvu vozu odkazovala na počet dostupných exemplářů. De Tomaso podle vlastních slov poměrně rychle rozprodalo veškerou produkci, přičemž ze zákazníků nikdo necouvnul ani přesto, že na dodávky prvních kusů začalo docházet teprve loni, tedy s opravdu značným zpožděním.
P72 dostal do vínku pětilitrový osmiválec z Fordu Mustang, čímž chtěl Choi navázat na minulost značky. Ta totiž dříve s modrým oválem úzce spolupracovala a jeho pohonnými jednotkami osadila své modely jako Mangusta či Pantera. Ambice znovuzrozené automobilky jsou však mnohem větší, Choi totiž v roce 2022 oznámil, že silniční P72 dostane také okruhového bratříčka, který ponese název P900. Danou číslovkou však tentokrát není odkázáno na počet dostupných aut, nýbrž na suchou hmotnost pouhých 900 kilogramů.
Tak nízké mety chce De Tomaso dosáhnout navzdory tomu, že by se o pohon vozu staral zcela nový 6,2litrový atmosférický dvanáctiválec. Jeho vývoj přitom měl být dokončen až v roce 2024, zatímco P900 mělo k prvním zákazníkům zamířit o rok dříve - proto automobilka lidem nabídla, že pokud budou více než netrpěliví, budou moci sáhnout po náhradě v podobě 4,2litrového desetiválce Judd. Jenže zpoždění nakonec nebylo spojeno pouze s verzí P72, ale rovněž s okruhovou variantou, stejně jako s unikátní pohonnou jednotkou.
Ta nakonec bude pohánět všech 18 dostupných kusů P900, neboť toto provedení se stále ještě nezačalo vyrábět. Motor V12 má ale De Tomaso konečně hotový. A při pohledu na první snímky je třeba uznat, že čekání stálo za to. Nic podobného totiž nikde na světě neuvidíte, spíše než klasické pohonné jednotky připomíná 6,2litrový agregát příšery z filmového Vetřelce. Či jakékoli jiné dílo H.R. Gigera. Stojí za tím hlavně svody, které se kolem motoru obtáčí, přičemž následně jsou svedeny do jednoho výfukového potrubí. A vetřelec tento motor vlastně i je, v roce 2026 jsme příchod podobné novinky bychom opravdu nečekali.
Výchozí konstrukce pohonné jednotky je dílem samotného De Tomasa (tedy firmy, samotný Alejandro je naneštěstí už přes 20 let po smrti), o vývoj se ovšem starala hlavně společnost Italtecnica Engineering. Ta dosáhla působivých parametrů, neboť agregát by při spalování syntetického paliva měl produkovat 900 koní. P900 tedy počítá s poměrem výkonu a hmotnosti 1:1. Agregát přitom váží jen 220 kilo, načež je vůbec nejlehčím dvanáctiválcem v historii. Zvládat má ovšem 12 300 otáček, načež si majitelé budou užívat neskutečné operní árie. Ovšem jen na okruhu.
Dá se nicméně předpokládat, že jen kvůli 18 vozům, byť každý z nich startuje na 70 milionech korun, se De Tomaso čtyřletým vývojem dvanáctiválcového motoru nezabývalo. Jednotka tedy nejspíš zamíří i do dalších aut značky, přičemž může jít rovněž o silniční modely, a to i díky schopnosti spalovat syntetické palivo. A protože motor je skutečně hotový, nemělo by již čekání na další novinky zabrat tak dlouho.
Vůbec nejlehčí dvanáctiválec historie produkuje 900 koní a zvládá 12 300 otáček. Více než co jiného ale zaujme svým designem, připomíná hlavní hrdiny filmového Vetřelce. Foto: De Tomaso Automobili
Zdroj: De Tomaso Automobili
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
včera
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Kawasaki KX112, KX85 a KX85 L: krosky pro mladé včera 08:00
- Tým Cainam - pouhá fata morgána 1.2.2026
- Alex Marquez poprvé s továrním motocyklem 31.1.2026
- Fermín Aldeguer zmešká také první víkend MotoGP 2026 v Thajsku. 31.1.2026
- Testy Sepang 3. den Shakedown 31.1.2026
Nejčtenější články
- Subaru chystá návrat jedné ze svých největších ikon, zatím předvedlo zvuk jejího boxeru
6.1.2026
- Prodeje elektrických Korejců se loni v USA zhroutily, samy automobilky za to ale paradoxně mohou být rády
6.1.2026
- Někdo si před 38 léty koupil nové auto a zavřel ho do garáže. Dnes se prodává za pětinásobek
6.1.2026
- Renault poprvé ukázal své nové největší a nejluxusnější auto. Je tak tajné, že to vlastně ani není Renault
6.1.2026
- Hned dva nové Moskviče se ukázaly na dalších fotkách, odhalují i nové logo značky
6.1.2026
Živá témata na fóru
- Politický koutek 02.03. 12:26 - mattonecz
- BMW Divize 02.03. 12:17 - M.Z.
- Přituhuje 02.03. 12:10 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.03. 10:50 - tommas
- Výběr navigace do auta 02.03. 09:40 - ponchojustice
- Elektromobily a vse kolem nich 02.03. 00:19 - Zajda
- Fiat a vše kolem nich 02.02. 12:55 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 02.02. 11:19 - pavproch