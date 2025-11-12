Toyota chce z nového dvoulitru dostat až 400 koní v době, kdy ostatní s takovými motory končí, ukázala ho v akci
Petr ProkopecJaponci zůstávají nohama na zemi hlavou daleko od oblaků. To nakonec potvrzuje i ten, kdo má pořád poslední slovo v největší automobilce světa, Akio Toyoda. Osobně odřídil prototyp s uprostřed usazeným dvoulitrem, který ukazuje budoucnost firmy.
V květnu roku 2024 Toyota oznámila, že spolu s Mazdou a Subaru pracuje na nové rodině spalovacích pohonných jednotek. Tu mají tvořit 1,5litrový a 2,0litrový čtyřválec, přičemž první agregát bude k dispozici v atmosférické i přeplňované verzi, zatímco u druhého bude turbo nedílnou součástí každého motorového prostoru. Japonci navíc počítají s tím, že jednotky bude možné instalovat do aut napříč i podélně, a připravují je rovněž na spalování syntetického paliva. Proto ostatně vývoj stále není u konce.
Toyota na počátku letošního roku na autosalonu v Tokiu představila Yaris GR, u kterého byl standardní 1,6litrový tříválec nahrazen novým přeplňovaným dvoulitrem. Tato jednotka s interním označením G20E byla usazena uprostřed a Japonci jí chtěli otestovat tím nejnáročnějším možným způsobem. Vůz měl totiž zamířit do vytrvalostních závodů, kde by se pozitivně projevila výdrž motoru i výkon. Jenže záhy vyvstal problém s jeho umístěním, který negativně ovlivnil brzdění, zatáčení i samotnou jízdu.
Jak se ale zdá, vše se nakonec v dobré obrátilo. Toyota totiž nově potvrdila, že testy v závodním prostředí dopadly na výbornou. Pozoruhodné pak je, že jej ukázala v akci během série Super Taikyu na okruhu Okayama, kdy se za volant speciálu poadil prezident japonské automobilky Akio Toyoda. Ten se celkově umístil třetí, což znamená, že dvoulitrový motor dosáhl pódiového umístění ještě předtím, než se začal vyrábět. Jakým disponoval výkonem, nebylo upřesněno, u sériové jednotky ale značka cílí na 400 koní.
Motor přitom během závodu spaloval klasický benzin, ovšem Japonci již od začátku prodejů chtějí nabídnout také variantu, která se vypořádá s 20procentní složkou etanolu (E20). Toyoda pak po projetí cílem uvedl, že automobilka „učinila velký krok kupředu“. Datum, od kterého budou nové jednotky k dispozici, však ani on neupřesnil. V zákulisí se ovšem mluví o závěru roku 2026, což koresponduje s debutem nové sériové Corolly, která by se jedna-pětky a dvoulitru mohla dočkat.
Koncept totiž dostal do vínku krátkou a výrazně se svažující přední kapotu. Toyota už dřív uváděla, že nové motory výrazně vylepší aerodynamiku a tím i efektivitu budoucích aut značky, neboť Japoncům se povedlo snížit jejich výšku. Čelní partie tak budou moci být co nejlépe přizpůsobeny obtékání vzduchu. Automobilka navíc nepočítá jen s usazením agregátů pod přední kapotu, podobně jako v závodním Yarisu GR totiž mohou zamířit také doprostřed.
Yaris GR s Akio Toyodou za volantem dojel v rámci série Super Taikyu celkově třetí. Pro Japonce to tak byl velmi úspěšný test chystaného nového dvoulitru, který by ve vrcholné verzi měl nabídnout přes 400 koní. Foto: Toyota
