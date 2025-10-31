Toyota jde dál proti proudu, potvrdila příchod nového motoru V8. Použije neobvyklý základ a řekla i víc
Toyota jde dál proti proudu, potvrdila příchod nového motoru V8. Použije neobvyklý základ a řekla i víc
včera | Petr Prokopec
Je krajně neobvyklé, aby v roce 2025 kdokoli přicházel s novým osmiválcovým motorem, tím méně je to obvyklé u velké automobilky. Toyota si ale jede svou, a tak se ještě před koncem roku dočkáme novinky, která může nabídnout i 800 koní.
Pokud vám v žilách místo krve proudí vysokooktanový benzin a jste fanoušky Toyoty, pak nejspíš víte, že japonská automobilka pracuje na novém supersportu. Ten byl dosud prezentován jako nástupce Lexusu LFA, a tak nebylo jisté, jaké logo na přídi a volantu ponese. Nejasnosti tohoto druhu ale nedávno rozptýlil prezident automobilky Akio Toyoda, který potvrdil, že vůz ponese logo Toyoty a do prodeje dorazí jako model GR GT. Na jeho první odhalení dojde už 5. prosince, zatímco živý debut se odehraje v lednu v Tokiu.
Kromě názvu navíc už navíc není třeba spekulovat ani o pohonném ústrojí. Novinka bude totiž stoprocentně osazena zbrusu novým osmiválcem, jak nyní Car Expertu přiznal Takashi Uehara, který má u značky na povel právě vývoj pohonných jednotek. Motor to bude skutečně nový, úplně s čistým listem papíru ale Japonci nezačali - místo toho V8 vznikne trochu neobvykle spojením dvojice jednotek z chystané rodiny nových čtyřválců. Ty počítají s 1,5litrovým a 2,0litrovým objemem, přičemž druhá zmíněná verze má s pomocí turbodmychadel nabídnout přes 400 koní.
Toyota GR GT by tedy mohla disponovat klidně i výkonem blížícím se 800, jakkoli tolik ve finále nečekáme. Osmiválcové srdce ale bude součástí hybridního řešení, takže jeho elektrická elektrická část může výkon jednotky posunou poměrně vysoko. Žádné extrémy ale nelze čekat ani zde - kvůli snaze o minimalizaci hmotnosti se počítá jen s hybridní a nikoli plug-in hybridní technikou, která by si vyžádala větší baterie, takže vysoké stovky elektrických koní na stole beztak nejsou.
Uehara dále naznačil, že nový osmiválec nebude vyhrazen pouze jedinému modelu. Dočkat se ho má také produkční verze Lexusu Sport Concept. V jejím případě by však agregát měl být naladěn odlišně. „Nabídnout můžeme V8, který má mnohem jemnější charakter, stejně jako můžeme vyrukovat s mnohem výraznější a více hrozivou verzí,“ uvedl Uehara. Dá se pak vytušit, že Lexus by disponoval první zmíněnou, zatímco zástupce Toyoty by se mohl stát tak trochu automobilovým chuligánem.
Ať tak či onak, začíná být stále jistější, že objemné spalovací motory s větším počtem válců hned tak někam nezmizí. Ostatně třeba takové BMW nedávno potvrdilo, že loni prodalo vůbec nejvíce osmiválcových aut ve své historii. A příklady táhnou - pokud s osmiválci boduje BMW, boduje s nimi opět americké části Stellantisu a znovu s nimi zaboduje i Toyota, konkurence nebude moci jen sedět s rukama v klíně.
Japonci na osmiválci pracují už nějakou dobu, základem pro něj se stal nový dvoulitrový čtyřválec, který značka s úspěchem vyzkoušela v závodním Yarisu. Novinka budou vlastně dva tyhle motory dohromady. Foto: Toyota
Zdroj: Car Expert, Toyota
