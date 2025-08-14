Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily

Jak nejlépe napravit elektrické auto? No přece spalovacím motorem, už na to přišla i Toyota. Své novinky na poli jednotek s vnitřním spalováním tedy dopřeje i elektrickým vozům, bude to ale jen jakási třešinka na dortu opravdu široké škály jejich využití.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Toyota

Loni v květnu Toyota představila novou generaci spalovacích motorů, na kterých spolupracuje s Mazdou a Subaru. Japonci sází na jejich vysokou efektivitu, která jim umožní, aby se dál vyhýbali zrádné elektrické kartě. Ani jedna značka však zatím neupřesnila, kdy bychom se agregátů mohli dočkat v produkčních vozech. V tomto ohledu pak do celé věci nevnesl jasno ani Andrea Carlucci, evropský šéf pro marketing a produktové strategie. Pár nových střípků ale o motorech přece jen prozradil.

„Nové agregáty se snažíme optimalizovat pro jejich využití v jakémkoli voze, ať už je elektrický, hybridní či vodíkový,“ sdělil kolegům z Auto News. Z jeho slov tedy vyplývá, že spalovací jednotky nebudou jen roztáčet kola, nýbrž zastanou i úlohu generátorů elektrické energie. Toyota přitom již dříve upřesnila, že hodlá v Číně spolu s partnerskou automobilkou GAC prodávat elektrická auta s prodlouženým dojezdem, o který se má zasadit maloobjemový spalovací agregát.

Dá se nicméně předpokládat, že nepůjde o chystanou jedna-pětku z nové rodiny. Japonci se u ní totiž snaží dosáhnout náskoku vůči zbytku branže, načež by sdílení drahocenné technologie s potenciální konkurencí rozhodně nebyl dobrý nápad. Využit tak daleko spíše bude v tomto případě některá ze stávajících jednotek. Ostatně termální efektivitou ve výši 41 procent se Toyota pochlubila již v roce 2018, na výběr tak má dostatek možností, tří- i čtyřválcových.

Co se nové rodiny týče, tu budou tvořit kromě zmíněné jedna-pětky také dvoulitr. Ten bude k mání jen v přeplňované formě, zatímco u menšího motoru bude možné volit mezi turbem a atmosférou. Všechny verze jsou vyvíjeny tak, aby zvládly spalovat jakékoli pohonné hmoty od klasického benzinu přes syntetické a bio-palivo až po vodík. Kromě hybridní techniky pak má dorazit i ta plug-in hybridní, která dle Carlucciho nabídne dojezd alespoň 100 km na elektřinu.

V tomto ohledu by automobilce měla napomoci také nová architektura, u které dojde na překvapivé postupy. „Každý vzal platformu spalovacích aut, a ve větší nebo menší míře jí uzpůsobil elektrifikaci. Proč tedy nevzít základ, který byl stvořen pro elektromobily, a nezkusit, zda jej dokážeme adaptovat pro hybridy a plug-in hybridy, aniž bychom museli obětovat jakékoli silné stránky takové platformy,“ uvedl dále evropský marketingový šéf značky.

Tímto způsobem by Toyota mohla dosáhnout zajímavého výsledku, neboť platformy pro elektromobily jsou mnohem tužší než u spalovacích aut. Díky tomu by na jejich samotné konstrukci mohla být ušetřena nemalá kila, což by vedlo k vyšší efektivitě hnacího ústrojí. Stále více se tak zdá, že spalovací motory si najdou cestu k přežití, i když do nich kope každý, kdo jen může. Tedy Toyota ne, její šéf má na tomto poli dávno jasného favorita.


Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 1 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 01Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 2 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 02Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 3 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 03Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 4 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 04Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 5 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 05Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily - 6 - Toyota novy spalovaci motor 20 oficialni dalsi 06
U nových spalovacích motorů Japonci zřejmě dosáhnou flexibility, jaká nezná mezí. Nejen, že budou uzpůsobeny pomalu jakémukoli palivu, ale zároveň je bude možné použít ve všech typech aut, od těch spalovacích přes hybridy a vodíkové vozy až po elektromobily. Ano, až po ty. Foto: Toyota

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

