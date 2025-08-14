Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily
Petr ProkopecJak nejlépe napravit elektrické auto? No přece spalovacím motorem, už na to přišla i Toyota. Své novinky na poli jednotek s vnitřním spalováním tedy dopřeje i elektrickým vozům, bude to ale jen jakási třešinka na dortu opravdu široké škály jejich využití.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Jak nejlépe napravit elektrické auto? No přece spalovacím motorem, už na to přišla i Toyota. Své novinky na poli jednotek s vnitřním spalováním tedy dopřeje i elektrickým vozům, bude to ale jen jakási třešinka na dortu opravdu široké škály jejich využití.
Loni v květnu Toyota představila novou generaci spalovacích motorů, na kterých spolupracuje s Mazdou a Subaru. Japonci sází na jejich vysokou efektivitu, která jim umožní, aby se dál vyhýbali zrádné elektrické kartě. Ani jedna značka však zatím neupřesnila, kdy bychom se agregátů mohli dočkat v produkčních vozech. V tomto ohledu pak do celé věci nevnesl jasno ani Andrea Carlucci, evropský šéf pro marketing a produktové strategie. Pár nových střípků ale o motorech přece jen prozradil.
„Nové agregáty se snažíme optimalizovat pro jejich využití v jakémkoli voze, ať už je elektrický, hybridní či vodíkový,“ sdělil kolegům z Auto News. Z jeho slov tedy vyplývá, že spalovací jednotky nebudou jen roztáčet kola, nýbrž zastanou i úlohu generátorů elektrické energie. Toyota přitom již dříve upřesnila, že hodlá v Číně spolu s partnerskou automobilkou GAC prodávat elektrická auta s prodlouženým dojezdem, o který se má zasadit maloobjemový spalovací agregát.
Dá se nicméně předpokládat, že nepůjde o chystanou jedna-pětku z nové rodiny. Japonci se u ní totiž snaží dosáhnout náskoku vůči zbytku branže, načež by sdílení drahocenné technologie s potenciální konkurencí rozhodně nebyl dobrý nápad. Využit tak daleko spíše bude v tomto případě některá ze stávajících jednotek. Ostatně termální efektivitou ve výši 41 procent se Toyota pochlubila již v roce 2018, na výběr tak má dostatek možností, tří- i čtyřválcových.
Co se nové rodiny týče, tu budou tvořit kromě zmíněné jedna-pětky také dvoulitr. Ten bude k mání jen v přeplňované formě, zatímco u menšího motoru bude možné volit mezi turbem a atmosférou. Všechny verze jsou vyvíjeny tak, aby zvládly spalovat jakékoli pohonné hmoty od klasického benzinu přes syntetické a bio-palivo až po vodík. Kromě hybridní techniky pak má dorazit i ta plug-in hybridní, která dle Carlucciho nabídne dojezd alespoň 100 km na elektřinu.
V tomto ohledu by automobilce měla napomoci také nová architektura, u které dojde na překvapivé postupy. „Každý vzal platformu spalovacích aut, a ve větší nebo menší míře jí uzpůsobil elektrifikaci. Proč tedy nevzít základ, který byl stvořen pro elektromobily, a nezkusit, zda jej dokážeme adaptovat pro hybridy a plug-in hybridy, aniž bychom museli obětovat jakékoli silné stránky takové platformy,“ uvedl dále evropský marketingový šéf značky.
Tímto způsobem by Toyota mohla dosáhnout zajímavého výsledku, neboť platformy pro elektromobily jsou mnohem tužší než u spalovacích aut. Díky tomu by na jejich samotné konstrukci mohla být ušetřena nemalá kila, což by vedlo k vyšší efektivitě hnacího ústrojí. Stále více se tak zdá, že spalovací motory si najdou cestu k přežití, i když do nich kope každý, kdo jen může. Tedy Toyota ne, její šéf má na tomto poli dávno jasného favorita.
U nových spalovacích motorů Japonci zřejmě dosáhnou flexibility, jaká nezná mezí. Nejen, že budou uzpůsobeny pomalu jakémukoli palivu, ale zároveň je bude možné použít ve všech typech aut, od těch spalovacích přes hybridy a vodíkové vozy až po elektromobily. Ano, až po ty. Foto: Toyota
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Hasiči ani záchranáři nechápou, jak mohl někdo z této nehody vyváznout až do té míry, že beze stopy zmizel z místa
dnes
- Spalovací „dinosaurus” si vzal zpátky všechny klíčové světové rychlostní rekordy, stačila vlastně drobnost
včera
- Při hodinové honičce jako z GTA dva muži zmizeli policii s pomocí čtyřech aut včetně těžkého tahače s cisternou
12.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Jako lídři přijíždějí na rakouský Spielberg M. Marquez, Gonzalez a Rueda 10:00
- Tým Aki Ajo bez Denize Öncü 09:00
- Petr Najman: „Rekord, pád i pohár ze srpnových Hořic“ včera 19:15
- Chantra stále mimo hru, Espargaro jako náhradník na Hondě včera 17:00
- MV Agusta Superveloce 1000 Ago: pocta Agostinimu včera 14:57
Nejnovější články
- Čínská Octavia se začala prodávat v novém a pro Škodu je to další rána. Ještě víc než dřív nabízí za pouhých 300 tisíc Kč
před 4 hodinami
- Autor stylových sporťáků stvořil stejně stylový kombík s motorem V12, za patřičnou sumu vám ho postaví i s manuálem
před 5 hodinami
- Jak reálně fungují levná auta slavných značek, která se mimo EU prodávají hluboko pod 200 tisíc Kč? Tento Nissan stojí 150
před 7 hodinami
- Toyota s novými spalovacími motory počítá opravdu ve velkém, dostanou je dokonce i elektromobily
před 8 hodinami
- Která ze značek skupiny BMW má nejmladší zákazníky? Na první pohled to překvapí, hned na ten druhý to ale dává smysl
před 10 hodinami
Živá témata na fóru
- Právní oříšky v dopravě a jejich řešení 08.14. 20:04 - Předseda
- Lampárna (stěžovatelna) 08.14. 18:46 - řidičBOB
- Onboard videa 08.14. 17:40 - řidičBOB
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 08.14. 16:37 - mattonecz
- Rychlodotazy 08.14. 16:16 - mattonecz
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.14. 15:32 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 08.14. 14:02 - pavproch
- BMW Divize 08.14. 11:17 - pavproch