Toyota si nechala patentovat manuální řazení se 14 stupni, vlhké sny fanoušků Rychle a zběsile se mohou splnit | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Jen hrdinové filmové série Rychle a zběsile dosud mohli klidně jen na 400metrovém sprintu přeřadit 14krát nahoru a smát se u toho. Brzy se to může stát realitou, i když realitou... Bude to podobně falešné jako v onom filmu.

V roce 2013 se Range Rover Evoque dočkal devítistupňového automatu. Nad něčím takovým dnes již nikdo ani nevzdechne, před deseti lety se ale jednalo o menší událost. Většina převodovek té doby končila nanejvýš šestkou či sedmičkou, tohle byl najednou skok vpřed. Za skříní zvanou 9HP stála německá společnost ZF Friedrichshafen a její dílo následně skončilo v hledáčku poloviny světa. Devítistupňový automat se tak nastěhoval mj. pod kapotu Alfy Romeo Tonale, Fiatu Ducato, Hondy CR-V, Jeepu Renegade či Nissanu Pathfinder.

Já setrvám u britského SUV, které jsem mohl krátce po jeho premiéře na ženevském autosalonu otestovat. Na samotnou jízdu mám ovšem spíše rozporuplné vzpomínky. Na jedné straně bylo totiž evidentní, že ve srovnání s předchozím šestistupňovým automatem klesla spotřeba a zároveň nahoru zamířila kultivovanost. Když jsem ovšem vzal pádla do rukou, přišlo spíše zmatení, neboť jsem neustále kontroloval, jakou rychlost mám vlastně zařazenou. Něco takového vám rychle zkazí radost.

V mezičase jsem mohl usednout i do aut s desetistupňovými převodovkami a pochopitelně to nebylo o nic lepší. Do hry tedy člověka zapojit nedokážou, spíše jej zmatou. A nakonec donutí k tomu, aby se raději vezl. Což na jedné straně nemusí být vyloženě špatné, neboť pro spoustu lidí jsou auta jen pouhými prostředky, jenž je mají dopravit z jednoho bodu do druhého. Nesmíme ale zapomínat na nadšence, kteří požadují maximální kontrolu a zapojení do hry. Právě těm se snaží vyjít vstříc Toyota, což na jednu stranu kvitujeme. Na tu druhou to ale nečiní dvakrát šťastným způsobem.

Budoucnost má ostatně patřit elektrickému pohonu, s nímž se více slučují automatické převodovky s minimem reálných převodových stupňů. To by zpoza volantu mohlo odstranit zábavu, čehož se bojí Toyota. Japonský výrobce proto pracuje na manuálním řazení právě pro tento druh aut, která navíc má nabídnout (podržte se) až 14 virtuálních rychlostních stupňů. To je bizarní samo o sobě, navíc opravdu nepůjde o skutečný manuál - tato převodovka bude jako manuál jen vypadat, ve skutečnosti půjde o automat s elektronikou, která bude řazení jen předstírat. Navíc tak bude činit ještě více matoucím způsobem způsobem, než tomu bylo v případě devítirychlostního Range Roveru Evoque.

Dle automobilky si totiž řidič bude moci vybrat, kolik stupňů bude používat. Vše bude uměle uzamčeno, přičemž volič převodovky se po každém „přeřazení“ vrátí zpět do centrální polohy. Díky tomu budete moci soustavně používat klasické dvojité háčko, neboť jakmile tímto způsobem dojedete od jedničky k šestce, systém vám následně při cestě nahoru přehodí rozhrání na rychlostní stupně sedm až dvanáct. Nebo jednoduše osm až čtrnáct, v závislosti na vaší volbě.

To ovšem znamená, že je nutné přišpendlit oči na přístrojový štít, jinak jednoduše po pár vteřinách zapomenete na to, co za stupeň jste zvolili naposledy. Na frak tedy dostane mj. bezpečnost, a to výměnou za co? Za pocit falešné kontroly nad vozem? To nám nepřipadá jako moc dobrý obchod. Někteří z nás jsou „manuálními fundamentalisty”, a ruční řazení tedy preferujeme. Ne však pro řazení samotné, ale pro to, co s ním přichází. S touto hrou na něj ale nepřijde nic než ono zmatení, je to technický nonsens.

Díky Japoncům se možná řazení ve stylu Rychle a zběsile, kdy na 400 metrech řidič změní převodový stupeň klidně 14krát, stane realitou. Nevíme jak ve vašem případě, ale my zrovna nadšením nesršíme. Grafika: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroj: Motor1

