Toyota udrží v nabídce spalovací motory i v době nařizování elektromobilů, s jejím přístupem škodit nebudou

Každý rozumný člověk ví, že k obdobnému výsledku mohou vést různé cesty, na zdravý rozum ale jako by se v dnešní automobilové době zapomnělo. Toyota jej neztrácí a nechce být na rozdíl od většiny soupeřů dogmatická, proto dál nesází vše na elektromobily.

Již mnohokrát jsme zmínili, že spalovací motory samy o sobě nejsou nijak škodlivé. Tedy pomineme-li případné „škody” vzniklé s jejich výrobou, která je ale relativně snadná a efektivní. Pokud jde o jejich provoz, problémem nejsou spalovací jednotky, to je nedorozumění, jak výstižně říká šéf vývoje Porsche. Problémem je jen palivo, které do nich natankujete - jakmile jej nahradíte jiným, může být jejich provoz snadno stejně „zelený” i zelenější než u elektrických aut. Palivo nemusí být fosilní, může být syntetické a zcela ekologické. Ve finále to tedy opravdu není benzinový či dieselový motor, na které bychom se měli dívat skrze prsty, ale jen to, co spalují.

Je nám záhadou, proč politici něco takového v podstatě odmítají uznat, když na druhé straně hlásají, kterak je elektromobilita čistá. Přitom princip pohonu je ve všech případech stejný. Máte tu jednotku, která potřebuje energii na vstupu, aby mohla vyprodukovat energii na výstupu. Veškerá čistota je tedy odvislá od čistoty zdroje energie, která v případě elektřiny může být snadno velmi mizerná. Pokud vzniká spalováním uhlí či třeba plynu, který musely ze Spojených států přivézt zaoceánské lodě, pak nelze o ekologickém přínosu ani přemýšlet.

Nové prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen přitom jasně deklaruje, že Bruselu nejde ani v nejmenším o lepší životní prostředí, ale pouze o naše ožebračení. Milovnice leteckých transferů mezi destinacemi vzdálenými klidně jen desítky kilometrů, totiž uvedla, že do Green Dealu už nemůžeme lít pouze miliardy, ale rovnou biliony. Ideálně pak skrze její iniciativu Global Gateway, která třeba loni za 387 000 Eur (cca 9,45 mil. Kč) daňových poplatníků uspořádala galavečer pro šest lidí.

Politiku nicméně nechme stranou i v této hořce úsměvné formě, místo toho se budeme soustředit na ony spalovací motory, které aspoň pár automobilek udržet naživu. Mezi nimi najdeme Porsche, které preferuje syntetická paliva, s jejichž pilotní výrobou již začalo v Chile. Opomíjet nicméně nesmíme ani Toyotu, která pro změnu ve velkém kope za vodík. Ten nemusí být využíván jen v zásadě pořád elektrickými vozy osazenými palivovými články, může být použitý i právě jako syntetické palivo spalovacích motorů.

Právě ty chce touto prý udrží v nabídce Toyota i v době nařizování elektromobilů. S jejím přístupem k věci totiž škodit nebudou, mají stejně nulové přímé emise CO2 jako elektromobily. „Stále máme pocit, že spalovací motory mají potenciál. Nechceme to vzdát. Nic ještě není ztracené, neboť pokud se podíváme na podstatu těchto jednotek, zjistíme, že spalování vodíku snadno může být součástí mise zaměřené na nulové emise. Myslím si tedy, že je třeba v tom pokračovat,“ uvedl Masahito Watanabe, šéf sportovní divize Gazoo Racing. Zároveň uvedl, že jedinou překážkou na cestě v úspěchu je nedostačující infrastruktura. Toyota ale již pracuje na jejím odstranění.

Pod názvem Hydrogen Factory Europe byla totiž na starém kontinentu zbudována divize, která má napomoci urychlit komercializaci vodíkových technologií a všeho, co je s tím spojeno. Dle automobilky by se Evropa měla poměrně brzy stát jedním z největších vodíkových trhů na světě, a to díky investicím mnoha vlád i soukromých firem. „Tímto způsobem chceme našim zákazníkům nabídnout tolik možností, kolik jen lze,“ dodává Watanabe.

Od Toyoty si tedy lidé budou moci koupit elektromobil, hybrid, plug-in hybrid, vozy s palivovými články či takové, jenž disponují spalovacím motorem. Ten nicméně díky vodíku nebude produkovat škodlivé emise. Japonský gigant tím logicky přispěje ke zlepšení klimatu více než firma sázející vše jen na bateriový pohon. Ten si totiž opravdu nemůže dovolit každý. Zvláště poté, co zaplatí politikům večeři za 10 milionů...

Toyota se vodíkem zabývá ve velké míře, sloužit může i spalovacím autům jako syntetické palivo. I tato cesta vede ke snížení emisí CO2

