Troufnete si svěřit svůj život elektronickým brzdám této čínské novinky?

Petr ProkopecTohle už není legrace. Když elektronický šotek zasáhne třeba fungování palubního systému, je to jistě nepříjemné, o život ale nepůjde. Co když zasáhne fungování elektronických brzd, které nemají žádné alternativní ovládání? Chery na tohle řešení sází a někteří z toho mají strach.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Tohle už není legrace. Když elektronický šotek zasáhne třeba fungování palubního systému, je to jistě nepříjemné, o život ale nepůjde. Co když zasáhne fungování elektronických brzd, které nemají žádné alternativní ovládání? Chery na tohle řešení sází a někteří z toho mají strach.
Číňané se rozhodli, že musí náskok zavedených automobilek dohnat co nejdřív. A nejen to, zároveň touží po tom, aby si sami vybudovali náskok, který už opaření konkurenti nestáhnou. V případě pohonu tak vsadili na elektromobilitu, zatímco z kabin svých aut vyhání fyzická tlačítka opravdu pořádnou metlou. Veškeré ovládání se tak soustředí na dotykové displeje, což nám ovšem nepřijde jako krok správným směrem. A neříkáme to jen zpoza klávesnice, za sebou máme již řadu testů čínských aut, které tuto obavu jen potvrdily.
Nově Číňané přichází s další inovací, které vzbuzuje obavy. V Říši středu se totiž loni změnila oficiální pravidla, načež automobilky od 1. ledna letošního roku mohou své vozy osazovat plně elektrickými brzdnými systémy. A protože místní výrobci zastávají heslo „není čas ztrácet čas“, pak nejspíše nepřekvapí, že tu již máme první vlaštovku. Svůj nový brzdný systém EMB (Electronic Mechanical Braking) totiž představilo Chery, které jím v brzké době začne osazovat své nové SUV Exeed EX7.
Tento model bude odhalen ještě v prvním letošním čtvrtletí, prakticky ihned po premiéře pak zamíří do prodeje. Znamená to tedy, že od určitého historického mezníku nás dělí jen pár týdnů. Chery navíc oznámilo, že bezpečnostní testy bezproblémově zvládlo hned několik dalších firemních elektrických modelů, načež se systémy jako EMB začnou šířit nabídkou. Přičemž veškerá tíha nezůstane jen na bedrech této značky, ještě letos se totiž se svými inovativními brzdami hodlají pochlubit i značky BYD či Li Auto.
Co je přitom EMB zač? Pokud vám něco říká technologie steer by wire neboli „řízení po drátě“, tohle je to samé - je to brzdění po drátě, také se mi říká brake by wire. Takový brzdný systém nepotřebuje žádné hadičky, olej, posilovač ani nic podobnéhotak . Místo toho se o vaše bezpečné zpomalení a zastavení stará kabeláž, elektromotory a příslušný software. Jakmile tedy stisknete brzdový pedál, ten dá signál elektronickému mozku vozu, který následně vypočítá, jak moc se destičky mají zakousnout do kotoučů.
Číňané nejsou zdaleka první, kdo to použije. A po stránce teoretické přináší systém mnohé výhody. Na základě dostupných dat dokáže přesně spočítat, jak velkou brzdnou sílu má u toho kterého kola dávkovat. To může vést ke zlepšení ovladatelnosti vozu v kritických situacích, stejně jako má EMB dle Chery přispět ke zkrácení brzdné dráhy. Na druhou stranu je ale zapotřebí, aby technologie fungovala bleskurychle a bez jediného problému, jinak tu už kvůli váze elektrických aut hrozí katastrofální následky. A to každý nevěří, že Číňané dokážou.
EMB jako takové tedy nemá důvod nikomu vadit, jakkoli dosáhnout s ním precizní ovladatelnosti brzd bude náročné. Takový systém má potenciál stát se revolucí svého druhu, ale máte odvahu svěřit mu svůj život, pakliže bude pocházet od výrobce, o kterém se ví, že pro rychlou inovaci nemá problém riskovat? To je to, oč tu běží...
Exeed EX7 bude prvním vozem Chery, který se dočká „brzdění po drátě“. A potenciální problémy čínské realizace tohoto systému nás trochu děsí. Foto: Chery
Zdroj: Chery
