Údajně revoluční hotové baterie s tuhým elektrolytem byly od začátku jen podvod, lidi připravil o víc než půl miliardy
Petr ProkopecMěli jsme k avízům firmy, která za nimi stála, od začátku své výhrady, říci s jistotou, že je to „levá”, ale jednoduše nešlo. Z vyšetřování expertní skupiny ovšem vyplynulo, že realita není jiná. Tyto baterie nikdy neexistovaly a jeden podfuk tu navazoval na druhý.
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Údajně revoluční hotové baterie s tuhým elektrolytem byly od začátku jen podvod, lidi připravil o víc než půl miliardy
včera | Petr Prokopec
Měli jsme k avízům firmy, která za nimi stála, od začátku své výhrady, říci s jistotou, že je to „levá”, ale jednoduše nešlo. Z vyšetřování expertní skupiny ovšem vyplynulo, že realita není jiná. Tyto baterie nikdy neexistovaly a jeden podfuk tu navazoval na druhý.
Svým dětem při jejich konfrontaci zejména s lákavými nabídkami čehokoli soustavně vysvětluji, že pokud něco vypadá až příliš dobře na to, aby to byla pravda, většinou to pravda není. Neznamená to, že bych byl zatvrzelým pesimistou a napůl plnou sklenici vždy viděl jen jako poloprázdnou, má životní zkušenost je zkrátka taková - na každou zajímavou věc je třeba se dívat se s otevřeným hledím, ale současně přiměřeně kritickým pohledem.
Když jsme tedy byli konfrontováni s ohromujícími avízy společnosti Donut Lab, která byla založena v roce 2024 jako odnož finského výrobce elektrických motorek Verge Motorcycles, raději jsme nepropadali nadšení. A to ani když letos v lednu na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas ohromila svět, když se jako první pochlubila produkčními bateriemi s tuhým elektrolytem. Navíc rovnou oznámila, že první firemní motocykly, které jimi budou osazené, zamíří za zákazníky již v dubnu. Po všem, co jsme se od nich dozvěděli od skutečných expertů, to hodně smrdělo.
Nešlo tu navíc jen o existenci jejich produkční podoby a rychlost, s jakou byla vyvinuta, ale také výjimečné parametry, které s údajně revolučními bateriemi byly spojeny. Jejich energetická hustota totiž měla dosáhnout 400 Wh na kilogram. Zároveň měly zvládnout 100 tisíc dobíjecích cyklů, které by se odehrály do pěti minut, a to i při teplotách v rozmezí od -30 do +100 stupňů Celsia. A aby těch úžasných novinek nebylo málo, motorky jimi osazené byly stejně drahé jako ty s běžnými li-ionkami.
Značná část světa přitom chce věřit tomu, že baterie s tuhým elektrolytem jsou opravdu za rohem, jakkoli reálnou spásou stejně nejsou, jde jen o malý posun vpřed. Společnost Donut Lab tak byla vynášena doslova do nebes, jakkoli my jsme jí postupem času nevěřili už ani slovo. A podobně na tom byl třeba Yang Hongxin, generální ředitel společnosti Svolt. Ten už v lednu finskou firmu označil za podvodníky s tím, že nic z toho, co prohlašuje, nemá oporu v realitě.
Firma Donut Lab se tomuto nařčení bránila a ještě před pár dny tvrdila, že veškerá obvinění jsou křivá a vše jde naopak podle plánu navzdory tomu, že ani v daný moment nedodala jedinou z motorek, které měli zákazníci dostat už v dubnu. Jenže nyní jsou na světě závěry vyšetřování, které zorganizovala společnost Ziroth zaměřující se na výzkum baterií. K dispozici pak měla více než 20 nezávislých expertů, kteří potvrdili jediné - je to podvod. A odkryli celého jeho pozadí.
Případ je docela komplikovaný a jeho kořeny sahají až k německé společnosti CT Coatings, která se chlubí řadou vlastních patentů. Právě ta měla firmě Donut Lab slíbit, že pro ni revoluční baterie vyvine, o jejich výrobu se pak měla postarat firma Nordic Nano. Jenže ta nikdy dříve nedodala jediný článek. Finové ale zjevně chtěli nebo už zkrátka museli věřit tomu, co jim bylo řečeno, a tak s tím počítali a odvíjeli od toho své vlastní plány.
Jak dnes uvádí Julian Zanau z Fraunhoferova institutu, který se vyšetřování zúčastnil, cosi pochybného bylo ve vzduchu již od počátku. „Už po prvním setkání jsem měl pocit, že tito lidé ani nevědí, jak baterie ve skutečnosti fungují,“ uvedl po schůzce se zástupci CT Coatings. Finové jim ale věřili každé slovo. A jakkoli se zdá, že postupem času prozřeli, místo aby podvod odhalili, stali se jeho součástí a dál jej přifukovali.
Minimálně poslední tři měsíce totiž firma Donut Lab o bateriích i motorkách jimi osazených vyloženě lhala, neboť nezávislé testy potvrdily, že pakety byly standardními li-ionkami, jen doplněnými o tuhý elektrolyt. Jejich energetická hustota pak sice dosáhla na 298 Wh/kg, což je slušné, ovšem stále jde o čtvrtinu nižší údaj, než jaký byl slibován. Těmi ale nebyly osazeny sériové silniční stroje, ale jen testovací prototypy.
Na výrobu těch zákaznických ani nedojde, a to jednoduše proto, že slibované baterie vůbec neexistují. Finové totiž pouze využili mediální rozruch k tomu, aby od více než 1 200 drobných investorů vybrali přes 25 milionů dolarů, tedy 525 milionů korun. Předpokládaná hodnota Donut Labu se pak v jednu chvíli dokonce pohybovala okolo 1,25 miliardy USD (26,25 mld. Kč). Že ovšem nyní nestojí ani za zlámanou grešli, asi netřeba ani zmiňovat.
Jenže můžeme se něčemu takovému divit? Upřímně řečeno ani ne. Jak jsme už uvedli, mnoho lidí má v baterie s tuhým elektrolytem neochvějnou víru a doufají, že s jejich pomocí se změní celý svět. Nestane se to, ani kdyby se začaly prodávat ve skutečně funkční podobě, na to jsou moc malým posunem vpřed, ale „hype” je zas jednou silnější než zdravý rozum, a tak lidé snadno naskakují i na takto mizerné návnady. Snad to bude poučné pro ty, kteří se spálili, i pro ty, kteří by se mohli spálit příště...
Finové spojili své údajně revoluční baterie s natolik úžasnými parametry, že vlastně bylo již od počátku jasné, která bije. Jenže řada lidí v jejich příchod doufá natolik, že neváhala do podvodného schématu zahučet až po hlavu a utopit v něm půl miliardy korun. Foto: Donut Lab, tiskové materiály
Zdroj: Ziroth@Youtube
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