Upřesněné informace o cenách nových baterií pro elektromobily berou slova z úst, ani záruka mnoho neřeší

/ Foto: Škoda Auto

Automobilky dělají všechno pro to, abyste si od nich koupili elektromobil, stále intenzivněji prosakující informace o ekonomické obhajitelnosti jejich dlouhodobého používání ale říkají, že se něčemu takovému máte obloukem vyhnout.

Není to poprvé, co se tomuto tématu obšírně věnujeme, ceny náhradních baterií pro elektromobily jsme si prošli už před rokem a půl. Na celém článku ale ve výsledku nebylo zajímavé ani tak to, kolik jednotlivé akumulátory stojí, ale to, jak málo jsou automobilky ochotné o celé věci vůbec mluvit. Pár „otevřených statečných” se našlo, většinou to ale byla jedna velká mlha záměrně maskující, jaký průšvih tohle téma je.

Dokážete si přitom představit, že byste se obrátili na dealera či výrobce s otázkou, kolik stojí nový blatník na váš vůz, a on vám řekl, že vám to nepoví? Je to naprosto absurdní situace, je to náhradní díl s vlastním kódem, cenou, dostupností. Baterie jsou v principu totéž, jejich ceny a dostupnost ale se stejnou otevřeností prezentovány nejsou. Protože mimo jiné ukazují, jak extrémně dotované elektromobily dnes jsou. A když vám v nich odejde baterka, což se dříve nebo později stane každému, budete za náhradu platit mnohem víc, než by vás vzhledem k ceně celého auta napadlo.

Od publikování zmíněného článku ale uplynulo hodně vody, a tak je na místě se k tématu vrátit. Elektromobily se od té doby staly citelně rozšířenější věcí, takže se podařilo tím či oním způsobem vyštrachat pár nových informací a domoci se několika dalších upřesnění. Také ceny se změnily, a tak se k tématu s pomocí materiálů kolegů z Auto Bildu vrátíme a probereme si postoje různých automobilek k cenám náhrad akumulátorů jeden po druhém.

Začneme u Tesly, která je lídrem na poli elektromobility. Je ale také lídrem v mlžení, neboť dodnes odmítá zveřejnit, za kolik u ní koupíte novou baterku pro jakýkoli model. Je to naprosto absurdní, i němečtí kolegové se ptají: „Tesla nezná své vlastní ceny?” Jistě je zná, ale nemluví o nich, protože ceny akumulátorů jsou značně odrazující. V tomto případě tedy stále nevíme nic jednoznačného, podle dřívějších zpráv majitelů, kteří baterii chtěli vyměnit, se ale bavíme o sumách okolo 20 000 Eur, tedy asi 482 tisíc Kč. Zda za ni dostanete baterii skutečně novou, nedokážeme říci, velmi pravděpodobně bude jen repasovaná.

Právě tato zmínka otevírá cestu k jinému novému zjištění - pokud se vám baterie u Tesly pokazí v záruce, nikdy nedostanete novou, to už je jisté. Časté radostné reakce majitelů aut této značky, kterým se baterie pokazila třeba jen pár měsíců před koncem záruky, naznačující, že mají na dalších 8 let klid, jsou tak zcela pomýlené. Tesla vám kvůli tomu, že baterie vydržela o měsíc méně, než měla, nedá takovou, která vydrží o 7 let a 11 měsíců více, než musí. Nikoli, dá vám jinou, funkční, ale jen takovou, která zajistí splnění záručních podmínek. Víc vám nikdo neslíbil.

V extrému - když se vám baterie pokazí 1 den před koncem záruky, Tesle stačí, aby dostála svým legálním závazkům, dát vám do auta náhradu, která vydrží právě 1 další den. Tohle se asi spočítat nedá, dostanete ale zkrátka jinou použitou baterii jen v lepším stavu, aby to automobilku stálo co nejméně a vaše nároku bylo učiněno zadost. Představa, že omezenou životnost baterek řeší včasná záruční výměna, je tak úplně lichá, klesající kapacitě akumulátorů zjevně nelze utéci.

Někteří si teď jistě říkají: „Zlá Tesla, zas mlží!” ale pozor, ona v tom není sama. Ceny baterek z principu nezveřejňují ani Audi, Fiat a Opel. Postoj Opelu a Fiatu je dokonale komický, neboť zveřejnění cen odmítá s tím, že ceny za náhradní baterie ani neexistují, neboť potřeba jejich výměny ani nemůže nastat. Audi je alespoň férovější a říká, že ceny náhradních baterek existují, ale nebude je zveřejňovat.

BMW je konečně otevřené a v případě cen baterek rozlišuje mezi pojistnou škodou způsobenou nehodou nebo krádeží a závadami. Proč? Protože v prvních dvou případech nedostane zpátky nic, v druhém se mu vrátí alespoň dále nepoužitelná baterka, kterou lze „ozdravit”. Za celou novou baterii tedy v případě nejmenšího modelu i3 účtuje 14 000 Eur, za výměnu 12 000 Eur. To je 338 resp. 289 tisíc Kč, ceny pro větší modely budou vyšší, ale nebyly zatím zveřejněny, auta jsou moc nová. Pro úplnost - za defektní je baterie považována tehdy, když její kapacita klesne po 70 procent. V dlouhodobém testu Auto Bildu klesla kapacita baterie i3 za 8 let a 143 tisíc km na 74 procent, ocitla se tedy v klasickém schématu - 8 až 10 let běžného ježdění a konec.

Volkswagen přesné ceny baterií přes opakované žádosti sdělit odmítá, náznaky ale uvádí. Pro novější modely ID půjde až o 15 000 Eur (362 tisíc Kč), pro starší jako e-Golf až o 20 000 Eur (482 tisíc Kč). Nejasné ceny jsou prý dány složitostí konstrukce a proměnlivým počtem článků. Výmluva? Jistě, v každou jednotlivou chvíli VW přesně zná konkrétní cenu pro libovolný paket pro libovolný elektrický vůz, však jak jinak by účtoval třeba náhradu za paket poškozený při nehodě? Je to očividná elektrická mlha.

Mercedes díky bohu nemlží, to se skoro divíme, o to větší ránou ale přesné ceny jsou. Teď už jsou veřejné i pro model EQE, jde o 21 375,12 Eur, tedy 515 tisíc Kč. Levně ale nevyjdou ani pro malé EQB (18 739,50 Eur, tedy 452 tisíc Kč), natož pak pro vrcholné EQS. Nové baterie pro tento model stojí - podržte se - 29 257,80 Eur, přes 705 tisíc Kč. Za to koupíte spoustu krásných celých aut. U Mercedesu EQS si můžete sednout na baterii a říkat: „Brm, brm.”

Ani cena akumulátoru pro EQC není o moc lepší, 28 516,68 Eur znamená asi 688 tisíc Kč. Podobně je na tom EQV s 27 230,31 Eur (657 tisíc Kč). Jen náhradní baterie pro Smart EQ fortwo a Smart EQ forfour jsou relativně levné, přijdou na 6 537,92 Eur, tedy asi 158 tisíc Kč. To je ale vzhledem k ceně těchto vozů pořád hodně, navíc cena platí jen s podmínkou, že vrátíte staré akumulátory. Znovu komické je uklidňování Mercedesu, že náhradní baterie potřebuje jen pár promile majitelů elektromobilů. Aby jich také bylo víc, když se málokterý elektromobil značky prodává déle než pár let. A především - kdo si koupí baterky za tři čtvrtě milionu do ojetiny, jejíž zbytek nemusí mít ani takovou cenu? Udělat si z auta zahradní domek, to je pro mnohé lepší řešení.

Ani Honda nemlží, baterie pro model e stojí 7 283 Eur, tedy asi 176 tisíc Kč. Podobně je na tom Dacia, do Springu dnes koupíte baterky za 6 769,65 Eur, tedy 163 tisíc Kč, za to šlo ještě nedávno koupit celé Sandero . Renault otevřený není, obecná informace o ceně „okolo 9 000 Eur” za baterii (217 tisíc Kč) je nepřesná z podstaty. Sesterský Nissan je naopak otevřený - menší baterka pro Leaf je za 10 306 Eur, větší za 15 516 Eur. To máme 249 a 374 tisíc Kč, to zabolí.

A máme tu poslední kolo. Volvo, Hyundai a Kia? Zase mlha, automobilky zveřejňují jen cenu za modul, protože celé baterky se prý nevyměňují. Je to nesmysl, však i němečtí kolegové říkají, že baterie v určitém okamžiku selžou jako celek a žádná parciální vzpruha je nespasí. Přesto se mlžení zmíněných značek alespoň částečně obešli tím, že si zjistili počet modulů a vynásobili si jej cenou za modul. Cena celé baterky bude jistě vyšší, i tak je patrné, proč se tu nemluví otevřeně. Namátkou - pro Hyundai Kona-e bude akumulátor stát nejméně 20 176,78 Eur (486 tisíc Kč), pro Konu-e je to 33 771,68 Eur (814 tisíc Kč), pro Hyundai Ioniq opět 20 176,78 Eur (482 tisíc Kč) a pro Volvo XC40 Recharge 37 854 Eur. To je až brutálních 912 tisíc Kč.

Tyto informace opravdu berou slova z úst, koupě elektromobilu s vidinou takové investice za nějakých 8, možná 10 let vlastnictví vypadá jen a jen víc jako ekonomická sebevražda.

I ceny baterií pro Škodu Enyaq zůstávají v mlze, podle VW (a ceny baterií pro srovnatelný model ID.4) půjde „asi” o 15 000 Eur. Už to je hodně (362 tisíc Kč), s ohledem na přesné ceny baterek u jiných výrobců máme ale s ohledem na kapacitu akumulátorů Enyaqu obavy, že to reálně bude ještě víc. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

