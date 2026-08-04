Ferrari mění směr, místo další elektrifikace chce „vyčistit” spalovací motory. „Už jsme to vyzkoušeli, fungují jako doteď,” říká šéf
Petr ProkopecItalové zjevně pochopili, že na sportovní auta s elektrickým pohonem lidé nejsou moc zvědaví, a tak nemohou pokračovat jen tímto směrem. Sahají tedy po řešení, ve kterém dlouho vidělo budoucnost třeba i Porsche, nakonec k němu ale ke své škodě přistoupilo poněkud liknavě.
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Ferrari mění směr, místo další elektrifikace chce „vyčistit” spalovací motory. „Už jsme to vyzkoušeli, fungují jako doteď,” říká šéf
včera | Petr Prokopec
Italové zjevně pochopili, že na sportovní auta s elektrickým pohonem lidé nejsou moc zvědaví, a tak nemohou pokračovat jen tímto směrem. Sahají tedy po řešení, ve kterém dlouho vidělo budoucnost třeba i Porsche, nakonec k němu ale ke své škodě přistoupilo poněkud liknavě.
Na mušku si dnes znovu musíme vzít Bruselem tlačený faktický zákaz prodeje spalovacích aut plánovaný na rok 2035. Neboť jde o jedno z nejnesmyslnějších nařízení, jaká kdy vznikla. EU se rozhodla, že k tomuto datu budou mít všechna nově prodaná auta nulové emise. A pravidla nastavila tak, že před nimi obstojí prakticky jen elektrické vozy poháněné bateriemi či palivovými články. Už takto předem vybírat vítěznou technologii je nekonečně tupé, takový parní stroj jistě svého času také někomu přišel jako úžasný vynález, který už nejde překonat... A to ani nemluvíme o tom, že se taková auta v Evropě nedají ani efektivně vyrobit a v důsledku předchozích bruselských kroků bude spíš složitější - ne naopak - je nabíjet.
Evropská unie totiž v poslední dekádě a něco postupně rozmetala místní průmysl i energetickou soustavu, takže nezbytné „ingredience” je třeba draze dovážet nebo ještě dráž a složitě vyrábět. Už z toho důvodu nevypadá elektromobil jako zrovna inteligentní řešení, navíc zejména kvůli přetrvávajícím limitům baterií není téměř v žádném směru skutečnou náhradou spalovacího auta - leccos z toho, co dieselová Octavie zvládá skoro 30 let zcela samozřejmě, kdykoli a kdekoli, nezvládne dodnes jediné elektrické auto ani za naprosto ideální konstelace okolností.
Automobilky to dávno musí vědět, dlouho ale jely na ideologické vlně. Na rozmary ale vždy jednou dojdou peníze, a tak jsme rádi, že se stále více automobilových firem vrací od původní sázky na jedinou kartu aspoň trochu ke zdravému rozumu. Patří mezi ně už i Ferrari, které se v posledních týdnech zmítalo pod palbou kritiky za nepovedené Luce, které je v prvé řadě ošklivé a v druhé elektrické. Možná i proto si šéf automobilky Benedetto Vigna zkusil fanoušky znovu naklonit a uvedl, že spalovací motory z Maranella hned tak nezmizí. I když totiž Italové plánovali daleko širší elektrickou ofenzivu, tu nakonec raději odpískali. Zájem o elektrický pohon mezi jejich zákazníky se totiž ukázal být prakticky nulovým.
Značka proto raději hodlá sedět na několika židlích, vedle elektromobility potlačí rozličné syntetické pohonné hmoty. „Řadíme biopaliva do kategorie uhlíkově neutrálních. Jsou tedy součástí této skupiny, přičemž zároveň dobře fungují v našich motorech. Už jsme otestovali několik typů uhlíkově neutrálních paliv, a všechny si s pohonnými jednotkami rozumí. Fungují stejně jako doteď, nic se nemění,“ uvedl Vigna pro Motor1. Neupřesnil, o jaké motory či modely šlo a kdy Ferrari začne biopalivo reálně používat, ale obojí je nakonec nedůležité.
Italská automobilka se v každém případě přidává ke stále početnějšímu táboru výrobců, kteří si uvědomují, že spalovací motory tu zjevně budou ještě dlouho po roce 2035. A pro životní prostředí stěží bude pohroma. Ostatně při stále větším rozšíření syntetických paliv může pomáhat s eliminací emisí CO2 celý dosavadní vozový park čítající 1,5 miliardy aut po celém světě. Což by samozřejmě pomohlo daleko víc, než se pokoušet desítky let lámat trh.
Tím neříkáme, že elektromobily jsou špatné a syntetická paliva jsou spásou lidstva. Platí to, co od nepaměti, tedy že jen pestré, nikoli unifikované řešení bude skutečně efektivní. Je to primitivní poučka, tak by ji mohli znát i v Bruselu, zatím se k ním nedonesla. V Maranellu už je zjevně jako doma.
Spalovací motory maranellských aut budou žít dál, Ferrari je „vyčistí” s pomocí syntetických paliv, už to bere jako hotovou věc. Foto: Ferrari
Zdroj: Motor1
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