I Stellantis už pochopil, že vsadit vše na elektromobily není moudré, vyvíjí „bezemisní” spalovací motory

Petr Prokopec

Američané tomu hezky říkají „dát všechna vajíčka do jednoho košíku”, u nás se mluví o sázce na jednu kartu. Manažeři automobilek po letech pochopili, že to je i v případě budoucích pohonů aut potenciální cesta do záhuby, a tak rozšiřují paletu alternativ.