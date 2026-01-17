Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12

Člověk musí uznale kývnout nad počínáním mnichovské automobilky, která se ani v atmosféře extrémně nepřátelské ke spalovacím motorům a jakékoli jejich další budoucnosti nezalekla jejich vývoje a nenaházela všechna vajíčka do jednoho košíku. Teď je ve výhodě.

včera | Petr Miler

Foto: BMW

Člověk musí uznale kývnout nad počínáním mnichovské automobilky, která se ani v atmosféře extrémně nepřátelské ke spalovacím motorům a jakékoli jejich další budoucnosti nezalekla jejich vývoje a nenaházela všechna vajíčka do jednoho košíku. Teď je ve výhodě.

„All my bags are packed, I am ready to go,” musely si už spalovací motory v Evropě broukat úvod slavné písně Johna Denvera. Akorát místo odletu tryskáčem je mělo čekat něco mezi upálením zaživa a přímou cestou do pekel. Tento příběh byl ale od začátku odsouzen skončit k tomu jinak, než si jeho strůjci přáli, a tak jinak skutečně končí.

Spalovací motory jsou dnes „alive and kicking”, když už jsme u těch anglických obratů - daří se jim velmi dobře. V boji „proti všem” dál drží naprostou většinu trhu a po celém světě, dokonce i v Evropě nebo v Číně, si je dál plánuje kupovat dokonce víc a víc, ne míň lidí. Tento pokus o revoluci shora zjevně nevyšel a pro nás je nyní jen otázkou jen to, jak dlouho nás nechá EU ruku v ruce se spřízněnými automobilkami plácat v neudržitelném regulačním pekle, které už nemá podporu ani v posledních krocích Pekingu.

Dobře tedy udělal ten, kdo sice neignoroval, ale nestavěl na první místo snahy o to potřít určitou techniku proti vůli zákazníků, proti logice technických principů i proti ekonomické racionalitě. Moc takových nebylo, BMW ale patří mezi ně - i když prodává elektromobily, zase tak moc vám je necpe, současně vám ale pořád prodá věci jako M2, M3 nebo M4 s čistě spalovacím motorem a ručním řazením. Pravda, některé věci zpackalo a zašlo moc daleko, taková plug-in hybridní M5 vám ukáže, co je to „nesnesitelná těžkost k zblití”, ať těch parafrází není málo. Ale jinak je pořád dobře. A co je podstatné, nebude hůř.

Zatímco konkurenti dál žijí na obláčku a nápisem „Nepoučitelní” a stále posílají na trh absurdity jako Mercedes CLA bez jediného dieselu a s čínským hybridem v útrobách jako jedinou spásou, BMW nezlomilo hůl nad ničím. A ústy technického ředitele Joachima Posta v rozhovoru pro Autocar potvrdilo, že její motory nezastaví ani příchod jinak devastující normy Euro 7 a další pokusy vymazat zajímavější agregáty z nabídek oklikou.

Dokonce i ty největší motory, které dnes automobilka nabízí, byly prý od prvního dne vyvíjeny tak, aby dokázaly splnit náročnější požadavky jednoduchými úpravami. „Můžeme splnit normu Euro 7 s určitou optimalizací výfukového systému - například s katalyzátory - takže máme velkou výhodu v tom, že přechod na Euro 7 pro nás neznamená tak vysokou investici,“ potvrdil Post výše uvedené.

Nejenže tedy budou pokračovat řadové šestiválce, zůstanou také osmiválce a dokonce i dvanáctiválce. Bez zajímavosti pak není, že Post označil za cíl motorů V12 i příští generace BMW - zda myslel jen dceřiné Rolls-Roycy (jak je tomu dnes), nebo se máme znovu těšit i na ryzí bavoráky s V12, nebylo upřesněno. Tak či onak se motor N74, který dne najdeme už jen v Rolls-Roycech Ghost, Cullinan a Phantom, zdá být v suchu.

Post dále potvrdil novou spalovací M3, ale - a tím nám BMW trochu pije krev - dorazí až asi rok po elektrickém provedení, které se zdá být předem k smíchu. Model použije inovovaný, nutno dodat velmi povedený motor S58 - jak moc elektrických nesmyslů mu přibude, je zatím předmětem spekulací. A dorazit může i nová M4, ta to ale zatím jisté nemá. Přesto to není nutně špatná zpráva - současné provedení, které se obejde bez jakékoli elektrifikace a taková M4 CS je stroj jako brus, se má prodávat až do poloviny roku 2029.

Budoucnost pro nás, nadšence, tedy nevypadá zase tak černě. Nabídka podobných aut nebude nejpestřejší, pořád se ale bude čeho chytit.


Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12 - 1 - BMW M3 CS 2023 prvni sada 19Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12 - 2 - BMW M5 CS 2021 prvni sada 29Velké motory u nás nekončí, vysmál se technický šéf BMW opařené konkurenci, Mnichov bude dál nabízet R6, V8 a dokonce i V12 - 3 - Rolls-Royce Dawn V12 motor 01
Motory R6 (zde v M3 CS), V8 (v M5 CS) a dokonce i V12 (zde v Dawnu) bavorákům a jim spřízněným autům zůstanou. A to nezní vůbec špatně. Foto: BMW

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

