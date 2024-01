VW se pochlubil revolučními bateriemi, které prý „prakticky nestárnou”. Jenže neujel s nimi ani metr před 3 hodinami | Petr Prokopec

Takových „revolucí” už bylo ohlášeno několik, reálně ale do elektromobilů dál všichni cpou akumulátory určené původně pro notebooky. K podobným prohlášením jsme tedy skeptičtí a skepse je na místě i tentokrát. Firma ovládaná VW sice provedla testy s působivými výsledky, reálně ale s novými baterkami neujela ani milimetr.

Koupě auta je pro většinu lidí druhým největším výdajem v životě, pro některé je pak dokonce tím úplně největším. Není tedy divu, že za své peníze požadují adekvátní množství muziky. Nejde pouze o vzhled, dynamiku či prostor v kabině a zavazadelníku, ale rovněž o reálné využití a dlouhodobé zachování hodnoty. Právě proto tolik zákazníků odmítá elektromobily, neboť s těmi jsou kromě vysokých cen spojené také omezená použitelnost a bezprecedentní propad hodnoty. Oba nedostatky tkví v bateriích, které jsou velké, těžké, mají omezenou kapacitu, složitě se dobíjí a stojí klidně k milionu korun. A to i když relativně rychle ztrácí své schopnosti a po skončení záruky omezené obvykle 8 roky a nájezdem okolo 150 tisíc km mohou být nepoužitelné.

Pokud se tedy jednoho dne má nějaká elektrická revoluce odehrát, chce to úplně jiné baterie. Na jejich příchod řada výrobců sází, i když ani akumulátory s pevným elektrolytem, které přinesou jen dílčí zlepšení, nejsou v dohledu, jak nedávno potvrdila také Toyota. Naděje ovšem umírá poslední, a tak své želízko v ohni má i koncern Volkswagen, který se nově pochlubil něčím, co sám považuje za zlomové.

Také Němci sází na baterie s tuhým elektrolytem. Proto už před několika léty investovali do společnosti QuantumScape, která se jejich vývojem zabývá. VW je největším akcionářem této firmy, kterou tak fakticky ovládá, a tak je nadšen z výsledků testů prototypu baterie, které sám provedl. Původním cílem bylo, aby kapacita baterie po 800 dobíjecích cyklech neklesla pod 80 procent. VW však měl dosáhnout překvapivých výsledků, když po 1 000 cyklech kapacita klesla jen na 95 procent. Revoluční baterie tak podle něj „prakticky nestárnou”.

QuantumScape k tomu dodává, že oněch tisíc dobíjecích cyklů odpovídá ekvivalentu 482 803 najetých kilometrů, což je větší porce, než jakou většina aut urazí během celého svého životního cyklu. Svým způsobem by tak skutečně mohlo jít o dlouho očekávaný průlom, jenže podívejte se, jak lidé z VW a Quantumu tyto baterie testovali. Zkoušky neproběhly v reálném prostředí, nýbrž pouze v laboratořích. A onen celkový nájezd už je dokonale teoretický, neboť počítá s opakovanými úplnými dobitími a ničím jiným.

Podmínky při testech byly naprosto optimální - probíhaly za ideální teploty a za blíže neupřesněného dobíjecího výkonu, takže nečekejme nic jako 1 megawatt, to by některá z firem řekla. Testován byl navíc pouze osamocený článek QSE-5, kdy číslo v názvu odkazuje na počet ampérhodin. Ten pak logicky nebyl zasazen do žádného vozu stojícího třeba na příjezdové cestě, nebylo tak nutné jeho chlazení či ohřev, neměnila se okolní teplota, v úvahu nepřipadala různá částečná nabití, úplná nabití před dlouhými cestami, úplná vybití při nesnázích s hledáním nabíječky a tak dále.

Při zvážení všech těchto specifik se tedy musíme ptát, co vlastně dosažené výsledky říkají. A docházíme k závěru, že prakticky nic - život s autem nevypadá tak, že tisíckrát po sobě baterie dobijete z 20 na 80 procent za perfektní teploty nízkým výkonem. Však mnohé dobíjecí cykly jsou ukončeny po pár minutách, aniž by došlo k výraznějšímu doplnění kapacity. Třeba kvůli tomu, že majitel už nemá víc času, dobíječka stávkuje, cokoli z toho ranku.

Tímto způsobem nicméně můžete oné tisícovky dobíjecích cyklů dosáhnout klidně po roce nebo dvou, navíc za spletitějších podmínek. Ani VW, ani QuantumScape tak nedávají jasné vodítko k tomu, co lze od těchto baterií reálně očekávat. Budeme rádi, když nás posunou vpřed, realitu jejich použitelnosti ale ukáže jen praktické nasazení. A toho se hned tak nedočkáme - i když také VW původně předpokládal, že masová výroba baterií s tuhým elektrolytem odstartuje v roce 2025, nyní se bavíme spíše o začátku příští dekády, dříve přijdou jen funkční prototypy.

Bateriím s tuhým elektrolytem rozhodně nelze upřít to, že jsou menší, lehčí a bezpečnější než ty lithium-iontové. Jenže k reálnému nasazení mají daleko a výsledky laboratorních testů mohou snadno slibovat něco, čeho se ve skutečnosti nikdy nedočkáme. Foto: QuantumScape, tiskové materiály

