VW upřesnil, jakými spalovacími motory napraví svá elektrická auta, přeplňovaný tříválec je ze hry včera

Původně si Volkswagen chtěl u těchto novinek vystačit jen s elektrickým pohonem, nakonec ale zjistil, že by takto neoslovil skoro nikoho. Jeho nové Scouty tedy spalovací motor dostanou, zjevně z naprosté většiny. A teď už víme víc o tom, jaký agregát Němci použijí.

Od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu zatím uplynulo jen něco málo přes 100 dnů Během nich se americký prezident věnoval hlavně celní politice, kdy do vzduchu vystřelil spoustu svých obvyklých světlic, kterými zjišťuje, co si kde může dovolit, co si kdo nechá líbit a co koho vybudí k další aktivitě. A přijatá opatření postupně upravuje, takže opravdu není jasné, co z dosud známého stavu zbude za měsíc nebo tři.

Jeden sektor ale má zatím celkem jasno, a to je ten automobilový. V jeho případě byla uvalena 25procentní sazba na dovoz aut ze všech koutů světa, je třeba i nadále počítat, to je automobilový sektor. Něco takového může za dobrou zprávu jen stěží považovat koncern Volkswagen, který toho dnes v USA mnoho nevyrábí, bez ohledu na cla ale chtěl situaci vylepšit skrze novou značku Scout Motors. Ta má se svými modely mířit primárně na americké publikum, a tak se také v Americe bude vyrábět.

Scout se už dřív pochlubil svými prvními modely, tedy pick-upem Terra a SUV Traveler. Ty měly původně disponovat pouze elektrickým pohonem, protože zájem o něj ale tak rychle, jak si někteří bláhově mysleli, VW nakonec rozhodl, že klientela si bude moci oba vozy objednat i ve verzi Harvester, která přihazuje na palubu malý spalovací motor. A protože se rychle ukázalo, že takovou variantu preferuje víc jak čtyři pětiny všech zájemců, jde o naprosto klíčové řešení. O to pikantnější je, že o něm VW dál hovoří jako o nějaké okrajové alternativě.

Buď jak buď, o pohonné jednotce, kterou chtějí Němci použít, se toho dosud mnoho nevědělo. Tedy s výjimkou toho, že nebude přímo roztáčet kola, nýbrž zaskočí za mobilní elektrárnu, což dojezd zvedne z 560 na více než 800 kilometrů. Nově však finanční šéf koncernu Arno Antlitz kolegům z Auto News sdělil pár nových detailů. Tím nejpodstatnějším je, že agregát se bude vyrábět v mexickém Silau, což znamená, že nebude podléhat 25procentnímu clu, neboť na díly dovážené z Mexika už jej Američané neuvalují.

Po technické stránce víme, že půjde o benzinový atmosférický čtyřválec, jehož úkolem bude v autě pracovat tak, aby o něm posádka vůbec nevěděla. Zřejmě proto také automobilka sáhla po motoru se čtveřicí válců a atmosférickém plnění, ač se dřív mluvilo i o přeplňovaném tříválci. Vůz má také díky tomu nabídnout stejný komfort jízdy jako elektrické provedení, akorát dojet dál. V tomto kontextu není divu, že jej preferuje naprostá většina zájemců, i když vozy osazené spalovacím motorem mají mít horší zrychlení na stovku. To by znamenalo, že by byly těžší, což ale zní zvláštně, když u Harvesteru bude má být použit jen 60kWh paket baterií místo 120kWh. Aby to tedy s onou akcelerací nakonec nebylo naopak...

Znovuzrozená značka Scout oslovila zájemce hlavně verzí Harvester, která využívá spalovací motor jakožto mobilní elektrárnu. Nyní Němci upřesnili, že tato jednotka bude atmosférická, čtyřválcová a vyrábět se bude v Mexiku. To znamená, že Scout i na tomto poli uteče clům. Foto: Scout Motors

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

