Automobilka po letech bazírování na elektřině kapitulovala. Uznává, že diesely jsou pro některá auta nepřekonatelný ideál

6.5.2026 | Petr Prokopec
Za méně než 10 let měl být se spalovacími motory v nabídce firmy amen. A nebylo to plácnutí do vody, na oltář tohoto záměru byly položeny stovky miliard. Teď je všechno jinak a firma básní o tom, jak výhody dieselů majitelé ocení na dálnicích nebo při tahání přívěsů.
Pokud jezdíte velkým a těžkým autem, potřebujete odvézt náklad či odtáhnout přívěs na delší vzdálenost, neexistuje žádný vhodnější pohon, než je ten dieselový. To víme my a automobilky to ví též, protože to ale nezapadá do politických plánů počítajících pouze s elektromobilitou coby ideálním řešením pro všechny a všechno, které se výrobci aut bůhvíproč rozhodli přijmout za své, mnozí se tváří, že tomu tak není.
Kdysi mimořádně populární pohonné jednotky tak zejména v Evropě začaly být pomalu démonizovány. Něco takového ovšem vytváří prostor pro dominanci čínských automobilek, které nejednají ideologicky, ale prostě rozhodly dát lidem to, co si přejí. Evropskou konkurenci tak mohou „sejmout“ doslova jejími vlastními zbraněmi, naví na jejím vlastním písečku.
Na diesely ovšem zjevně nedají dopustit ani američtí výrobci. Koncern General Motors totiž ve svých tiskových materiálech aktuálně velebí třílitrový šestiválec Duramax, který podle ní samotné hlavně při jízdě na dálnici nemá konkurenci ani v benzinových motorech, natož aby mu alespoň po kotníky sahaly elektromobily. Třeba SUV Tahoe osazené tímto agregátem má dle metodiky EPA zvládnout na jeden zátah víc než tisíc kilometrů. Takový Chevrolet Silverado EV ani s víc než tunovými bateriemi o kapacitě 205 kWh víc než 793 km nezvládne.
Je navíc třeba si uvědomit, že oficiální metodika měření spotřeby se vždy od reality lehce liší, ať už jde o americký, evropský nebo čínský cyklus. I kdyby ovšem Tahoe zvládlo jen 800 km, jeho řidiči stačí, aby se na pár minut zastavil u čerpací stanice, kterou nemusí nějak složitě hledat, a může pokračovat dále. Vlastník elektrického pick-upu ale při stejném tempu bude muset zastavit o poznání dřív. Čekat pak bude muset déle. A možná bude muset kvůli infrastruktuře i změnit trasu.
„Kdokoli, kdo po nějakou dobu vlastnil vozy osazené tímto motorem, jednoduše říká, že jejich řízení miluje,“ uvedl k dieselům technik koncernu GM John Barta. A dodal, že jedním z hlavních důvodů, proč se tak děje, je vysoký točivý moment v nízkých otáčkách- zhruba 95 procent veškerého „krouťáku“ je totiž k dispozici už od 1 500 ot./min. Není tedy třeba zašlapávat plynový pedál až do podlahy, místo toho si užíváte nenuceného a lineárního nástupu výkonu.
Pohonná jednotka má na kontě 309 koní výkonu a 673 Nm točivého momentu, v případě druhé hodnoty tak překonává i 6,2litrový benzinový osmiválec s 626 Nm. To je podstatné pro tahání přívěsů, a jakkoliv elektromobily v tomto ohledu jsou spojeny s ještě působivějšími čísly, vyšší zátěž jen zvyšuje jejich spotřebu. Tak je tomu sice i u dieselů, ovšem v jejich případě je znovu řešením krátká zastávka u čerpací stanice. Elektrický pohon ale zkrátka snadno nenabijete - někde ne rychle, jinde vůbec.
„Tento motor je skvělý pro každého, kdo má obytný vůz střední velikosti nebo podobně velký přívěs, či si užívá dlouhých cest. S tak velkou porcí točivého momentu zkrátka není třeba s motorem nějak těžce pracovat, místo toho se snadno vypořádá s jakýmkoliv nákladem či dálnicí,“ dodává dále Barta. GM proto bude třílitrový Duramax nadále nabízet v Chevroletech Tahoe, Suburban a Silverado 1500, stejně jako v modelech GMC Sierra 1500, Yukon a Yukon XL.
Docela obrat na automobilku, která ještě před pár léty ústy své šéfky prohlašovala: „Naše elektrická budoucnost je teď!” A v roce 2060 už neměla prodávat nic než elektromobily...
Moderní turbodiesely netrápí vysoké emise škodlivin, Duramax má být dokonce jednou z nejčistších jednotek, pod jaké se automobilka kdy podepsala. I proto jim bezostyšně slibuje věrnost, ač ji před pár léty plánovala brzký pohřeb. Foto: General Motors
Zdroj: General Motors
