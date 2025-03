Youtuber zopakoval kontroverzní test Tesly se zdí přemalovanou na pokračující silnici, dosáhl úplně jiných výsledků včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Teslu původní test Marka Robera, který instaloval na silnici zeď působící jako její pokračování, nestavěl zrovna do dobrého světla, auto jí prostě projelo. Nyní totéž udělal Kyle Paul, akorát místo na Autopilot ve staré Tesle vsadil na FSD hned ve dvou vozech. A vše je najednou jinak.

Minulý týden někdejší technik NASA Mark Rober publikoval video zaměřené mj. na systémy autonomního řízení. Došlo na srovnání dvou diametrálně odlišných řešení, neboť sáhl jednak po Lexusu RX vybaveném LiDARem, jednak po své vlastní Tesle Model Y, která spoléhá pouze na kamery. Americký koumák jim pak do cesty postavil falešnou zeď, která měla navodit dojem, že na silnici se nenachází žádná překážka. LiDAR jí ovšem rozeznal, neboť spoléhá na „Light Detection and Ranging“.

Co přesně se za touto definicí skrývá? To Rober ve svém videu osvětlil už při návštěvě Disneylandu, kdy se mu s ní povedlo zmapovat fungování atrakce Space Mountain. Zařízení s pomocí světelných impulzů dokáže detekovat překážku kdekoli ve svém okolí, ať už je zcela jasno nebo hluboká noc. A nedochází jen na její rozpoznání, s pomocí oněch impulzů je změřena také vzdálenost od ní. Ač tedy ona falešná zeď byla pro kamery neviditelná, LiDAR jí dokázal zachytit, a proto Lexus před ní zastavil. Tesla namísto toho projela skrz, neboť kamera se iluzí nechá ošálit podobně jako člověk. Anebo ne?

Možná je to složitější, neboť se ten samý test rozhodl zopakovat youtuber Kyle Paul, který rovněž vlastní Teslu Model Y. A co se nestalo? Jeho vůz před překážkou zastavil, i když jen ve vzdálenosti několika málo centimetrů. Paul totiž nepoužil starší systém Autopilot, na který vsadil Rober a bylo mu to vyčítáno. Místo toho aktivoval FSD (Full Self-Driving), tedy vyšší úroveň téže technologie, která sice není autonomní, ale blíží se jí. O zastavení se možná postaraly ultrazvukové parkovací senzory, ale to je nakonec jedno, auto se prostě nenechalo zmást. Ale to není vše.

Situace začala být ještě zajímavější ve chvíli, kdy Paul přesednul ze svého Modelu Y do nové Tesly Cybertruck, se kterou vše zopakoval. Elektrický pick-up zeď detekoval z mnohem větší dálky a dokázal tak bez problémů zastavit. Znovu u toho bylo aktivované FSD, jediný rozdíl mezi Cybertruckem a Modelem Y ležel v rozdílném hardwaru. Pick-up totiž používá novou verzi HW4, zatímco SUV z roku 2022 bylo osazeno variantou HW3. Je pak otázkou, jak moc je v důsledku toho odlišný i software, který navíc Tesla neustále modernizuje.

Zopakovat tak vlastně můžeme to, co padlo dříve. Elon Musk svými slovy, že když lidem stačí oči, pak autům postačí kamery, nemíří až tak úplně mimo terč. Jen zkrátka trochu předbíhá dobu, neboť kamery stále nejsou s to „vnímat” to, co lidské oko. Ale blíží se tomu, takže každý nový hardware znamená zlepšení. Tady je zřejmé, že Cybertruck už dokázal pomalovanou „zeď” identifikovat tak, jak by ji za dne zřejmě rozeznala i většina z nás. V noci by tomu ale mohlo být docela jinak, optikou člověka i FSD.

Tesla Cybertruck již před falešnou zdí dokáže zastavit, ve srovnání se staršími vozy značky je totiž osazen pokročilejším hardwarem. Výčitky směrem k Roberovi, že při testu použil roky staré řešení Tesly, se tak zdají být oprávněné. Foto: Tesla

Zdroj: Kyle Paul@YouTube

Petr Prokopec

