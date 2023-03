Žádané Toyotě po necelém roce provozu doslova explodoval motor, oprava vyjde skoro na 700 tisíc před 7 hodinami | Petr Prokopec

Japonská značka je proslulá svou kvalitou a spolehlivostí, její auta bývají zpravidla běžci na dlouhé tratě. V tomto případě se ale problémy daly i očekávat, Toyota zřejmě podcenila limity koncepce motoru.

Zítra uběhne přesně rok od premiéry Toyoty Corolla GR. Vrcholná verze rodinného hatchbacku dostala do vínku 1,6litrový přeplňovaný motor G16E-GTS, který sdílí s menším Yarisem GR. Zatímco však v jeho případě jednotka produkuje 272 koní, u většího modelu byla vyladěna až na 304 koní. To je působivé, přenos výkonu na všechna čtyři kola navíc dostal na starosti šestistupňový manuál. Systém GR-Four přitom běžně favorizuje přední nápravu, lze jej však i nastavit v poměru 30:70 ve prospěch zadních kol.

Corolla GR se tak zdá být dokonalým hot hatchem, načež by nám rozhodnutí, že Toyota tento model nebude dovážet do Evropy, mělo vehnat slzy do očí. Je tu ovšem jeden aspekt, který onu lítost výrazným způsobem snižuje. Zmiňovanou jednotkou je totiž tříválec. Takový motor nikdy nemůže být opravdu dobrý, nelze u něj dosáhnout vysoké úrovně kultivovanosti, opravdu atraktivního zvukového projevu či přirozeně příjemného průběhu výkonu. A vyhnat výkon tříválcové jedna-šestky na víc jak 300 koní rovněž představuje nemalé riziko z hlediska spolehlivosti a trvanlivosti.

V tomto ohledu je třeba zmínit, že Toyota se snažila všemožným problémům předejít. Jak Yaris GR, tak i Corolla GR tedy nejsou montovány na stejné lince jako jejich méně výkonní příbuzní. Místo toho výroba probíhá v továrně Motomachi, kde klasické pásy nahradila separovaná stanoviště, kde dochází k většímu zapojení ruční práce techniků. Ti jsou pak rekrutováni jen z řad nejzkušenějších zaměstnanců značky. Nic z toho ale nemusí být dost.

Během uplynulého roku řada majitelů zamířila na internet se stížnostmi, jenž se týkají spolehlivosti a životnosti pohonné jednotky. Obvykle se jednalo spíše o menší potíže, nyní tu ovšem máme pohromu pomalu biblických rozměrů. Jednomu exempláři se totiž pohonná jednotka doslova roztrhala na kusy. Co přesně k tomuto stavu vedlo, nikdo neví.

V bloku motoru zachyceném na videu níže zeje díra jako po výbuchu granátu, přičemž vše, co bylo součástí jednoho válce, se v rozdrceném stavu přestěhovalo do olejové vany. Veškeré poškozené komponenty mají přitom zamířit zpátky do Japonska, kde je Toyota podrobí důkladné inspekci. Na oplátku pak automobilka majiteli zašle zcela nový motor, stejně jako veškeré další poškozené díly. Účet pak Japonci berou na své triko, což je klika, neboť jinak by se vyšplhal na 32 tisíc dolarů (cca 693 tisíc Kč).

Základní verze hot hatche přitom ve Státech startuje na 35 900 USD (asi 778 tisíc Kč), což jen potvrzuje význam hodnoty motorů na ceně spalovacích. Majitel tak dost možná měl zauvažovat spíše nad vrácením vozu a pořízením jiného, jehož pohonné ústrojí bude objemnější, a tedy méně náchylné k podobným selháním. I takový VW Golf R s čtyřválcovým motorem 2,0 TSI se vedle Corolly GR s tříválcem 1,6 turbo jeví být velkoryse pojatým vozem.

Na první pohled působí 304 koní, jimiž disponuje Corolla GR, lákavě. Je ovšem třeba si uvědomit, že za jejich produkcí stojí poměrně malá, navíc tříválcová jednotka. Na tu jsou tedy vyvíjeny nemalé nároky, které evidentně mohou vyústit v katastrofické selhání a astronomické účty za opravu. Foto: Toyota

