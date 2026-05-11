„Zázračné” bleskové čínské dobíjení elektromobilů není zase tak zázračné. Přehřívá baterie za únosnou a brzy dokonce i legální mez
Petr MilerJakýkoli pokus vymanit se z bludného kruhu nekonkurenceschopnosti elektrických aut vedle už dobře známých řešení optikou jejich každodenní použitelnosti dosud končil nezdarem. A nezdá se, že by tzv. Flash Charging automobilky BYD mělo být výjimkou.
Home > Rubriky a sekce > Technika > Článek
„Zázračné” bleskové čínské dobíjení elektromobilů není zase tak zázračné. Přehřívá baterie za únosnou a brzy dokonce i legální mez
včera | Petr Miler
Jakýkoli pokus vymanit se z bludného kruhu nekonkurenceschopnosti elektrických aut vedle už dobře známých řešení optikou jejich každodenní použitelnosti dosud končil nezdarem. A nezdá se, že by tzv. Flash Charging automobilky BYD mělo být výjimkou.
Řekli jsme to mnohokrát, ale protože je to některými dál s oblibou ignorováno, zopakujeme to znovu - prakticky všechny dobré vlastnosti elektromobilů dosud vždy zabíjely a dál zabíjejí baterie a jejich limity. A nezdá se, že by se na tom v dohledné době mohlo nebo mělo něco změnit.
Je to hotový bludný kruh, neboť současné baterie jsou při své energetické hustotě příliš velké a příliš těžké, aby mohly rozumně sloužit jako úložiště energie pro jakkoli náročněji provozované auto. Ekvivalentem dnes tuctových nádrží spalovacích aut je víc než tunová baterie a už z tohoto konstatování vyčtete vše - použijete-li reálný ekvivalent, máte v rukou něco tak těžkého, že to auto zabije. Použijete-li cokoli podstatně lehčího, máte v rukou něco s tak malou kapacitou, že to auto zabije též, jen trochu jinak.
Výsledkem je, že se do elektrických aut dávají jakési bateriové kompromisy, které jsou kapacitou beztak nedostatečné (obvykle okolo 80 kWh, což je ekvivalent asi jen 20litrové nádrže) a beztak těžké (okolo půl tuny). Je vážně absurdní si myslet, že něco tak mizerného ovládne svět aut, ke všemu je tu ale ještě jeden problém - energie do takového úložiště se nedá rozumně rychle doplnit.
Oproti tankování je to úplně jiný svět, některé automobilky se ale pořád pokouší ukázat, že to kolo znovu přece jen vynaleznou. Přichází tak s různými řešeními „rychlého” dobíjení, které reálně rychlé není, protože třeba i dnes extrémních 350 kW dobíjecího výkonu je sotva desetina toho, co dokáže čerpací stanice v Horní Dolní v libovolnou část dne. A i kdyby nakrásně dokázaly cokoli v případě baterek, beztak není reálně, že by multimegawattové nabíječky byly na každém rohu, takové by mohly být nanejvýš na pár místech v zemi.
Takže utopie a slepá ulička na entou, některé to ale stejně nepřechází. Mezi takové patří automobilka BYD, která letos začala „flexit” s tzv. Flash Chargingem, bleskovým dobíjením. Limity sítě sice neřeší, ale tvrdí, že když už někam megawattový výkon dotáhne, auto ho zvládne přijmout. Konkrétně hovoří o 1 500 kW, tedy 1,5 MW, což sice pořád není tankování. Ale kdyby auto zvládlo udržet během celého dobíjecího procesu aspoň 1MW průměrný výkon, takovou 100kWh baterii dobije za 6 minut. Je to tankování nějakých 25 litrů paliva za takovou dobu, to není nic krásného, ale rozhodně by šlo o něco, s čím se dá žít. Ale dokáže s tím žít samotné auto? No nedokáže, podle dosavadních zjištění zjevně ne dlouhodobě.
Už dosavadní pomalé „rychlé” nabíjení řádově stovkami kW výkonu je baterie elektromobilů obvykle škodlivé proto, že teplo generované během nabíjení navzdory přítomnému chlazení degraduje chemické složení akumulátorů, čímž zrychluje jejich opotřebení. Zjednodušeně můžeme říci, že čím rychleji a častěji se baterie nabíjí, tím rychleji degraduje.
Navzdory tomuto téměř axiomu BYD o potenciálních problémech neřeklo ani slovo, když hrdě oznamovalo že nasazuje své „bleskové dobíjení” s 1 500 kW výkonu do ostrého provozu. Netrvalo ale dlouho, než bylo podrobeno na výrobci nezávislému testování. A dobře pro něj nedopadlo, jak shrnují Car News China.
Provedené zkoušky ukazují, že povrchová (!) teplota baterie během nabíjení dosahuje až až 76,4 stupňů Celsia, maximální teplota na svorkách bateriových článků dosahuje až 71 stupňů. A nemusíte ani vědět mnoho o bateriích, abyste si dovodili, že to je opravdu hodně velké horko. Preferovaná teplota pro baterie je někde mezi 20 a 30 stupni Celsia, přes 70 stupňů je tak moc, že to nevyhoví ani připravované čínská legislativě.
Ta u LFP článků vyžaduje, aby jejich teplota nikdy nedosáhla víc než 65 stupňů Celsia. Test se dále odvolává na studie, které uvádí, že při vyšších teplotách se degradace baterie enormně zrychluje a už od 80 stupňů výš hrozí samovznícení. Pro představu aktuální mezí - váš iPhone zastaví rychlé nabíjení, když baterie dosáhne 35 stupňů, aby se zabránilo degradaci baterie a dalším potížím. Výkon se poté sníží, popř. se nabíjení dočasně zcela zastaví. Tady jsme na dvojnásobné teplotě...
Autor testu navíc zdůrazňuje, že se omezil na měření povrchové teploty. A že chladicí systém vozu byl plně funkční a během nabíjení dělal, co měl, přesto je realita takováto. Zázraky se dějí? Zázraky vypadají jinak, řekli bychom...
Bleskové dobíjení BYD je možná relativně rychlé, ale za jakou cenu? Skutečným řešením se být nezdá, při naměřených teplotách zdevastuje baterku velmi rychle. Foto: BYD
Model Denza Z9 GT, který si s ním rozumí, bude k mání i v Evropě. Tady je ale Flesh Charging beztak utopií na druhou. Foto: BYD
Zdroj: Car News China
Bleskovky
- Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”
dnes
- Automobilka v roce 2021 ohlásila čistě elektrickou budoucnost, teď uspořádala „Den motorů V6”
10.5.2026
- Radar zachytil KITT z Knight Ridera, jak jede městem o 44 procent vyšší než povolenou rychlostí, i když měl stát v muzeu
9.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou i silnou českou stopou 17:00
- Z Le Mans se cirkus zvaný MotoGP vydal hned do Barcelony 14:00
- Stav šampionátu jednotlivých tříd před Mostem 10:00
- Druhá šance pro Yuki Kuniiho včera 15:30
- Zudův vítězný double včera 10:00
Nejnovější články
- VW bez nástupce zařízl auto, které se u nás loni prodávalo o desítky procent líp než všechny jeho elektromobily dohromady
před 6 hodinami
- Hertz chtěl nakopnout půjčování elektrických aut s pomocí této speciality. Nevyšlo to, teď se nejetých aut neumí zbavit ani s půlmilionovými slevami
před 7 hodinami
- Tento týden se bude dražit vzácné auto, které vám marnost současné Formule 1 dovolí poznat z první ruky se vším všudy
před 9 hodinami
- BMW potichu ukončilo výrobu svého posledního „zetka”, po 37 letech nemá v nabídce jediné takové auto
před 10 hodinami
- Lži o provozní výhodnosti elektrických aut neberou konce, i když stačí asi 3 minuty rešerše, abyste je svlékli donaha
dnes
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 05.12. 21:14 - řidičBOB
- Fiat a vše kolem nich 05.12. 19:39 - Stepan
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.12. 19:22 - abgx1
- VZKAZY 05.12. 18:19 - Brus
- S větrem ve vlasech.... 05.12. 18:13 - Zajda
- Spotřeba oleje - Audi A3 8V 2.0tfsi 3.gen 140kW 05.12. 17:55 - Dawe227
- Audi klub - pro ty, co chteji Auto 05.11. 20:25 - Stepan
- Politický koutek 05.11. 20:24 - Stepan