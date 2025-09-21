Rolls-Royce ukázal nový motor V12 s výkonem 2 222 koní, který je šetrný k přírodě. A pak že to nejde
Petr ProkopecZní to trochu jako 3 333 stříbrných stříkaček, je to ale skutečný výkon tohoto dvanáctiválcového stroje, který je navíc schopen fungovat s palivem, jež zásadně snižuje množství produkovaných emisí. Jak ale asi tušíte, není určen luxusním limuzínám, ale jachtám a rychlým člunům.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
V posledních dvou týdnech jsme si posvítili hlavně na novinky, které se objevily na mnichovském autosalonu IAA Mobility. Ve stejnou dobu se ovšem ve francouzském Cannes konal Yachting Festival. Ten si nenechala ujít společnost Rolls-Royce, která je dnes zcela oddělena od nám známé značky vyrábějící luxusní kupé, limuzíny a SUV pod křídly BMW. Do jejího repertoáru místo toho spadá výroba leteckých motorů, stejně jako motorů námořních. A právě v Cannes vyrukovala se svou novinkou, dvanáctiválcem 2000 M96Z vyvinutím ve spolupráci s MTU.
Tato jednotka byla stvořena s myšlenkou na její využití v jachtách dlouhých 30 až 40 metrů, Rolls-Royce ale pochopitelně od jeho koupě nebude odrazovat nikoho, kdo by jí chtěl zamontovat třeba do kratšího člunu. Britové neodstartovali svou práci na čistém listu papíru, místo toho jde o evoluci předchozího dvanáctiválce MTU 2000 M96X. Zrevidována však byla turbodmychadla, stejně jako došlo na vylepšení hřídele a hlav válců. Pod ní pak zamířily nové písty a sladěna s tím byla kontrolní jednotka.
Výsledkem je 2 222 koní, které motor dokáže nabídnout ve své vrcholné verzi. Předchozí jednotku tím překonává o 220 kobyl, přičemž dle Britů se rozměry dvanáctiválce a hmotnost prakticky nezměnily. Rolls-Royce je ale daleko víc pyšný na to, že novinka zvládá spalovat hydrotraktovaný rostlinný olej neboli HVO. Tedy obnovitelné pohonné hmoty, které se vyrábí z použitých olejů, které se za pomoci vodíku mění na uhlovodíky, což je palivo s vlastnostmi podobnými motorové naftě, které můžete zkusit natankovat do řady aut stejně jako my.
Nevýhodou HVO je nízký podíl maziv, zapotřebí jsou tak aditiva, která zajistí, že se pohonné ústrojí nepoškodí. I přes jejich přítomnost je ovšem nový dvanáctiválec spojen s redukcí emisí CO2 o 90 procent oproti standardnímu stavu. Rolls-Royce navíc motor v Cannes představil nejen na podstavci, ale rovně i zabudovaný do jachty Grande 30 od italské společnosti Azimut. Ta se mimochodem na Azurovém pobřeží objevila před publikem rovněž poprvé.
Na této lodi Rolls-Royce spároval dvanáctiválec s kontrolní jednotkou NautIQ, které automaticky zvládá zpracovat veškeré informace o plavidle a zároveň propojuje motor s převodovkou a kormidlem. Díky tomu dochází k další 20procentní redukci emisí. Britové dodávají, že takto kompletní ústrojí - navíc velmi „čisté” - nikdo na světě nevyrábí. Nabízet jej pak nehodlají pouze boháčům pro jejich nové jachty, ale také třeba říční policii a pobřežní stráži.
Cena motoru zveřejněna nebyla, nicméně starší zrenovované jednotky z rodiny MTU 2000 se prodávají od nějakých 300 tisíc korun. Dá se tak předpokládat, že jako zcela nový bude dvanáctiválec stát pár milionů. Vše bude záviset na konkrétním naladění, v případě zmíněné jachty Grande 30 byl totiž jeho výkon snížen na 1 800 koní, s nimiž novinka Azimutu dokáže plout rychlostí až 46 km/h, a to pomalu při spalování odpadků ze své vlastní kuchyně.
Nový dvanáctiválec MTU 2000 M96Z produkuje až 2 222 koní, které přitom napájí hydrotraktovaným rostlinným olejem neboli HVO. K přírodě je tak velmi šetrný. Foto: Rolls-Royce
Zdroj: Rolls-Royce
