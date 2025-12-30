Autoři ohavných aut překonali sami sebe, na závěr roku odhalili 1100koňový rodinný katapult, ze kterého se nezvedá žaludek
Autoři ohavných aut překonali sami sebe, na závěr roku odhalili 1100koňový rodinný katapult, ze kterého se nezvedá žaludek
před 5 hodinami | Petr Prokopec
U tuningové firmy Mansory jsme si již zvykli na to, že zprznit dokáže i krásná, elegantní či jinak vizuálně přitažlivá auta. Ostatně vzpomeňte, jak se nedávno vyřádila na Rolls-Roycu Spectre. Když se pak pustí do spíš odpudivých krabic na kolech, mezi něž patří třeba Tesla Cybertruck, začínají lidé se vkusem pomalu uvažovat o dobrovolném odchodu ze světa. Navíc se zdá, že tento tuner poslední dobou zachází stále dál, a tak jsme vážně nečekali, že bychom se letos dočkali něčeho kloudného. Ale stalo se.
Mansory se totiž těsně před koncem roku dostalo do spárů končící Audi RS6 Avant generace B8, které bylo patřičně nafouknuto do stran. Jak je u tohoto úpravce běžné, použit u při tom byl v hojné míře kovaný karbon. Ten zde ovšem není tlačen na sílu podobně jako u mnoha dřívějších kreací. Kdyby se navíc dočkal laku, který by jej sladil se zbytkem černé karoserie, bylo by to ještě lepší, v takové chvíli by ostatně daleko více a lépe vynikly tyrkysové doplňky. I přesto ale bodykitu musíme dát nějakých 7 bodů z 10.
S tyrkysovou barvou je spojen také interiér, kde zůstala zachována tovární architektura kabiny a došlo pouze na její přečalounění. Záleží přitom hlavně na vás, zda netradičnímu barevnému odstínu podlehnete, nebo si naopak budete myslet cosi o kýčovitosti. Abychom ale řekli pravdu, k vytuněnému Audi docela sedí, z RS6 Avant dělá cosi jako neoficiální kombík od Lamborghini. Však takový pomyslný stroj kreace Mansory po technické stránce dokonce překonává.
U čtyřlitrového osmiválce totiž nezůstal pomalu kámen na kameni, vyměněna byla spousta „vnitřností“ a dorazila i nová větší turbodmychadla. Vše pak završila zakázková úprava řídicí jednotky. Motor 4,0 V8 tedy produkuje 1 100 koní výkonu a 1 250 Nm točivého momentu, a to bez jakékoli elektrické asistence. Takové Revuelto s 6,5litrovým V12 a třemi elektromotory dosahuje 1 015 kobyl a 1 062 Nm, na druhou stranu si ale musí vystačit s atmosférickým plněním.
Dost by nás zajímalo, jak moc se změnila dynamika vozu, Lamborghini by se však zřejmě i v tomto případě mělo mít na pozoru. Standardní RS6 Performance totiž stovku zvládá za 3,4 sekundy, a to má přitom na kontě „pouze“ 630 koní a 850 Nm. Mansory ale výkon zvedlo o více než dvě třetiny a točivý moment o polovinu. Tady se půjde hluboko pod 3 sekundy a vysoko nad 300 km/h.
Mansory se na závěr roku pochlapilo, Audi RS6 Avant totiž nadělilo vcelku normální vzhled a 1 100 koní pod kapotou. Tyrkysový interiér je samozřejmě otázkou vkusu, ale to je v případě podobných úprav v podstatě detail. Foto: Mansory
