Až toto je auto, které nabízí vše v jednom. Stovku dá za 4,3 s a uveze všechny a všechno

Máme rádi univerzální auta a pokud jste na tom stejně jako my, o mnoho dále než sem nelze zajít. S motorem 6,2 V8 s kompresorem a 610 koňmi je tento pick-up Chevroletu nejen extra rychlý, ale i pořád extra praktický.

Jedno auto pro všechno, nebo zvláštní vůz pro každou příležitost? To je otázka, která nedá spát snad žádnému nadšenci a není snadné na ni najít jednoduchou odpověď. Sami jsme ji hledali mnohokrát a nikdy nedošli k jasnému závěru - více aut určených pro to či ono zní jako ideál, protože kompromis bude vždy kompromis a nikdy nebude nejlepší v žádném ohledu. Dává tak smysl mít doma třeba hot hatch pro zábavu a dieselový kombík pro rodinné ježdění, jenže jakmile se touto cestou vydáte, zjistíte, že nikdy nejste zcela spokojeni.

Ano, s hot hatchem je zábava, ale když s ním pojedete sami, zjistíte, že byste jej rádi prožívali i jindy. Jenže s rodinou na palubě takové auto není ono. A ano, dieselový kombík může být velmi příjemné rodinné přibližovadlo, jenže když s ním pojedete s rodinou, zjistíte, že by vás mohlo řidičsky více uspokojovat, aniž by tím ostatní trpěli. Auta jako Audi RS6 proto mají své kouzlo - máte vše v jednom a podobné vozy dokáží být tak dobré i ve zcela protichůdných vlastnostech, že vám nakonec máloco chybí při prvním i druhém využití. A ráno si nemusíte vybírat, jaký vůz zrovna zvolíte.

Rychlý kombík je prostě fajn věc, pokud ovšem chcete kráčet touto cestou, lze zajít i dále než ke zmíněnému Audi, modelu RS4, Mercedesům-AMG T-Model a jim podobným. Ukazuje to nejnovější dílo firmy Callaway, která vzala luxusní provedení Chevroletu Silverado Signature Edition a udělala z něj něco jako supersportovní Avii s dvojitou kabinou.

Nepřeháníme příliš, Silverado je jeden z těch velkých amerických pick-upů a Signature Edition jedna z jeho vrcholných verzí. Pod kapotou může mít motor 6,2 V8, což zní slibně jako u jiných podobných modelů, jenže on to zase takový zázrak není. Moderní pick-upy jsou totiž hodně velké a těžké, a to tak moc, že stále nejrychlejší je mezi nimi 30 let staré auto, pokud tedy budeme brát pouze sériově vyráběné modely. Callaway Silverado Signature Edition ale není produkční vůz, a tak může jít ještě dál.

Úpravce mu přidal i pár vizuálních drobností, jako je upravená maska chladiče, jiné obklady prahů či menší modifikace interiéru, ale to všechno jsou sotva viditelné podružnosti. Podstatou je úprava motoru, který dostal navíc kompresor, mezichladič stlačeného vzduchu, upravené sání, lépe průchodný výfuk a pochopitelně i nové řízení.

Výsledek? Až 610 koní (místo 425) a točivý moment až 759 Nm. Není divu, že taková strojovna s americkým bumbrlíčkem pořádně hýbe - stovka se mihne za 4,3 sekundy a čtvrtmíle s pevným startem za 12,5 sekundy s koncovou rychlostí 200 km/h. Dát dvě stě na čtvrtmíli už není jen tak a teď si to představte se čtyřmi lidmi na palubě a pár pytli cementu za nimi... Dobře, pak ona čísla budou trochu horší, ale pořád to bude absurdní kalup.

V případě aut „vše v jednom” bude skutečně těžší zajít dále než sem. Cenu tohoto díla zatím neznáme, láci ale nečekejme - Callaway nabízí spíše kvalitní než levné věci a i tato úprava má podle firmy fungovat dlouhodobě bez potíží.

Tohle auto spojuje v jednom celku dynamiku supersportu, prostor a luxus osobáku a možnost převozu čehokoli jako v náklaďáku, v případě univerzálnosti aut nelze zajít o mnoho dál. Foto: Callaway

