Bramborghini už není jen slovní hříčka. Je skutečné a můžete si ho koupit, stačí hodně peněz a málo vkusu

Petr ProkopecLidé, kterým italská značka nepadla zrovna do oka, nazývají její stroje trochu pohrdavě Bramborghini už roky. Teď tu ale takové auto máme, tato kreace přesně po tomto jméně volá. A trochu pohrdání si už pro svůj nevkus snad i zaslouží.
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Lidé, kterým italská značka nepadla zrovna do oka, nazývají její stroje trochu pohrdavě Bramborghini už roky. Teď tu ale takové auto máme, tato kreace přesně po tomto jméně volá. A trochu pohrdání si už pro svůj nevkus snad i zaslouží.
Pokud nejste spokojeni se vzhledem svého vozu a máte víc peněz než vkusu, můžete se přidat mezi věrnou klientelu společnosti Mansory. Ta dosáhla reputace, kterou by si nikdo soudný za rámeček nedal, ona je na ni ale snad i hrdá. Z krásných aut dokáže udělat designový galimatyáš, ta méně atraktivní pak přetransformuje v něco, na co se nedá dívat bez dávivých pocitů. Je tedy nutné uznat, že mívá i lepší chvilky, neboť třeba její Koenigsegg Jesko nevypadá marně, povětšinou ale lidé mají při spatření jejího dalšího nového díla obavy, zda nespatří podruhé svůj oběd.
Jakkoli nicméně nad touto strategií můžeme kroutit hlavou, po stránce ekonomické se Mansory zjevně daří. Jejím stylem se tak očividně nechal inspirovat další tuner, a sice společnost Brabus. Ta je spojena hlavně se značkou Mercedes-Benz, postupně ale začala svůj záběr rozšiřovat. Pořídit jste si u ní tedy mohli upravené Porsche či třeba Rolls-Royce. Nyní pak portfolio obohatilo Lamborghini, což Čecha nemůže nechat chladným. Brabus Lamborghini? To musí být ono bájné Bramborghini, nelze jinak.
Ale humor stranou, Brabus si vzal do parády SUV Urus a stvořil z něj hned dvě speciality zvané Mint a Superblack. Úpravy jsou ale v obou případech stejné, lišícím prvkem je pouze barva karoserie a čalounění.
Zatímco ovšem Brabus 900 Superblack pohoršení budit nebude, u varianty Mint se dá předpokládat pravý opak. Vůz je totiž zvenčí i uvnitř vyveden v mátově zelené, která nepatří mezi barvy, jež byste na ulici spatřili každý den. Když k tomu ještě přihodíme rozšířený bodykit, rázem můžeme mluvit o dílku, které podobně jako kreace Mansory cloumá žaludkem. Černý kousek je na tom lépe, neboť tato barva pomáhá maskovat mnohé detaily, které nejsou vyloženě povedené, ovšem i tak máme pocit, že sériová verze je obecně atraktivnější.
Hodnocení ale necháme na vás, my se budeme věnovat už jen popisu úprav. Začneme u bodykitu, který počítá s čelním splitterem, odlišným nárazníkem, roztaženými blatníky či masivnějším zadním spoilerem. Dorazil ovšem také nový difuzor a zvýrazněné boční prahy. V případě verze Mint jsou všechny tyto doplňky lakované onou mátově zelenou, zatímco Superblack dává na odiv karbonová vlákna. A jakkoli nešel cestou kovaného karbonu, což je specialita Mansory, stále se jedná tak trochu o pěst na oko.
V souladu s karoserií byla v obou případech nalakována také 24palcová kovaná kola Monoblock Z Platinum Edition, přičemž vedle nich se Urus dočkal také snížení podvozku o 20 milimetrů. Pod kapotou oproti tomu můžeme mluvit o nárůstu potenciálu, osmiválcový plug-in hybridní pohon totiž místo sériových 800 koní produkuje 900 kobyl. Brabus přitom šel pouze cestou úprav spalovací jednotky, elektrická část zůstala nepřekvapivě nedotčena. Urus díky tomu zvládá stovku za 3,2 sekundy, tedy o dvě desetiny rychleji než série.
Uvnitř lze hovořit pouze o přečalounění, architektura kabiny jinak zůstala nedotčena. Tím se dostáváme k cenám, které nejsou lidové ani trochu. Bramborghini totiž v případě černého provedení startuje na 544 098 eurech (cca 13,2 miliionu Kč), zatímco za variantu Mint musíte vysázet minimálně 583 071 euro (14,2 milionu Kč). Dárcovský vůz naštěstí již máte v ceně. Pokud ale máte pocit, že dílo Brabusu je levné a málo zmršené, můžete oslovit zmiňované Mansory, které si Urus podalo rovněž a Bramborghini snadno přebije... pořádným chlapáckým Manborghini. Tomu se říká problémy prvního světa.
Lamborghini Urus prošlo dvojitým tuningem u specialisty na vozy Mercedesu, který tak dal za vznik bájnému Bramborghini. Zatleskat nelze ani jedné verzi, jakkoli ta černá vám alespoň nezacloumá žaludkem. Foto: Brabus
Zdroj: Brabus
