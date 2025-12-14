Britové montují do lehounké malé Mazdy 380koňový motor V6, výsledkem bude levné auto schopné pokořit i supersporty
Petr ProkopecDělají to už nějakou chvíli, až měnící se kulisy, které znamenají, že nové vozy jsou stále větší Otesánci se stále menšími motory, ale posunulo jejich konání do popředí. A nyní jdou ještě dál. Projekt Keiryo znamená 380 koní výkonu na 850 kg hmotnosti, to už je slušný rachot.
Současná čtvrtá generace Mazdy MX-5 přišla na svět už před deseti lety, na atraktivitě jí to ale neubírá. O menší zájem v Evropě se postaraly hlavně místní regulace, podle nichž je čtyřtunové elektrické monstrum pro životní prostředí požehnáním, a tak je zvýhodněno, zatímco tunový roadster se spalovací motorem je zlo, které je třeba penalizovat. Loni i proto zpod přední kapoty zmizel dvoulitrový atmosférický čtyřválec naladěný na 184 kobyl. Místo něj si tak u nás, stejně jako ve zbytku kontinentální Evropy, můžete koupit pouze 132koňovou jedna-pětku.
Britové mají víc štěstí, volit mohou mezi základní i výkonnější jednotkou. Pokud jim to ovšem nestačí, mohou se obrátit na společnost Rocketeer Cars, která má za sebou zhruba desetiletou historii, během které postavila už pár stovek aut. Povětšinou šlo o restomody, tedy o už nějakou chvíli nevyráběné modely osazené moderní technikou. Několik jich stanulo i na základech Mazdy MX-5, v jejímž případě se rozhodla, že mantinely posune na dosud nevídanou úroveň - zvolila nejen extrémní upsizing, ale nově jej spojila i s výraznou dietou.
Vznikl tak projekt MX-5 Keiryo, jehož název v předkladu z japonštiny znamená nízkou hmotnost. Vůz dostane přeplňovaný třílitrový šestiválec od Jaguaru, který prošel dalším laděním a nabídne až 380 koní. Tedy pomalu trojnásobek toho, co nabízí tovární verze s jedna-pětkou. Ta má na kontě 1 090 kilogramů, což je obecně působivá hmotnost. Britové si ovšem dali za cíl její dramatické snížení na pouhých 850 kil. Keiryo tedy aspiruje na poměr hmotnosti a výkonu 447 kobyl na tunu, čímž by se dostalo na úroveň McLarenu 620R či Lamborghini Huracán V10.
Britové zatím neupřesnili, jak se tak nízké hmotnosti doberou. Nicméně moderní auta mohou mít až stovky kilo tlumících materiálů, další úsporu lze nahnat karbonovými panely karoserie, odlehčenými sedadly či kompozitními brzdami. Tušíme ale, že touto cestou nepůjdou, neboť cílem je auto, které bude nejen výkonné a lehké, ovšem také levné, tedy aspoň relativně. Přesto má provedení Keiryo velmi vzácné, vzniknout má pouze 10 exemplářů. První z nich je už ve výrobě a majiteli bude předán zkraje příštího roku.
Jen u této série se ovšem Rocketeer nehodlá zastavit. K dispozici totiž bude rovněž provedení Touring, u kterého se počítá s některými komfortními prvky. Zdá se tedy, že sázka na oholení verze Keiryo až na kost je správná, ostatně u tohoto extrému nebude možné počítat ani s klimatizací či audiosystémem. U komfortní verze by neměly chybět.
Rocketeer tak zjevně naplňuje zásady Colina Chapmana lépe než současné vedení Lotusu. Tento přístup se Britům evidentně vyplácí, neboť zájem o jejich vozy roste - nově jsou k dispozici také ve Spojených státech a Austrálii. A objednat se dají také s levostranným řízením, což je na celé věci to nejskvělejší. Nedáte si říct?
Britové chystají Mazdu MX-5 osazenou šestiválcovým motorem. Ve čtvrté generaci nabídne 380 koní, u třetí o osmdesát méně. Foto: Rocketeer Cars, tiskové materiály
Zdroj: Rocketeer Cars
