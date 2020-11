Budoucností úprav aut má být „krabička”, která snadno přidá motoru až stovky koní před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Vonnen Performance

Zapomeňte na chiptuning. I ten sice výkon přidá snadno, ale zase tak moc ho není. Toto řešení je instalovatelné jen o málo složitěji a auto dynamicky posune do úplně jiných sfér.

Porsche skoro přesně před dvěma lety skončilo s dieselovými motory. Ty se u něj příliš neohřály, neboť vůbec poprvé je automobilka použila o pouhých deset let dříve. Hlavně v jeho SUV si našly docela dost zákazníků, Porsche se ale do budoucna rozhodlo dát přednost hybridizaci, jejímž výsledkem jsou současné motory jako Panamera či Cayenne. Hybridní 911 v tuto chvíli striktně odmítá, právě na ní ale firma Vonnen Performance založená známější společností Elephant Racing prezentuje své hybridní řešení, které označuje za budoucnost úprav aut. A možná ani moc nepřehání.

Podstatou úpravy je dodatečně instalovatelný hybridní modul, který je složen z baterie o velmi nízké kapacitě 1 kWh a elektromotoru o výkonu 175 koní. S dojezdem čistě na elektřinu tedy nelze počítat, o ten tu ale nejde. Smyslem úpravy je zlepšení akcelerace vozu v běžných situacích, a to novinka zvládá na výbornou.

Je tomu tak i díky minimálnímu nárůstu hmotnosti. Oproti základu má být konvertované Porsche 911 Carrera těžší jen o čtyři procenta, tedy nějakých 50 až 60 kilogramů. Instalace jednotky MGU na místo originálního setrvačníku přinesla krátkodobé, ale zásadní zvýšení dostupného výkonu v otáčkách, kde se spalovací motor teprve rozbíhá nebo naopak v momentě maximálního výkonu. To samozřejmě nemalou měrou ovlivňuje jízdní dynamiku. Zatímco standardní Carrera generace 991 zvládá sprint na stovku za 4,4 sekundy, hybridní provedení má na to potřebuje rovné 3 sekundy.

Vonnen postupně rozšiřuje škálu aut, do kterých lze toto řešení nainstalovat, a tak je momentálně k dispozici i do modelů Boxster či Cayman či starších 911 včetně některých vzduchem chlazených modelů. Dočkat se mají také modely dalších značek podle toho, jací zákazníci budou o tuto věc jevit zájem. A dá se očekávat, že jich bude jen přibývat, uvážíme-li, kolik z dnes dospělých lidí vyrostlo na podobně fungujících „boostech” z her jako Need For Speed a jim podobných.

Vonnen navíc počítá s dalšími fázemi úprav, limity zde prakticky neexistují. Například při zvýšení hmotnosti 6,2 procenta by elektromotor měl nabízel až 350 koní. S tímto potenciálem pod kapotou se v případě základní 911 bavíme o akceleraci na stovku za 2,6 sekundy. Dále je třeba dodat, ze instalace hybridního ústrojí je velmi jednoduchá. Jakkoli je vmáčknuto mezi spalovací motor a převodovku, s plochým šestiválcem dvoustranně nekomunikuje. Přepsána nebyla ani řídicí jednotka, vůz tedy má nadále disponovat stejnou charakteristikou jako dříve. Řešení pouze na základě vstupních informací přidává výkon tam, kde je třeba a při deceleraci získává elektřině díky rekuperaci.

Vypadá to jednoduše, chytře a účinně - i když ony stovky koní nebudete mít k dispozici neustále, kdo nakonec potřebuje maximum výkonu jindy než při pár ostrých rozjezdech či předjetích? Nedostatkem ale může být cena, přidání 175 koní stojí v přepočtu okolo 1,7 milionu Kč, proto ostatně zatím míří jen na majitele drahých Porsche. Dá se ale očekávat, že ceny klíčových komponentů pro tuto modifikaci budou postem času jen klesat a pro slabší auta může být podstatným plus i nižší a tedy levnější zvýšení výkonu.

Společnost Vonnen Performance předvádí řešení, které má do budoucna umožnit relativně jednoduše přidávat autům stovky koní výkonu navíc. Foto: Vonnen Performance

Zdroj: Vonnen Performance

Petr Prokopec