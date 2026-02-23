Chybí vám auta s pořádnými motory a ručním řazením? Tento stroj má 7stupňový manuál a 7,5litrový V12, je to monstrum
Petr ProkopecBMW se chystá vás odmítnout už při požadavku na spojení manuálu s motorem 3,0 R6, tady není problém jej mít ani v kombinaci s obřím dvanáctiválcem. Tahle lekce pro Mnichov ale bude k dispozici jen dvanácti nadšencům, kteří opravdu nesmí mít hluboko do kapsy.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
BMW se chystá vás odmítnout už při požadavku na spojení manuálu s motorem 3,0 R6, tady není problém jej mít ani v kombinaci s obřím dvanáctiválcem. Tahle lekce pro Mnichov ale bude k dispozici jen dvanácti nadšencům, kteří opravdu nesmí mít hluboko do kapsy.
Před pár dny šéf divize BMW M Frank van Meel pořádně nadzdvihl fanoušky nejen mnichovské značky. Uvedl totiž, že manuální převodovky vlastně nedávají smysl. Kdyby něco takového řekl zástupce Mercedesu, nikdo by nad tím asi nepozvednul obočí, neboť třícípá hvězda nikdy na třech pedálech nebazírovala. Jenže BMW M má být cosi jako země zaslíbená pro vyznavače aktivního řízení. A ti po manuálu z velké části touží, neboť je daleko víc propojuje s vozem a dovoluje jim zažít něco, co s automatem nezažijí. Van Meel tak vlastně jen dráždí ty, kteří z významné části plní pokladnu právě jím řízené divize - v USA si klíčové modely s manuálem kupuje okolo poloviny lidí.
Navzdory těmto datům, která pochází přímo od BMW, je podle něj segment ručně řazených sportovních modelů příliš malý, pročež se dodavatelům nevyplatí nové manuály vyvíjet. Přitom kolik BMW takových aut prodává? Nejméně desetitisíce ročně? Jiným stačí pomalu jednotky aut, aby do toho šli...
Dokazují to nejen výrobci jako Pagani nebo Gordon Murray Automotive, ale i tuningová firma Renntech, která se rozhodla vdechnout nový život Mercedesu C126 SEC. Ten se poprvé ukázal v roce 1981 na autosalonu ve Frankfurtu, přičemž klientela jej následně mohla objednávat s šesti- a osmiválcovým pohonem. Renntech se nicméně rozhodl, že znovuzrození tohoto vozu bude spojené s motorem V12. A co víc, že u toho bude i manuální převodovka.
Úpravce tak sáhnul po dvanáctiválcovém motoru M120, který svého času používal Mercedes CLK GTR či Pagani Zonda. Jeho objem nicméně zvýšil na 7,5 litru, pročež atmosférická jednotka produkuje 659 koní výkonu a 881 Nm točivého momentu. Jejich dodávku na zadní kola pak má na povel manuál, ovšem ne pěti- či šestistupňový, nýbrž dokonce sedmistupňový. To je převodovka, jakou Mercedes nikdy nepoužil, přičemž v branži je poněkud ojedinělá - najít jste ji mohli třeba u Corvette C7 či některých verzí Porsche 911.
Mimo to se po ní v posledních letech rozhodlo sáhnout již zmíněné Pagani, a to u modelu Huayra. Jak jsme uvedli, tato značka taktéž sází na dvanáctiválcové motory Mercedesu, pročež dost možná její dodavatel bude stejný - jít by mohlo o britskou firmu Xtrac. Tak či onak dodavatelé manuálů pro výkonné sporťáky stále existují a rozhodně jim nevadí, že si od nich někdo vezme jen pár skříní. Ostatně modifikované SEC, které bylo nazváno Sledgehammer V12, bude k dispozici v pouhých dvanácti kusech.
Je samozřejmě třeba zmínit, že Renntech si za každý z nich bude účtovat ranec, jakkoli konkrétní částka zmíněna nebyla. I kdyby ovšem jen vývoj samotné převodovky pro jednu generaci aut (7 let) prodávaných po 20 tisících kusech (to BMW bez potíží prodá), bavíme se o rozpočítání nákladů na 140 tisíc aut. Pokud by BMW za manuál účtovalo příplatek třeba 30 tisíc, nad kterým nadšenec u vozu za 2 miliony nebude přemýšlet ani minutu, bavíme se o rozpočtu 4 200 000 000 Kč. A to bychom se divili, kdyby takový manuál nešlo použít do X dalších modelů po Y dalších let. Ale i kdyby ne, vážně nestačí na takovou věc rozpočet přes 4 miliardy? Ale no tak, nechtějte, abychom zavolali do Xtracu...
V posledních letech navíc lidé, kteří nemají hluboko do kapsy, dokládají, že o auta se spalovacím motorem a manuálním řazením mají velký zájem, takže prostor pro různé speciality s obrovskými maržemi je opravdu velký. Van Meel je tedy těžce mimo, což možná BMW bude stát nějaké ty zákazníky. Mnichovskou automobilku ale již nechme být, pozornost už budeme soustředit pouze na Renntech. Ten nezůstal jen u pohonného ústrojí, nýbrž přišel také s patřičně rozšířeným a mnohem dramatičtějším bodykitem a kovanými 19palcovými koly.
Firma navíc zákazníkům slibuje, že kabina bude vyvedena zcela dle jejich představ, zatím však bohužel nemáme žádné snímky, které by odhalily základní modifikace oproti víc než 40letému originálu. Protože ale zjevně půjde o vůz soustředící se na nadšené řidiče, můžeme nejspíše očekávat analogové budíky a absenci digitální techniky. Víc se dozvíme časem, do prvních hotových aut bude moci klientela usednout v závěru příštího roku.
Jak vypadá řidičský ideál? Fotky BMW zde již bohužel nečekejte, místo automobilek začínají být spásou nadšenců tuningové firmy. Foto: Renntech, tiskové materiály
Zdroj: Renntech
