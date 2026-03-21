Další slavný německý úpravce aut končí, po rozprodání zásob zavře krám
Petr MilerEvropská tuningová scéna se rozpadá a není divu, že německé střípky mozaiky z ní odpadají jako první. Šéf firmy jmenoval jakousi poslední kapku, příčiny skonu už několikáté slavné firmy z tohoto oboru jsou ale na delší debatu.
Další slavný německý úpravce aut končí, po rozprodání zásob zavře krám
před 6 hodinami | Petr Miler
Evropská tuningová scéna se rozpadá a není divu, že německé střípky mozaiky z ní odpadají jako první. Šéf firmy jmenoval jakousi poslední kapku, příčiny skonu už několikáté slavné firmy z tohoto oboru jsou ale na delší debatu.
9ff, SpeedArt, Gemballa, Hartge, Carlsson a v podstatě i Alpina, která sice bude žít v trochu jiné formě, v té původní je ale definitivně mrtvá. To je jen v rychlosti z hlavy vyjmenovaný seznam více či méně slavných německých tuningových firem, pro které si v uplynulých letech přišla ta s kosou. A po tomto týdnu se může rozšířit o další velké jméno - AC Schnitzer.
Tradiční úpravce BMW, který na sebe poprvé strhl pozornost v roce 1987, se roku 2027 nedožije stejně jako Alpina. A pokud v nějaké formě bude existovat dál, půjde jen o skořápku převzatou od rodin původních vlastníků. Těmi byli Willi Kohl a Herbert Schnitzer, formálně je společnost do dnešních dnů součástí Kohl Group. Právě ta ale v rámci své vlastní restrukturalizace oznámila, že provozovat tuningový byznys je dále ekonomicky neúnosné a AC Schnitzer končí.
Ruku na srdce, modifikace ACS mi osobně nikdy nebyly vizuálně blízké. A technicky byly jen zřídka opravdu zajímavé. Tak to ale v tuningu je - trefujete se to vkusu některých, kterým nevoní to, co dostanou z fabriky. Bez ohledu na mou přízeň či nepřízeň si AC Schnitzer našel dost zákazníků, z jejichž pozornosti dokázal skoro čtyři dekády dobře žít. Už to nedokáže.
Co všechno ke skonu této a dalších podobných firem vedlo, je na delší debatu, stěží lze identifikovat jeden dominantní faktor. Jisté ale je, že zájem o tuning obecně uvadl. Jestli je to tím, že auta jsou už z fabriky tak dobrá a jejich nabídka tak pestrá, že to pro tuning nedává tolik prostoru, nebo jsou naopak z fabriky tak marná, že už se mnozí ani nechtějí pokoušet splétat bič z exkrementů, necháme na posouzení laskavého čtenáře.
Je též ke zvážení, jak moc nezájmu o tuning přispěl masivní nárůst výkonu sériových aut v posledních dekádách, jak moc to ovlivnila zřetelně omezující se svoboda zacházení s auty (řečeno diplomaticky), která nedává moc prostoru si dodatečných modifikací užít, a jak moc k tomu přispělo vůbec „stádnější” uvažování společnosti, ze které je lepší tolik nevystrkovat hlavu, pokud přes ni nechcete dostat. Popř. je tu ještě pověstný slon v místnosti, kterého všichni přehlížíme - bující regulace znesnadňující a zdražující proces úprav a jejich dostání na trh, nemluvě o stále zjevnější snaze výrobců házet tunerům klacky pod hlavy a stahovat poptávku k sobě.
Sám AC Schnitzer vidí jako pomyslnou poslední kapku přeregulované německé prostředí, které činí velmi drahýma a zdlouhavým už samotný proces schválení nových dílů pro prodej a následný provoz. „Pokud uvedeme na trh náhradní díly osm nebo devět měsíců po konkurenci, mluví to samo za sebe,” řekl k věci generální ředitel Rainer Vogel. A jeho zoufání není těžké chápat, takové zpoždění přiměje mnohé utratit peníze jinde.
Kohl Group tedy oznámila, že AC Schnitzer „rozebírá”, firmu nechá v činnosti do konce roku, během zbylé doby rozprodá skladové zásoby a zavře krám. Ve hře je možnost přenechat jinému subjektu značku AC Schnitzer, takže samotné označení firmy z povrchu zemského zmizet nemusí. Pokud se ale toto stane, bude to začátek docela jiného příběhu, tento původní je zjevně u konce.
Modifikované BMW M5 G99 je jedním z posledních aut, která se dočkala modifikací od ACS. Brzy přijde už jen prázdnota. Foto: AC Schnitzer
Zdroj: AC Schnitzer
