Diesely ještě nejsou mrtvé, německá novinka nabízí až 380 koní a 770 Nm

Mnozí už je odepsali, z technického a ekonomického hlediska ale pořád mají své nepřekonatelné výhody. A ještě více než v minulosti platí, že nemusí být slabé, tento diesel BMW upravený firmou Manhart nabízí pořádné stádo koní.

Za posledních pár let podíl dieselů na evropských prodejích aut výrazně poklesl, je ale třeba dodat, že změny na trhu nejsou ani v nejmenším přirozené. Diesely začaly být nesmyslně démonizovány a výrobci je postupně vypouští ze svých nabídek. Co v nich pak zůstává, je uměle zdražováno. Oproti tomu cokoli elektrifikovaného je předmětem rozličných forem dotací a nepodložené glorifikace.

Nelze se tedy divit, že diesely si kupuje podstatně méně lidí, kteří se vesměs řídí tím, co se doslechnou, vlastního úsudku v tak komplikovaném oboru nejsou schopni. Přitom současná situace naftovým motorům hraje do karet - diesel jako palivo je pomalu nejlevnější za celou dekádu. A i když ji v důsledku zrušené slevy na dani čeká posun až o nějaké dvě koruny výše, stále představuje ve srovnání s benzinem podstatně ekonomičtější volbu. Pokud by tedy kdokoli vyrukoval s cenově dostupným vozem poháněným dieselovým ústrojím, měl by rázem v nabídce hit. Nicméně v Evropě kvůli tržním regulacím EU vlastně již něco takového není rozumně možné.

Je tedy třeba si začít zvykat na to, že pokud se nějaká dieselová novinka objeví, půjde většinou o anomálii z ranku MH3 400d. Za tímto označením se skrývá BMW M340d upravené tuningovou firmou Manhart. Ta s konverzí začala u pohonného ústrojí, třílitrový šestiválcový turbodiesel tak dostal novou řídicí jednotku a nerezový výfuk. V důsledku toho se výkon zvýšil ze 340 na 380 koní, zatímco točivý moment vzrostl ze 700 na 770 Nm. Nakolik to však ovlivnilo dynamiku, úpravce neuvádí.

Co se exteriéru týče, tuningová firma v podstatě přišla jen s vlastními grafickými polepy - veškeré další doplňky totiž již spadají do oficiálního katalogu BMW M Performance. Uvnitř se nicméně Manhart rozjel o trochu více, počítat tak lze s odlišným čalouněním či specifickými pádly řazení osmistupňové automatické převodovky. Ta jsou vyrobena z karbonu, stejně jako veškeré venkovní prvky. Ve finále tu pak máme ještě unikátní 20palcová kola Concave One.

Tuneři nenechali ladem ani podvozek, přičemž s pomocí vlastních pružin a tlumičů snížili světlou výšku vpředu o 40 milimetrů a vzadu o 30 mm. Brzdy pak navzdory navýšení výkonu zůstaly sériové, zákazníci však vždy mohou požádat o individuální úpravu. V té chvíli pochopitelně naroste koncový účet, konkrétní ceny ale Manhart nesdělil. Standardní BMW M340d xDrive nicméně startuje na 1 807 000 Kč, bez minimálně dvou milionů korun v kapse tedy poptávku neposílejte.

Lze už jen dodat, že Manhart aktuálně spojuje úpravy pouze se sedanem. Dá se nicméně předpokládat, že problém by neměli mít ani majitelé kombíků, tedy minimálně v rámci navyšování výkonu. Ostatně v případě této karosářské verze se dieselové ústrojí hodí pod kapotu mnohem více, a to s ohledem na zvýšenou kapacitu zavazadelníku. Být chalupářem s 380 koňmi, přitom rozhodně není k zahození. Oproti sedanu navíc v showroomech BMW necháte jen o 46 800 Kč více.

MH3 400d vychází z BMW M340d xDrive, jenž prošlo vizuálními i mechanickými úpravami. Nově tak na všechna čtyři kola proudí 380 dieselových koní. Foto: Manhart

