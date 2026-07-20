Dvorní úpravce Audi stvořil brutální nákupní tašku, do rodinného kompaktu napěchoval 630 koní. Slaví tak 130 let
Petr Prokopec130 let? Však tak dlouho neexistuje ani samotné Audi, to nedávno oslavilo teprve 117. výročí. A upravoval tou dobou vůbec někdo auta? Firma založená Johannem Abtem přesto existovala. A není to tak, že by vyráběla slánky, divili byste se, co se tehdy dalo ladit.
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Dvorní úpravce Audi stvořil brutální nákupní tašku, do rodinného kompaktu napěchoval 630 koní. Slaví tak 130 let
před 9 hodinami | Petr Prokopec
130 let? Však tak dlouho neexistuje ani samotné Audi, to nedávno oslavilo teprve 117. výročí. A upravoval tou dobou vůbec někdo auta? Firma založená Johannem Abtem přesto existovala. A není to tak, že by vyráběla slánky, divili byste se, co se tehdy dalo ladit.
Ne každý ví, že historie tuningové firmy Abt se začala psát už před 130 lety. A byla od počátku věrná svému kopytu, byť pochopitelně způsobem, který byl v dané chvíli relevantní. Když tedy Johann Baptist Abt v dubnu 1896 koupil kovárnu v německém Kemptenu, začal se věnovat úpravám drožek a kočárů. Cesta k ladění aut tím byla započata, trvalo ale ještě docela dlouho, než se z Abtu stalo to, čím je dnes.
K autům jako takovým přivedl firmu až stejně pojmenovaný Johannův vnuk, který si v roce 1949 postavil z havarovaného DKW svůj první závodní vůz. Tehdy mu bylo jen 14 let, přesto už první klání v ním dokázal vyhrát. Auta byla jeho vášní, a tak souběžně s tím absolvoval u DKW také pracovní stáž a věnoval se i motorkám. V roce 1955, tedy stále jen ve svých 19 letech, se stal německým šampionem na off-roadových motorkách. O čtyři léta později se ovšem vrátil k závodním autům, a když v roce 1975 pověsil helmu na hřebík, měl na kontě přes 300 výher z nejrůznějších podniků.
Ladění aut bylo po celou tu dobu pochopitelně jeho denním chlebem, šlo ale nejprve hlavně o závodní stroje. Divizi Abt Tuning zaměřenou na silniční auta založil v roce 1967 a naplno se do tohoto byznysu obul s koncem své závodní kariéry. Od zpočátku se přitom věnovala hlavně vozům Audi, které vzešlo ze zmiňovaného DKW.
Tolik výlet do historie, ze které se vrátíme do letošního roku, se kterým má souvislost. Své 130. výročí se totiž Abt rozhodl oslavit s pomocí trojice výjimečných modelů, z nich každý bude vyroben ve třiceti kusech. Tím prvním se stal kombík RS6 Avant, u kterého Němci zvedli výkon osmiválcového motoru z 600 na 800 koní. Souběžně s tím se podívali také na bodykit či do interiéru. Jen za samotné úpravy si pak naúčtovali 108 tisíc Eur, tedy 2,6 milionu korun, a to bez daně. K tomu si klientela pochopitelně musela pořídit výchozí vůz.
V případě čísla dvě se dostáváme do poněkud chudšího, ale přesto zajímavějšího kraje. 800koňová RS6 je jistě úctyhodný vůz, přesto to není taková brutalita jako RS3 vyladěná na 630 kobyl. Pokud víte, čím RS3 stále je, musíte uznale kývnou hlavou. Je to pořád relativně malý kompakt, splašená nákupní taška, která je i s továrními 400 koňmi rychlá jako čert, na auto pro rodinu s menšími dětmi určitě. Teď si domyslete dalších 230...
Za tuto modifikaci si Abt účtuje 58 tisíc Eur neboli 1,4 milionu korun. Stále se nicméně jedná o částku bez daně, přičemž znovu potřebujete také pětiválcový základ od Audi. Na druhou stranu však můžete počítat se závodními technologiemi, neboť Abt osadil 2,5litrový motor systémem IWI. Ten vstřikuje směs vody a etanolu před škrtící klapku, což zlepšuje chlazení. Motor tak směs paliva spaluje efektivněji.
Výsledkem je oněch 630 kobyl, ve srovnání se sérií tak Abt zvedl výkon o vskutku působivých 230 koní. RS3 se tak bez problémů zvládá rozjet na 300 km/h, přičemž čas potřebný k akceleraci na stovku nebyl zveřejněn. Dá se však předpokládat, že klesl někam ke 3 sekundám. Tuningová firma si dále vzala na paškál vzhled, který umocnila čelním splitterem, mohutnějšími bočními prahy či zadním difuzorem a střešním spoilerem. Všechny doplňky jsou z lesklého karbonu.
Dále lze zmínit 20palcová kovaná kola s pneumatikami o rozměru 245/30 či specifické čalounění sedadel a ozdobné lišty dveřních prahů. Třešinkou na dortu jsou pak nápisy „RS3 630“ všude možně včetně difuzoru na zádi a ozdobná plaketka „1 of 30“ na palubní desce. Tím jsme v případě druhé výroční edice skutečně u konce, ta třetí poslední má dorazit v nadcházejících týdnech. Zatím se zdá, že u toho znovu bude spalovací pohon produkující zásadně víc koní než v sérii.
Audi RS3 dostalo v Kemptenu o 230 kobyl víc než v původně v Ingolstadtu. Výsledkem je brutální nákupní taška, která slaví 130. výročí zrodu firmy, jež nejprve ladila kočáry. Foto: Abt Sportsline
Zdroj: Abt Sportsline
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