Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen

Není to auto, které by vás primárně napadlo jako „oběť” takových úprav, stejně jako by vás asi nenapadlo, že si jej vybere Super Max. Ale obojí je realitou, Verstappen ostatně už jedno podobné má a právě s ním jezdí.

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Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen

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Foto: Abt Sportsline

Není to auto, které by vás primárně napadlo jako „oběť” takových úprav, stejně jako by vás asi nenapadlo, že si jej vybere Super Max. Ale obojí je realitou, Verstappen ostatně už jedno podobné má a právě s ním jezdí.

Tuningová firma Abt se tento týden rozhodla uzavřít svou trilogii mimořádných úprav, kterou slaví 130. výročí svého založení. A oslavy pojala skutečně ve velkém stylu. Nejprve tedy vytáhla na světlo upravené RS6 Avant, kterému dodala 800 kobyl, než se pochlubila 630koňovým RS3. Finále ale pochopitelně muselo být patřičně grandiózní.

Němci tedy zamířili do ještě vyšších sfér než dosud a za základ si zvolili model RS Q8. Tedy pětimetrové SUV, které stejně jako zmíněný kombík pohání čtyřlitrový osmiválec naladěný na 600 koní. Pohonná jednotka se však od Abtu dočkala větších turbodmychadel a mezichladiče. Zároveň dorazil i systém IWI, tedy vstřikování směsi vody a etanolu, který se zasazuje o chlazení motoru. Ten se pak ještě dočkal speciální řídicí jednotky.

Výsledkem je výkon přibližně 1 000 koní, se kterými SUV zvládá dosahovat nejvyšší rychlosti 320 km/h. Zrychlení pak úpravce neupřesnil, továrních 3,8 sekundy ale jistě o pár desetinek ponížil. Za to ovšem třicítku zájemců zkasíruje o částku, která by jim bez problémů stačila na druhé základní RS Q8. Dá se ale předpokládat, že podobně jako v předchozích případech bude mít Abt zakrátko vyprodáno, neboť výkon na úrovni původního Bugatti Veyron pod kapotou rodinného SUV je velmi lákavý.

Němci navíc nezůstali jen u pohonné jednotky. RS Q8 LE 1000 se tak chlubí systémem Abt eAWS, což jsou elektronické stabilizátory upravující náklony karoserie na obou nápravách. Zpoza volantu by tak SUV nemělo působit jako 2,5tunové monstrum, nýbrž jako supersport. Tomu se ostatně přibližuje u karbonovým bodykitem, jehož některé části zůstávají nelakovány. Jinak ovšem Abt pro tuto edici zvolil zelený lak, s nímž kontrastují 23palcová kovaná kola se zlatým povrchem.

SUV se dále dočkalo nového výfuku, jehož čtyři koncovky mají každá 105 mm v průměru. Při popuštění uzdy celému tisícikoňovému stádu tak lze počítat s velmi hlasitým zaržáním. Tím ale úpravy nekončí, jakkoli v interiéru Abt vyrukoval spíše jen s detaily. Mezi ně patří čalounění volantu Alcantarou, která pak na sedadlech doplňuje jemnou kůži. U dekorů byl znovu použit karbon, zatímco středovou konzoli ozdobila plaketka s odkazem na 130letou historii úpravce.

Za to vše si Abt účtuje 165 tisíc Eur neboli 4 miliony korun, tedy více než si Audi řekne o výchozí RS Q8. To pak firmě můžete dodat sami, nebo jí požádat, ať dárcovský vůz koupí pro vás. Počítejte však s tím, že si nejspíše řekne o více než dalších 20 tisíc Eur (485 tisíc korun), které si běžně účtuje za montáž veškerých komponentů. Jubilejní tisícovka koní vás tak nakonec může vyjít i na 10 milionů korun, o levnou oslavu se tedy rozhodně nejedná.

Lákadlem ale může být, že jedním z majitelů vozu se má stát i čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, jak praví naše zdroje přímo z Nizozemska. MV33, pak MV1, dnes MV3 si v Audi od Abtu ostatně našel zalíbení. V minulosti byl spatřen s upravenou RS6, nyní jako rodinné auto sedlá právě RS Q8 ve slabší Legacy Edition se 760 koňmi. 1000koňovou limitkou by tedy jistě nepohrdl a má být jen otázkou času, než se objeví také za jejím volantem.


Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 1 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 01Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 2 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 02Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 3 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 03Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 4 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 04Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 5 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 05Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 6 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 06Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 7 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 07Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 8 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 08Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 9 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 09Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 10 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 10Dvorní úpravce Audi uzavřel svou oslavnou trilogii tímto 1000koňovým monstrem, jedním má jezdit i Max Verstappen - 11 - Audi RS Q8 LE 1000 Abt 2026 prvni sada 11
Audi RS Q8 LE 1000 od Abtu není levnou záležitostí, ovšem na druhou stranu, kde jinde dostanete rodinné SUV s tisícovkou koní pod kapotou? Tuto šanci navíc dostane jen 30 lidí, tedy vlastně už jen 29, Maxe Verstappena Abt jistě neodmítne. Foto: Abt Sportsline

Zdroje: Abt Sportsline, Autoforum.cz

Petr Prokopec

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