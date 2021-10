Ferrari zažalovalo známého úpravce kvůli napodobení jediného designového prvku, vyhrálo před 6 hodinami | Petr Miler

Celou firmu bychom klidně žalovali pro řadu kriminálně nevkusných úprav. To berte s humorem, zrovna v tomto případě ale dala za vznik ještě celkem dobře působícímu vozu. Ferrari ale neohromil a celý spor automobilka vyhrála v podstatě na drobnosti.

Někdy si říkáme, zda je Ferrari vlastně ještě automobilka, nebo jde už jen o právní kancelář. Značka proslulá snahami chránit svou „integritu” nemá problém žalovat kohokoli pro cokoli, klidně žene před soud vlastního zákazníka za to, že se s auty fotil na Instagramu. Spor, který je předmětem tohoto článku, není až tak absurdní, přesto si zaslouží pozornost.

Točí se kolem díla slavného německého úpravce Mansory, který před pěti léty dal za vznik modifikaci Ferrari 488 GTB zvané 4XX Siracusa. Je to obecně nezvyklé už proto, že ačkoli Italové rádi žalují úpravce, kteří podle něj degradují jeho stroje, firma Mansory není zrovna garážovka postavená okolo plastových dílů, které pár nadšenců vylisovalo ve volném čase. Jakkoli budeme vždy tvrdit, že naprostá většina jejích děl je kýčovitá, má po dekády své věrné zákazníky z řad velmi bohatých lidí a automobilky se to naučily respektovat, protože jsou to nakonec i jejich bohatí zákazníci. Ferrari ale nezná bratra.

Připusťme, že Mansory se pustilo na tenký led, když auto nazvalo 4XX podle podle programu FXX samotného Ferrari a vozu dodalo vzhled zřetelně inspirovaný těmito vozy, zejména pak modelem FXX K. O kopii ale nešlo mluvit, Ferrari žádné takové auto samo nevyrábí a „dělat scény” kolem nepopírané inspirace v době, kdy v rádiu stěží uslyšíte „novou” píseň, kterou už nebylo možné slyšet kdykoli mezi rok 1965 a 1995, nám přijde trochu přehnané. Ale Ferrari je Ferrari a Mansory zažalovalo u německého soudu s tím, že zneužívá jeho patentovaný design.

Samozřejmě u soudu nemůžete říci: „Tohle auto vypadá podobně, zakažte jeho prodej,” a tak byl celý spor postaven okolo prvku ve tvaru písmene V na přední části vozu, který je podle Italů naprosto unikátní, na 488 jinak nepřítomný a „odlišuje model Ferrari FXX K od ostatních vozů”. Podle nás je to velmi vágní argumentace, a možná i proto německý soud ve věci nerozhodl, Italové ale spor dotáhli až k jednoinstančnímu evropskému soudu (Soudní dvůr Evropské unie alias SDEU, abychom byli přesní) a vyhráli.

„SDEU uvedl, že takovou součást lze považovat za jednotlivý díl s právy k průmyslovému vzoru, pokud jde o viditelný prvek výrobku nebo komplexní produkt jasně definovaný konkrétními liniemi, obrysy, barvami, tvary nebo texturou,” informuje o závěrech evropského soudu agentura Reuters.

Pokud se nyní ptáte, k čemu Ferrari takový verdikt po pěti letech bude, pak odpověď je nasnadě. Vedle morálního (a jistě také finančního) zadostiučinění je to prý cenný precedens do budoucna pro podobné spory. I napodobení jednoho z nespočtu designových prvků na celém produktu může být „trestné” a důvodem pro zákaz prodeje napříč EU. To se nedotkne jen aut, ale třeba i módy, kde někteří výrobci rádi parazitují na vyvolávaní dojmu jiného, dražšího výrobku skrze napodobování dílčí části.

Na Ferrari FXX K... Foto: Ferrari



...parazitovalo Mansory 4XX Siracusa zcela nesporně, nečekali bychom ale, že to jen kvůli celkové podobnosti uzná i soud. Stalo se a stačily k tomu podobné přední partie ve tvaru písmene V. Foto: Mansory

