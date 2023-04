Firma nacpala do Lamborghini obří 1000koňový diesel s 2000 Nm, je to svatokrádež i auto snů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Čím je takové dílo pro vás, zvažte sami, oba pohledy jsou svým způsobem relevantní. Autoři jím dávají vzpomenout na pokus prakticky o úplně to samé od Audi, tehdy byla na spadnutí dokonce i sériová výroba.

Evropané mají Američany zafixované jako pupkaté majitele obrovských pick-upů, jenž jsou poháněny ještě většími benzinovými motory. S plněním nádrží pak nemají problém klidně každý druhý den, neboť si tak mohou poklábosit se svým oblíbeným pumpařem. Potíže mají spíše s ručním řazením, jenž pro ně představuje pomalu raketou vědu. Správně? Vlastně ani náhodou, po manuálech totiž v posledních letech na druhé straně Atlantiku prahne zejména i sportovních aut stále více lidí. Stejně jako kvůli rostoucím cenám pohonných hmot získávají na popularitě úspornější auta.

Zajímavé je to v tomto ohledu i s diesely, ostatně stačí vzpomenout na skandál Volkswagenu. Odhalen byl v Americe, pročež by nebylo překvapivé, kdyby tamní motoristé těmto motorům řekli definitivní ne. Jenže to se nestalo, lidem postačilo, že se Němci přiznali a zaplatili pokutu. Následně pak místo averze, do jaké se zahalila Evropa, začali diesely kupovat ve větší míře než dříve. Došlo jim totiž, že jde hlavně pro ony pick-upy o ideální hnací ústrojí. Na to pak zareagovaly automobilky, které představují jednoho „producenta sazí“ za druhým.

Nakonec tedy není až tak překvapivé, že právě v zámoří vzniklo Lamborghini Gallardo osazené dieselovým motorem. Na svědomí jej má rodinná firma 1 Way Diesel Performance, jejíž vztah k motorům spalujícím naftu je dán už jejím názvem. Američané nicméně kvůli konverzi nezničili zcela nový vůz, ostatně ten se již deset let nevyrábí. Místo toho sáhli po havarovaném exempláři. A aby italský supersport mohl uniknout sešrotování, byl znovu narovnán jeho rám, stejně jako byly nahrazeny panely karoserie.

Následně texaská tuningová firma přistoupila k instalaci nového agregátu. Řadový šestiválec Cummins se dvěma turbodmychadly byl nicméně o poznání větší než původní atmosférický desetiválec. Bylo proto třeba rozřezat původní přepážku oddělující kabinu od motorového prostoru a vyrobit novou zakázkovou. Dieselová pohonná jednotka navíc byla upravena, a tak aktuálně produkuje přes 1 000 koní výkonu a více než 2 000 Nm točivého momentu. To představuje dvoj- až čtyřnásobný posun oproti sériovému stavu (500 k, 510 Nm).

To jsou fascinující parametry, které dávají vzpomenout na Audi R8 s motorem 6,0 V12 TDI, které postavila přímo německá automobilka. A chtěla ho vyrábět, projekt dostal stopku až v samém závěru příprav. Gallardo s dieselem je vlastně to samé v bledě modré - motor sice není V12, dobová R8 ale byla v podstatě Gallardem s jinou karoserií. A už tento stroj svého času budil vášně. Pro některé to byla svatokrádež, však co to je dieselový supersport? A pro jiné šlo o auto snů, se kterým zažijete dříve nepoznané s relativně nízkou spotřebou.

Dodejme, že Texasané již prosluli stavbou dieselových dragsterů, jenž mají k dispozici hned několik tisíc koní. Zkušeností tedy mají na rozdávání, pročež se ostatně objevili i v nové show magazínu Motor Trend. Ve dvou epizodách přitom popisují práci na Lambu, která zabrala tři měsíce. Kromě nového motoru byla totiž upravena také karoserie, která se dočkala rozšířeného bodykitu a zadního křídla. Dorazila také zakázková kola, za nimiž se skrývají účinnější brzdy. Dovnitř se pak nastěhovala nová sedadla, volant či palubní deska.

Dieselové Lamborghini kromě toho dostalo do vínku šestistupňový manuál, nakonec tedy evropské předsudky o Američanech boří hned na několika frontách. Bratři Chase a Clay Wellsové, stejně jako jejich otec Tommy, dále zmiňují, že s modifikovaným vozem hodlají čas od času zamířit na závodní dráhu. Jinak má ovšem sloužit jen jako showcar demonstrující schopnosti firmy. To se bezesporu povedlo, neboť aktuálně diesel, manuál a Američany v jedné větě, a navíc s obdivem, zmiňuje polovina světa.

Projekt dieselového Gallarda připomíná koncept Audi R8 s motorem V12 TDI. Ten nakonec zůstal jen konceptem, Gallardo s nafťákem od Cumminsu jezdí a funguje, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Audi

Zdroje: KETK NBC, 1 Way Diesel Performance

