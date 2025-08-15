Firma ubalila další facku Mercedesu. Céčku dala motor V8, který se do něj prý „nevejde”, navíc připomíná ikonické EVO II

Třícípá hvězda opakovaně tvrdila, že prostor pod kapotou současného Céčka osmiválci nestačí, proto ho nemohla nabídnout, i kdyby chtěla. Nikdy se nám to nezdálo a nezávislá firma znovu usvědčila Němce ze lži. Navíc vozu dodala i bodykit inspirovaný slavnou minulostí Mercedesu.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: VUK Manufaktur, tiskové materiály

Třícípá hvězda opakovaně tvrdila, že prostor pod kapotou současného Céčka osmiválci nestačí, proto ho nemohla nabídnout, i kdyby chtěla. Nikdy se nám to nezdálo a nezávislá firma znovu usvědčila Němce ze lži. Navíc vozu dodala i bodykit inspirovaný slavnou minulostí Mercedesu.

Na současný Mercedes-AMG C63 začala mocně pršet kritika hned v momentě jeho premiéry, my sami jsme jej označili za dvoutunovou katastrofu a parodii na předchůdce. Němci totiž v posledních letech zahodili smysl pro realitu, propadli downsizingu a elektrifikaci a pod přední kapotou nahradili čtyřlitrový osmiválec dvoulitrovým čtyřválcem. Tomu pak sice záda krylo hybridní ústrojí, které sice vůči předchůdci zvyšovalo výkon, jenže se 680 koňmi nelze počítat vždy. Oproti tomu hmotnost 2 165 kg věčná je. V důsledku toho Céčko z Affalterbachu dostávalo nakopáno všude, kde se jen objeví.

Pokud někdo čekal, že se automobilka rychle chytne za hlavu a svůj omyl napraví, mýlil se. Němci se za tento nesmysl roky bili jako lvi a v reakci na stesky po návratu motoru V8 dokonce tvrdili, že i když je třída C generace W206 větší než předchůdce, osmiválec se do jejího motorového prostoru nevejde. A tudíž s ním automobilka nemůže počítat, ani kdyby chtěla. Tím k sobě ovšem Mercedes jen přitáhl jen další negativní pozornost, neboť rakouská tuningová firma VUK čtyřlitrové biturbo pod kapotu bez problémů napěchovat dokázala. A z fotek se opravdu nezdá, že by motor koukal z auta na všechny strany, to spíš v útrobách ještě nějaké místo zůstalo.

Nově se Rakušáci hlásí o slovo znovu, neboť instalace osmiválce byla zjevně jen první fází v jejich dalekosáhlejších plánech. Firma se totiž rozhodla, že současnou třídu C přiblíží k legendárnímu Mercedesu 190E Evo II. Pochopitelně pouze vizuálně, původní sedan totiž disponoval čtyřválcovým motorem. Proti dvojnásobnému počtu válců ale jistě nikdo nebude nic namítat, jakkoli o výkonu zatím VUK neprozradil jediné slovo - i standardních 510 koní by ale stačilo.

Víc toho nicméně víme o vzhledu, kdy z původních komponentů zůstala zachována prakticky jen střecha. Ve všech ostatních případech Rakušané přišli s vlastními panely, ať už jde o výraznější kapotu motoru, klenutější blatníky, agresivnější nárazníky či mohutnější boční prahy. Vzadu pak nechybí mohutné křídlo, které spolu s výdechy za předními koly asi nejvíc odkazuje na minulost. Kontrastní lakování detailů je pro změnu pomrknutím na spolupráci Mercedesu a Petronasu.

Abychom ovšem pravdu řekli, tyrkysové linky nám přijdou poměrně rušivé a v případě zájmu bychom asi osmiválcové C63 požadovali bez nich. Stejně jako bychom se obešli bez pouťového červeného podsvícení podběhů. Kreaci zvané VUK EVOlution X sluší co největší jednoduchost, tedy v případě exteriéru. Interiér, kterým znovu prostupují tyrkysové linie, nám již tak rušivý nepřijde. Jakkoli i zde pochopitelně může pro mnohé platit, že méně bude více.

Na jaké úpravy přitom došlo v případě podvozku, zatím taktéž nebylo upřesněno. Stejně jako VUK drží pod pokličkou i cenu. Uvádí nicméně, že k dispozici bude pouze 63 kusů. Každý z nich je pak řádným políčkem hlavně pro Mercedes, neboť pokud něco zvládne tuningová firma, neměla by s tím mít problém ani automobilka s mnohem většími zdroji. Je to jen o tom, zda chce. Třícípá hvězda ale tvrdošíjně odmítá přiznat, že mohla vše od začátku udělat správně, mohla naslouchat nárazníkům, mohla následovat logiku... Následovala ale ideologické dogma a firma je tímto smýšlením zjevně prorostlá příliš na to, aby k rozumu přišla bez razantních změn ve vedení.


Že se osmiválec pod kapotu současného Céčka nevejde? Ale kdeže, rakouská firma to znovu dokazuje, svou novou kreaci navíc osadila rozšířeným bodykitem připomínajícím ikonické EVO II. Vyrobí 63 takových aut, oproti nule u Mercedesu je to slušný počet. Foto: VUK Manufaktur, tiskové materiály

Zdroj: VUK Manufaktur

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

