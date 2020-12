Firma z neobvyklých končin začala nabízet levné díly z karbonu pro Škodu Kodiaq před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: JGTC

Komponenty z uhlíkových vláken jdou se Škodou dohromady asi jako opera s montérkami, existuje ale firma, která přesně tohle nabízí. Díly ze skutečných uhlíkových vláken vyrábí tchaj-wanská JGTC.

Asijský trh je pro českou automobilku velmi důležitý, to se víc. Řeč je ale v těchto souvislostech obvykle o Číně, která je přes propady z poslední doby zůstává pro firmu největším světovým odbytištěm a je celkově specifickým trhem. Masovou produkci tu je možné zvládnout jen za pomoci lokální produkce, takže čínská auta pro Čínu vypadají obvykle trochu jinak než pro zbytek světa, i když se jmenují stejně.

Méně už se ví, že Škoda působí i v dalších asijských zemích, kde nabízí dovážená auta ze svých zahraničních továren. Jednou z takových zemí je Tchaj-wan, kde je česká značka též úspěšná, a tak si jejích automobilů všímají i nezávislí úpravci. Jedním z takových je pro nás zcela neznámá firma JGTC, která nabídla řadu nových doplňků pro Škodu Kodiaq.

Firma pokoušející se oslovit zákazníky, kteří se touží odlišit od zbytku motoristů, má v nabídce vcelku široké spektrum dílčích vylepšení i celých bodykitů. Co je pozoruhodné, jsou vyrobeny z drahých uhlíkových vláken a právě takový soubor nástavců na karoserii může dostat i Kodiaq, navíc za překvapivě nízkou cenu.

Z auta lze udělat bez většího přehánění hotový karbonový vánoční stromeček, jak ukazují propagační materiály výrobce. K dispozici jsou díly od předního spliteru přes nástavce nárazníků či náhrady masky chladiče až po cosi jako difuzor nebo střešní křídlo. Pokud vám to připadá jako naprosto vyhozené peníze, nebudeme vám domlouvat, je ale třeba dodat, že těch vyhozených peněz zase nebude tolik.

Jakkoli díly z karbonu bývají drahé, tyto lze obvykle koupit za 5 až 10 tisíc tchaj-wanských dolarů, kdy cena v korunách odpovídá asi třem čtvrtinám této sumy. Pokud je budete chtít nalakovat, chce to další 2 ž 4 tisíce dolarů, do nějakých 8 000 Kč tedy koupíte většinu dílů plně připravených k montáži. A to opravdu není mnoho, něco podobného třeba na BMW bude stát násobně více.

Navěsit na rodinný Kodiaq s nanejvýš dvoulitrovými motory díly z uhlíkových vláken za desítky tisíc je jistě svérázná investice, ale jak říká slogan JGTC, úpravy automobilů neznají hranic. Takže pokud by se vám zrovna taková modifikace zamlouvala...

Škoda Kodiaq vypadá po nasazení všech karbonových dílů firmy JGTC všelijak, aspoň ale za své karbonové prvky nechce moc peněz. Foto: JGTC

Zdroj: JGTC

