Firma začala do VW Golf ve velkém montovat motory V6 přímo od VW. Jde to, jen Němci se na to vybodli před 6 hodinami | Petr Prokopec

Volkswagen pořád vyrábí motory s legendárním uspořádáním VR6 a zájem o ně v případě Golfu zjevně stále existuje. Němci ale nic takového nenabízí a nenabídnou, firma HPA Motorsports to tak udělala za ně.

Pokud zatoužíte po vyšším výkonu, máte hned několik možností, jak toho dosáhnout. Tím asi nejlevnějším způsobem je výměna standardního sání za sportovní, jde však o krok, který zpoza volantu prakticky nezaznamenáte. O trochu jiné je to již s příchodem mimotovárního výfuku, byť ten se bude projevovat spíše vokálně, než aby razantně zlepšil dynamiku. Něčeho takového dosáhnete až po přeprogramování řídicí jednotky, příchodu turbodmychadel či navýšení jejich plnícího tlaku.

Kromě již zmíněného nicméně existuje ještě jedna možnost, a tou je výměna celého motoru. K tomu dochází poměrně často, přičemž lidé většinou sahají po osmiválcích LS od koncernu General Motors. Důvodem je jejich konstrukce, automobilka totiž klikovku usadila do bloku jednotky. Ta je díky tomu kompaktní a i přes nemalý objem zvládá zapadnout do pomalu jakéhokoli prostoru. Společnost HPA Motorsports věnující se vozům koncernu VW však přichází s ještě zajímavějším řešením, které nevrhá na samotný Volkswagen dobré světlo.

Tuneři totiž aktuálně začali lákat na agregát VR550T, který disponuje šesti válci a 2,5litrovým objemem. Takové parametry nejspíše fanouškům VW něco řeknou, stejné má totiž jednotka VR6, kterou Němci pořád vyrábí a prodávají, jenže pouze Číňanům. Ta je standardně spojena s 299 koňmi výkonu a 500 Nm točivého momentu. Verze od HPA oproti tomu byla naladěna na 550 koní a 748 Nm. Firma přitom vyšších čísel dosáhla nejen za pomoci většího turba, ale také vylepšením palivové pumpy či systému ovládajícího ventily.

HPA uvádí, že v prvé fázi je motor připraven pro Volkswagenu Golf VII, stejně jako pro někdejší Beetle RSI. Ovšem díky tomu, že v Číně je spojen s platformou MQB, lze jím v podstatě osadit jakýkoli moderní vůz značky, který danou architekturu užívá. Stejně jako se jednotka může nastěhovat i pod kapotu mnoha Audi, Seatů a Škod. Protože tu pak máme jen o půl litru větší objem, než jakým disponují třeba Golf či Octavia RS, nemělo by dojít k přetížení nápravy.

Tuneři sice mají sídlo v Kanadě, minimálně jedním distributorem však disponují také na starém kontinentu, a to ve Velké Británii. Motor VR550T však bude možné koupit i skrze e-shop, s jeho instalací si však budete muset poradit sami - či tím pověřit spřáteleného mechanika. Protože však základ pochází přímo od Volkswagenu, neměl by s tím být nejmenší problém. Tedy až na cenu, která sice nebyla zveřejněna, nízká ale logicky nebude.

Je to smutná vizitka pro Volkswagen, který má ony šestiválce, má auta, do kterých lze snadno namontovat, poptávka po tomto spojení existuje a on ji kvůli posedlosti downsizingem a minimalizaci emisí CO2 v Evropě ignoruje. Tady byl s šestiválcovým motorem Golf naposledy spojen v letech 2005 až 2009, kdy značka nabízela verzi R32. Z mnohem většího objemu však Němci dostali jen 250 koní a 320 Nm, turbo totiž nepoužili. Octavia pak daný agregát nevyfasovala nikdy, 3,6litrový VR6 však byl k mání v případě druhé generace Škody Superb. Maximem však tehdy bylo 260 koní a 360 Nm.

Američtí tuneři se již 32 let specializují na vozy Volkswagenu a Audi. Nově přišli s upravenou 2,5litrovou jednotkou VR6 přímo od VW, která v Číně pohání hned několik modelů německé značky. Její výkon zvedli na 550 koní, které si nyní můžete užít třeba i ve Škodě Octavia. Foto: HPA Motorsports, tiskové materiály

Zdroj: HPA Motorsports

