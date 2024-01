Firma začala nabízet kit, který dělá z tuctového auta za statisíce skvostné Porsche za miliony, výsledek není marný před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lumga Design Bodykits, tiskové materiály

Repliky bývají trapné, ale toto není replika, je to spíš takový automobilový kostým svého druhu. A byť udělat z tuctového hatchbacku supersportovní kupé po faktické stránce dost dobře nejde, na pohled výsledek prostě nevypadá marně.

Ve srovnání s první dekádou nového milénia se čínští výrobci neskutečně zlepšili. Vnitřky jejich aut tedy již nesmrdí laciným lepidlem, stejně jako v nich už nemusíte převážet své vlastní parte. Bezpečnost šla neskutečně nahoru a pojem „pojízdná rakev“ je zcela zapomenut. Kromě toho lze zmínit lepší technologie v interiéru, než jaké najdete u zavedených výrobců z Evropy, Ameriky či Japonska, a leckdy i srovnatelnou techniku. Vše pak rámuje líbivý a častěji originální než okopírovaný design.

Téma nelegálního kopírování bylo přitom ještě před několika málo lety velmi často skloňovaným. Jenže poté čínští výrobci na svou stranu přetáhli renomované designéry a přišli se stylem, kterému lze ukázat jen prst vztyčený vzhůru. A prostředníček to není. O to větší pozdvižení v roce 2021 vyvolala automobilka Great Wall Motors, která skrze svou znaku Ora představila koncept Punk Cat. Tento vůz se totiž až příliš podobal původnímu Volkswagenu Brouk, i když Němci licenci Číňanům neposkytli.

VW se ale na ráznou reakci nezmohl, a tak se tohle auto začalo prodávat i v Evropě. Originál je Brouk jako vyšitý, vedle toho ale dorazila také varianta Good Cat, která pro změnu v nemalé míře připomíná modely Porsche. Jednak proto, že Brouk a 911 mají mnoho a společného. A také proto, že vůz navrhl Emanuel Derta, který dříve pracoval právě pro Porsche.

Této situace se rozhodla využít thajská tuningová firma Lumga Design. Ta přišla s bodykitem, který z „Dobré kočky“ dělá něco jako Porsche 911 GT3 RS. Absurdní? Ale ne, vážně to tak je, jen se nepokouší zuffenhausenskou střelu napodobit technicky, ale jen vizuálně. A tak auto, které se třeba v Británii prodává za asi 900 tisíc Kč, přibližuje Porsche, které u nás stojí od 6 872 286 Kč.

Dominantním prvkem jsou žábry na předních blatnících, které ale pochopitelně nejsou funkční. Podobně je na tom průduch pod přední kapotou či zadní nárazník, jehož součástí není pouze falešný difuzor, ale také nástavce suplující koncovky výfuku. S tím ale pochopitelně u vozu s elektrickým pohonem nelze počítat ani za mák. Součástí bodykitu jsou dále masivnější boční prahy či dvojité zadní křídlo. Za příplatek je pak možné sáhnout po zatmavených krytech světlometů, stejně jako je k dispozici i základní sada složená pouze z modifikovaných nárazníků. Ve všech případech je nicméně nutné dokoupit ještě větší litá kola, bez nich by totiž veškeré doplňky postrádaly smysl. Zvláště když přestavba je čistě vizuální a hnací ústrojí či podvozek nepřekvapivě nedoznaly žádných modifikací.

Co se ceny týče, v tomto případě vás nejspíše čeká polknutí nasucho. Kompletní bodykit totiž stojí 42 tisíc thajských bahtů, tedy nějakých 27 tisíc korun. Za to přitom u mnoha evropských tunerů dostanete pouze přední a zadní nárazník, jenž z obyčejné Škody Octavia udělají provedení RS. I to je ale ve srovnání s kreací thajské firmy neskutečně umírněné. A co více, stále odkazuje „pouze“ na mladoboleslavský liftback či kombík, nikoli na Porsche. Navíc nám to nepřijde trapné, spíš je to hravé, od pohledu nadnesené.

Za pouhých 27 tisíc korun Thajci zvládají přeměnit čínský elektromobil na hatchback nápadně připomínající okruhové Porsche 911 GT3 RS. Auto za 900 tisíc tak rázem připomíná vůz za skoro 7 milionů. Foto: Lumga Design Bodykits, tiskové materiály

Zdroj: Lumga Design Bodykits

Petr Prokopec

