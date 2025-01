Firma začala prodávat sadu, která vám udělá superdrahé SUV Ferrari z obyčejné Toyoty, může čekat dopis z Itálie

Petr Prokopec

Auto, na které se díváte, vypadá jako Ferrari Purosangue, ve skutečnosti je to ale obyčejná Toyota Crown Sport. Drahý italský stroj evokuje už v sérii, a tak se dotažení práce samotné automobilky až do krajnosti vyloženě nabízelo. Maranello to stěží ponechá bez povšimnutí.