Je to zřejmě poslední generace tohoto auta, která se obejde bez zbytečné a těžké hybridizace, jež jeho už tak nemalou hmotnost pošle do nebes. To volá po důstojné rozlučce, tahle verze Audi RS6 Avant by jí mohla být.

Ikonický kombík se loučí s jednou érou brutálním provedením, je výkonnější než Bugatti Veyron

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: MTM, tiskové materiály

Je to zřejmě poslední generace tohoto auta, která se obejde bez zbytečné a těžké hybridizace, jež jeho už tak nemalou hmotnost pošle do nebes. To volá po důstojné rozlučce, tahle verze Audi RS6 Avant by jí mohla být.

Kolik výkonu je dost? Odpověď na tuto otázku se jistě bude lišit podle toho, komu ji položíte. Mnoha lidem klidně stačí i míň než 100 koní, zatímco jiní se odmítají spokojit s trojnásobkem. Obecně je však většina motoristů spokojena s pár stovkami kobyl, a to i u moderních elektromobilů. A přestože by jim nebylo proti srsti ani větší množství, uvědomují si, že víc hlav víc jí. Aby tedy motor produkoval obrovský výkon, potřebuje vyšší objem i větší počet válců. Něco takového však ovlivňuje pořizovací cenu i spotřebu.

Ve sportovní lize ale začíná být už i 500 koní málo, moderním standardem se stávají vyšší čísla. Německá tuningová firma MTM neboli Motoren Technik Mayer tomu rozumí a laťku se rozhodla zvednout zase o trochu výš. Do parády si totiž vzala poslední Audi RS6 Avant, jehož čtyřlitrový osmiválec doplněný dvojicí turbodmychadel standardně nabízí až 630 koní, s nimiž 2 150 kg vážící kombík zvládá stovku za působivých 3,3 sekundy. Na onu hmotnost to ale není zase takový výkon, a tak Němci zapráskali bičem.

MTM tak tovární agregát překopalo pomalu do posledního šroubku, načež dorazila nejen nová větší turba, ale i řada vnitřních komponentů. Vylepšen byl rovněž chladicí okruh, stejně jako tu máme sportovní výfukový systém. Vše pak uzavírá modifikovaná řídicí jednotka. Osmiválec tak nyní produkuje více než 1 100 koní výkonu a 1 200 Nm točivého momentu. RS6 je tak silnější, než svého času bylo Bugatti Veyron, jakkoli je u něj třeba pořád počítat s vyšší hmotností.

Přesto všechno je možné po sešlápnutí plynového pedálu počítat s kopancem do zad, neboť na stovce jste za 2,6 sekundy a daný kalup neskončí do chvíle, než upravené Audi překročí metu 350 km/h. Německý kombík se tak do vrcholné ligy přesunul nejen výkonem, ale i dynamikou. Přičemž MTM pochopitelně neopomnělo ani instalovat silnější brzdy, které se skrývají za 22palcovými kovanými koly s centrální maticí. Dalším logickým zásahem pak byla úprava podvozku.

Víc než to ovšem RS6 zaujme novým rozšířeným bodykitem, který je z karbonu a působí opravdu brutálně. Protože se jedná o veškeré venkovní panely včetně střechy s výrazným sáním, došlo na pokles hmotnosti i těžiště. Mimo to se zlepšila aerodynamika a narostl přítlak. A i když kombík zvládne odvézt i almaru po babičce, snadno se dokáže postavit supersportům v jejich přirozeném prostředí, tedy na okruhu.

Z toho důvodu byl upraven také interiér, který již není pětimístný, ale jen čtyřmístný. Každý cestující dostal svou vlastní karbonovou skořepinu, zatímco před řidiče se nastěhoval jednoduchý volant bez zbytečných tlačítek. Stejně jako sedadla pak byl potažen Alcantarou, kterou lze najít rovněž na dveřních panelech. Na těch si pak lze povšimnout i výšivky superkontinentu existujícího před zhruba 300 miliony lety, který dal tomuto superkombíku jméno - MTM Pangaea GT.

Celkově vznikne jen 25 kusů této rozlučky se zřejmě poslední nehybridní (mild-hybrid nepočítáme) érou RS6. Cenu však MTM zatím neupřesnilo. Dá se však předpokládat, že za částku, kterou převedete na účet tuningové firmy, byste u Audi dostali hned několik standardních RS6. Žádná z nich by se ale nemohla postavit jak Bugatti Veyron, tak třeba Porsche 911 GT3 RS. Jsme přitom zvědavi, zda náhodou MTM do zeleného kousku s nulovým pořadovým číslem neposadí závodního jezdce a nepřihodí do placu ještě nějaký okruhový rekord.


Foto: MTM, tiskové materiály
MTM Pangaea GT alias rozsáhle modifikované Audi RS6 vznikne jen v 25 kusech pro celý svět, každý z nich nabídne víc než 1 100 koní a adekvátní dynamiku. Foto: MTM, tiskové materiály

Zdroj: MTM

Petr Prokopec

