Je libo Porsche 911 Turbo kombi? Za 7 milionů korun ho teď můžete mít, tedy pokud už máte kupé

S ostrými kombíky se v poslední době trochu roztrhl pytel, pokud vám ale nestačí ani stroje jako BMW M3 CS Touring nebo Audi RS6 Avant performance, tohle je cesta, kterou můžete jít. Tušíme, že dámy s mateřskými choutkami vám nebudou s to odolat.

Petr Miler

Foto: Indecent, tiskové materiály

Kombíky v poslední době zažívají jistou renesanci, to už poznalo i Volvo. Někteří dlouho měli pocit, že jde o mrtvou větev vývoje a veškerá budoucnost patří SUV, až se zas jednou ukázalo, že všeho moc škodí.

Zmiňovali jsme ostatně v nespočtu případů, že typické moderní „silniční SUV” vám nedá oproti dobrému kombíku nedá navíc krom vyšší hmotnosti, vyššího aerodynamického odporu, vyššího těžiště, horší dynamiky, vyšší spotřeby, horší ovladatelnosti a kolikrát i menšího vnitřního prostoru vůbec nic. Tak proč ho kupovat? Protože vypadáte jako John Rambo, i když reálně jste spíš Miloš Vystrčil? Podobné faktory vždy pominou a vrátí se vláda zdravého rozumu - kombík je prostě efektivnější řešení téhož.

Konvenčnější auta „s batohem” tak znovu získávají na oblibě, což je patrné i na různých specialitách. Takové BMW dnes nabízí modely M3 i M5 Touring, úpravcům dokonce stojí za to vracet život projektu M3 E46 kombi a co se letos dělo na slavné 24hodinovce Nürburgringu hovoří za vše. Lze zajít ještě dál? Ale to si pište, že lze.

Začalo to podobně jako s onou závodní M3 kombi. Polský úpravce aut, firma Indecent, nejprve na sociálních sítích zveřejnila ilustraci Porsche 911 generace 991 s přepracovanou střechou a zádí tak, aby sloužilo jako kombík. Nebo v tomto případě spíš jako shooting brake, neboť autu zůstala dvojice dveří. Jinak v tradičním stylu vyvedená modifikace Indecentu prostě dostala delší střechu a místo vzadu, jak to u kombíku bývá, k tomu navíc rozšířené zadní blatníky, nová kola a nebo zakázkový oranžový lak.

Od firmy to byl výstřel do éteru ve stylu „co by také mohlo být”, s ohledem na výše popsané nálady na trhu ale byly reakce mimořádně nadšené. Indecent tak podobně jako BMW nezaváhal a záhy oznámil, že právě takové auto nabídne. Dnes víme, že společnost už pracuje prototypu a vůz si objednal první platící zákazník. Další mohou následovat.

Modří si nyní jistě řeknou, že 911 jako kombík moc nedává smysl, protože vzadu má auto motor. Nicméně nepůjde o první kombík s motorem vzadu. Navíc tady jde spíš o styl a trochu praktičnosti navíc, ne nutně o převoz květináčů z „když se to má podařit”. I tak si cestující vzadu budou moci dopřát víc místa nad hlavou a místa pro zavazadla také přibude - za zadními sedadly normálně není žádné.

Indecent přesto čeká náročná práce, neboť zakrytovat zadní motor tak, aby neměl problém s chlazením ani obsluhou a podsádka ho neměla jako na talíři, nebude snadné. Firma se toho ale nebojí a první hotový kus chce ukázat už v Goodwoodu příští rok. I před tím je ale schopna pracovat na úpravách dalších aut, takže tou dobou můžete mít svůj superostrý kombík i vy - za základ se berou jen verze 911 991.2 Turbo, Turbo S a GT2.

To jsou dnes pořád auta snadno za 4 a víc milionů Kč, která musíte Indecentu poskytnout, k tomu vás Poláci „stáhnou” o dalších asi 7 milionů za úpravu. Mastná věc. Ale holky budou koukat, o tom tentokrát opravdu nepochybujeme...


Vskutku... indecentní úprava Porsche 911 Turbo má naše sympatie. A není to jen teorie, první takové auto už vzniká a další mohou být dokončena v řádu měsíců. Foto: Indecent, tiskové materiály

Zdroj: Indecent

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.