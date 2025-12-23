Jen 25 lidí si bude moci koupit tento Rolls-Royce. Je to asi o 25 víc, než by šlo bez rozpaků snést
Petr ProkopecNic proti jakémukoli vkusu kohokoli, ale předpokladem pro zájem o tento vůz se zdá být spíš spíš žádný vkus. Hned dvě firmy se v tomto případě musely spojit, aby dokázaly, že i kreace Mansory mohou být vkusné a líbivé.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Jen 25 lidí si bude moci koupit tento Rolls-Royce. Je to asi o 25 víc, než by šlo bez rozpaků snést
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Nic proti jakémukoli vkusu kohokoli, ale předpokladem pro zájem o tento vůz se zdá být spíš spíš žádný vkus. Hned dvě firmy se v tomto případě musely spojit, aby dokázaly, že i kreace Mansory mohou být vkusné a líbivé.
Mansory je tuningovou firmou, u které můžete utratit nemalé peníze, abyste následně celému světu ukázali, že jste člověk bez vkusu. Úpravce se navíc s každou svou další kreací překonává, načež z jeho dílen vyjíždějí stále větší obludnosti. Tou vůbec poslední se stal Rolls-Royce Spectre, jehož snímky jsme museli spojit s varováním - už jen krátký pohled vám totiž může hýbnout žaludkem, ten delší pak může vést k nenávratnému poškození zraku. I proto jsme měli pocit, že nic šílenějšího hned tak nedorazí.
Jenže člověk míní a tuneři mění. Nově se totiž o slovo se svým sdíleným projektem přihlásily firmy Venuum a Creative Bespoke, kdy první pochází z Dubaje a druhá z USA. Také v jejich případě je novou kreací Rolls-Royce, jen jde místo elektrického kupé o spalovací kabriolet Dawn. Ten ve výrobě skončil před dvěma lety bez přímého nástupce, načež tuneři musí přimět majitele existujících aut, aby si u nich svůj vůz nechali upravit, nebo sehnali desítky vozů, které předělají. Ani jedno nevypadá na snadný úkol.
Je totiž třeba říci, že pokud něčemu sedne nálepka „Rolls-Royce z Temu“, je to právě tento modifikovaný Dawn. Úpravci mu totiž sebrali ikonickou čelní masku a místo ní instalovali kus plastu s dírami ve tvaru trojúhelníku. To možná na papíře vypadalo jako dobrý nápad, ovšem reálně spíše máte pocit, že tu někdo havaroval a nechtělo se mu platit za originální komponenty. A tak si koupi plastovou podložku, sáhl po pile a jel.
Ve stejném duchu jsou vyvedeny i kryty spodních ventilačních otvorů, přičemž nad těmi bočními trůní dodatečná světla. Ta standardní hlavní byla totiž zčásti zakryta novým nárazníkem, který navazuje na rozšířené lemy blatníků, jež pak dále přechází ve vysuté blatníky. Tuneři pak vzali pokličky z obrovských hrnců, podle kterých stylizovali litá kola. Mimo to byla lehce přepracována soška Spirit of Ecstasy, která ze zbytkem ladí co do barvy.
Podobně jako na přídi se obě firmy vyřádily také na zádi. Pryč jsou originální trojúhelníková světla, místo nichž je tu LEDkový pásek napříč celou karoserií. Z toho důvodu se vybrání pro registrační značku přesunulo na nárazník, jehož součástí je také difuzor lemovaný vždy párem hranatých koncovek výfuku. Na jiném autě by přitom úpravy nemusely vypadat úplně marně, v tomto případě si ale budete spíš říkat, který konec vozu vás irituje víc.
Další pěstí na oko je interiér, kde sice zůstala zachována standardní architektura, ovšem pomalu veškeré myslitelné povrchy byly přečalouněny na oranžovo. Dá se ovšem předpokládat, že v tomto ohledu asi tuningové firmy s radostí vyjdou vstříc zvrácenému vkusu klientely. Tedy pokud se nějaká vůbec najde. Autoři mluví o tom, že jejich upravený Rolls-Royce si bude moci koupit jen 25 lidí z celého světa, nevěříme ale ani na vteřinu, že se najde 25 bláznů, kteří po tomto zatouží. Už dva kusy - včetně toho, který vznikl pro prezentační účely, - budou moc.
Chcete všem dokázat, že máte hromadu peněz, žádný vkus a ani Mansory pro vás není dostatečně zvrácené? Pak by vám mohl vyhovovat tento Rolls-Royce Dawn v podání dubajských a amerických tunerů. Foto: Venuum/Creative Bespoke, tiskové materiály
Zdroj: Venuum/Creative Bespoke
Bleskovky
- Levné americké Ferrari poráží skutečné Ferrari takovým způsobem a o tolik levněji, že musí lákat i kupce italských skvostů
dnes
- Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
včera
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
21.12.2025
Nejčtenější články
- Rusové postavili nezastavitelný obojživelník jako z dob SSSR, dali mu i tehdy nevídané ovládání
23.11.2025
- AUDI odhalilo své první SUV a sál ztichl, vypadá ještě víc jako mihule na kolech
23.11.2025
- Na první pohled ještě nikdo neuhodl, jakému autu patří tento interiér, zcela se vymyká dosavadním zvyklostem
23.11.2025
- Srovnejte si nové Porsche Cayenne s tím předchozím, ušlo cestu od nepřesvědčivosti k zapomenutelnosti
23.11.2025
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
23.11.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva