Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou

Naprostá většina i mnohem slabších nových aut spojuje jakkoli vyšší výkon automaticky se samočinnou převodovkou, tohle je výjimka. Máme ale obavu, že už je tou poslední na světě. A i za ní se jednoho dne zavře voda.

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Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou

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Foto: Callaway Cars, tiskové materiály

Naprostá většina i mnohem slabších nových aut spojuje jakkoli vyšší výkon automaticky se samočinnou převodovkou, tohle je výjimka. Máme ale obavu, že už je tou poslední na světě. A i za ní se jednoho dne zavře voda.

Společnost Callaway si udělala jméno hlavně laděním Corvette. Její počátky jsou ovšem spojené s evropskými automobilkami, neboť její zakladatel Reeves Callaway si nejprve hrál právě s nimi. Cesta k vlastní firmě ale byla trnitá a začala v momentě, kdy se jako chudý nadšenec bez technického vzdělání začal živit jako instruktor v řidičské škole Boba Bonduranta. Jako takový tak měl možnost řídit tehdy zcela nové BMW 320i, které mu přišlo zajímavé, chyběl mu ale výkon. Motor tedy osadil turbodmychadlem vlastní konstrukce, se kterým fungoval překvapivě době a přinesl mu konečně uznání. Zbytek už je historie.

V roce 1977 si tak založil vlastní firmu, která nabízela přeplňování pro BMW, Volkswageny, Audi, Porsche i Mercedesy. Velkou slávu mu ovšem přineslo hlavně twin-turbo, kterého se dočkaly tehdejší Alfy Romeo. Dočkal se tak pozornosti koncernu General Motors, který nakonec dvojité turbo začal instalovat pod kapotu Corvette jako tovární příslušenství. Tím se Callaway dostal definitivně do mezinárodního hledáčku, pročež jej se spoluprací oslovil i Aston Martin.

V současné době je záběr firmy opravdu široký, na rozdíl od minulosti je však zaměřena spíš na americké než evropské značky. Její pozornosti neuniknul ani Cadillac, který nabízí na dnešní dobu velkou anomálii v podobě ostrého osmiválcového sedanu s manuální převodovkou. Řeč je o modelu CT5-V Blackwing, který se dočkal 6,2litrové jednotky a 1,74litrového kompresoru, načež zadní kola zásobuje 677 koňmi a 893 Nm.

Callaway nicméně pro tento vůz nabízí nový třílitrový kompresor GenFour se dvěma „šneky“, který je spojen s vylepšeným mezichladičem TripleCooled. Výkon motoru tím šplhá na 780 hp, tedy na 791 kobyl, zatímco v případě točivého momentu lze počítat s 912 Nm. Jak moc to ovlivnilo jízdní dynamiku, firma neupřesnila, čekejte ale menší peklo na zemi. Navíc dodala, že klientela může stejně u sériového vozu volit mezi šestistupňovým manuálem a desetistupňovým automatem.

Zbylé úpravy jsou nedůležité, a také proto decentní. Blackwing se dočkal funkčního karbonového sání na kapotě, přičemž z uhlíkových vláken je i nový kryt motoru. Uvnitř pak majitelé mohou najít zakázkové koberečky a ozdobné lišty dveřních prahů, případně mohou požádat také o speciální klíčenku. Podstatné pak je, že podobně jako kdysi je i nyní systém přeplňování zvaný SC780 nabízen jako tovární příslušenství, tedy skrze dealery Cadillacu a s tříletou zárukou. Tušíme, že je tomu tak naposledy...


Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 1 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 01Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 2 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 02Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 3 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 03Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 4 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 04Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 5 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 05Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 6 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 06Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 7 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 07Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou - 8 - Cadillac CT5-V Blackwing 2026 Callaway Cars 08
Cadillac CT5-V Blackwing se dočkal nového kompresoru, pročež na jeho zadní kola míří 791 koní. A co je podstatné, automobilka na vůz dál poskytuje plnou záruku. Taková nabídka se už nemusí nikdy opakovat. Foto: Callaway Cars, tiskové materiály

Zdroj: Callaway Cars

Petr Prokopec

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