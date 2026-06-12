Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou
Petr ProkopecNaprostá většina i mnohem slabších nových aut spojuje jakkoli vyšší výkon automaticky se samočinnou převodovkou, tohle je výjimka. Máme ale obavu, že už je tou poslední na světě. A i za ní se jednoho dne zavře voda.
Home > Rubriky a sekce > Tuning > Článek
Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Naprostá většina i mnohem slabších nových aut spojuje jakkoli vyšší výkon automaticky se samočinnou převodovkou, tohle je výjimka. Máme ale obavu, že už je tou poslední na světě. A i za ní se jednoho dne zavře voda.
Společnost Callaway si udělala jméno hlavně laděním Corvette. Její počátky jsou ovšem spojené s evropskými automobilkami, neboť její zakladatel Reeves Callaway si nejprve hrál právě s nimi. Cesta k vlastní firmě ale byla trnitá a začala v momentě, kdy se jako chudý nadšenec bez technického vzdělání začal živit jako instruktor v řidičské škole Boba Bonduranta. Jako takový tak měl možnost řídit tehdy zcela nové BMW 320i, které mu přišlo zajímavé, chyběl mu ale výkon. Motor tedy osadil turbodmychadlem vlastní konstrukce, se kterým fungoval překvapivě době a přinesl mu konečně uznání. Zbytek už je historie.
V roce 1977 si tak založil vlastní firmu, která nabízela přeplňování pro BMW, Volkswageny, Audi, Porsche i Mercedesy. Velkou slávu mu ovšem přineslo hlavně twin-turbo, kterého se dočkaly tehdejší Alfy Romeo. Dočkal se tak pozornosti koncernu General Motors, který nakonec dvojité turbo začal instalovat pod kapotu Corvette jako tovární příslušenství. Tím se Callaway dostal definitivně do mezinárodního hledáčku, pročež jej se spoluprací oslovil i Aston Martin.
V současné době je záběr firmy opravdu široký, na rozdíl od minulosti je však zaměřena spíš na americké než evropské značky. Její pozornosti neuniknul ani Cadillac, který nabízí na dnešní dobu velkou anomálii v podobě ostrého osmiválcového sedanu s manuální převodovkou. Řeč je o modelu CT5-V Blackwing, který se dočkal 6,2litrové jednotky a 1,74litrového kompresoru, načež zadní kola zásobuje 677 koňmi a 893 Nm.
Callaway nicméně pro tento vůz nabízí nový třílitrový kompresor GenFour se dvěma „šneky“, který je spojen s vylepšeným mezichladičem TripleCooled. Výkon motoru tím šplhá na 780 hp, tedy na 791 kobyl, zatímco v případě točivého momentu lze počítat s 912 Nm. Jak moc to ovlivnilo jízdní dynamiku, firma neupřesnila, čekejte ale menší peklo na zemi. Navíc dodala, že klientela může stejně u sériového vozu volit mezi šestistupňovým manuálem a desetistupňovým automatem.
Zbylé úpravy jsou nedůležité, a také proto decentní. Blackwing se dočkal funkčního karbonového sání na kapotě, přičemž z uhlíkových vláken je i nový kryt motoru. Uvnitř pak majitelé mohou najít zakázkové koberečky a ozdobné lišty dveřních prahů, případně mohou požádat také o speciální klíčenku. Podstatné pak je, že podobně jako kdysi je i nyní systém přeplňování zvaný SC780 nabízen jako tovární příslušenství, tedy skrze dealery Cadillacu a s tříletou zárukou. Tušíme, že je tomu tak naposledy...
Cadillac CT5-V Blackwing se dočkal nového kompresoru, pročež na jeho zadní kola míří 791 koní. A co je podstatné, automobilka na vůz dál poskytuje plnou záruku. Taková nabídka se už nemusí nikdy opakovat. Foto: Callaway Cars, tiskové materiály
Zdroj: Callaway Cars
Bleskovky
- Když hoří desítky elektrických aut, tohle je jediná fotka, kterou zveřejní hasiči, aby někdo náhodou neviděl, co vlastně hořelo
včera
- Tesla se nedokáže zbavit vyrobených Cybertrucků v USA, tak je teď začala prodávat Kazachům
10.6.2026
- „Trapič supersportů” prohnal po nejnáročnějším okruhu světa 184koňové auto. A náramně se bavil, i když byl vlastně pomalý
9.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ducati Collezione 100: limitované edice v historických barvách 12:35
- Zastaví někdo Bulegu u něho doma? 10:00
- Cal Crutchlov i v Brně a v Assenu včera 16:00
- Kolotoč přestupů Moto2 se rozjíždí, Manuel Gonzalez zmírňuje zvěsti o MotoGP: „Zatím nic nemám“ včera 10:00
- Petrucciho nástupce Michael vd Mark (BMW): Jako vítěz ze Spa do WSBK v Misanu 10.6.2026
Nejnovější články
- V Americe nechtěný Američan už zná svou cenu pro Evropu. Nestojí až tak moc, jen nevíme, jestli s motorem nebo bez něj
před 2 hodinami
- Údajně revoluční hotové baterie s tuhým elektrolytem byly od začátku jen podvod, lidi připravil o víc než půl miliardy
před 3 hodinami
- Ještě není konec. Tohle nové auto pořád spojuje 791 koní s manuální převodovkou, pořád s tovární zárukou
před 5 hodinami
- Jeden z největších propadáků dějin aut skončil už po třech letech. Je to UFO zvenčí i zevnitř, hrstku nejetých kusů dnes koupíte za pakatel
před 6 hodinami
- Dealer BMW chtěl ušetřit na platech lidí a „zaměstnal” AI. Přišlo ho to draho, začala od lidí vykupovat auta za nesmyslné ceny
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 06.12. 15:34 - pavproch
- IT poradna 06.12. 13:58 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 06.12. 11:06 - M.Z.
- Další zajímavá autovidea 06.11. 08:39 - spooon
- Dříve M135i, nyní ///M2 06.10. 17:16 - Eda
- Video a Nordschleife, the best of 06.10. 15:28 - Vrooom
- Sraz AutoForařů na Nurburgring Nordschleife 06.10. 12:12 - jerry
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 06.10. 10:29 - pavproch