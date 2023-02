Má dnes Astra lepší interiér než Golf? Někdejší neporazitelná ikona VW dostala další políček před 3 hodinami | Petr Prokopec

Liknavost, se kterou VW přistoupil ke konstrukci osmé generace Golfu, se neprojevuje jen na rekordně nízkých prodejích. Najednou dává šanci i dávno zastíněným konkurentům vystoupat znovu na světlo boží.

Když se v září roku 1991 objevila první generace Opelu Astra, bylo nad slunce jasné, že nástupce Kadettu půjde po krku hlavně Volkswagenu Golf. Jakkoli se nicméně technici z Rüsselsheimu snažili sebevíc a někdy nabídli i lepší poměr ceny a hodnoty, byla to vždy ikona z Wolfsburgu, kdo měl navrch. Stála za tím mimo jiné její kvalita. A ve finále rovněž vzhled, ať jde již o exteriér či interiér. Ostatně stačí jen porovnat Astru G s Golfem čtvrté generace a rázem budete mít jasno.

Hraje nicméně VW první ligu i nadále? To je otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď, vždy bude záležet na tom, komu ji pokládáte. Stále častěji se ale v branži mluví o tom, že Golf nyní může k nové generaci Astry zvané L jen vzhlížet. Volkswagen byl totiž zjevně velmi tvrdě zasažen skandálem Dieselgate, který vyústil jak v nemalé pokuty, tak v poškozenou image. Němci se přitom absurdně rozhodli, že se očistí s pomocí elektromobility, do té však museli napěchovat miliardy, aniž by zákazníci taková auta žadali.

Nepřímé dopady známe dobře, ostatně se o nich mluví již od roku 2019, kdy byl představen Golf osmé generace. Zatímco jeho předchůdce, hlavně ve verzi po faceliftu, může jako nastavená laťka posloužit dodnes, na osmé provedení Golfu se stále valí kritika. Němci se totiž snažili veškeré funkce soustředit na dotykový displej, nicméně multimédia mají jak designové, tak softwarové vady. Kvůli oněm investicím pak došlo na úspory třeba v případě plastů a celkové konstrukce, která nepůsobí tak bytelně.

Opravdu nejde o neodborný či pomstychtivý názor, selhání na mnoha frontách již připustili mnozí manažeři VW včetně těch nejvyšších. Od faceliftu se proto očekává, že zaměřen bude hlavně na interiér, který by již znovu měl být jak kvalitnější, tak uživatelsky přívětivější. Je možné, že poté se Golf znovu může vrátit na vrchol v segmentu. I když je otázkou, jak tomu bude prodejně, neboť reputace již byla narušena a ceny hatchbacku i kombíku lezou soustavně nahoru. Loňské prodeje Golfu tak byly nejhorší v jeho historii.

Aktuálně je tak třeba se smířit s tím, že Astra může mít navrch. Zvláště pokud ji protáhnete dílnami tuningové firmy Irmscher. Ta si totiž připravila řadu doplňků určených vrcholné verzi GSe. Ta dostala do vínku plug-in hybridní ústrojí kombinující přeplňovanou jedna-šestku a elektromotor. Na přední nápravu tak skrze osmistupňový automat míří 225 koní, za ty ovšem musíte zaplatit ne zrovna nízkých 1 099 990 Kč.

Od auta za 1,1 milionu korun by přitom člověk již měl jistou kvalitu očekávat. Irmscher vám navíc celou kabinu přečalouní buď kůží (hnědá verze), nebo kombinací kůže a Alcantary (červená verze). Jakkoliv tedy architektura zůstává stejná, dojem je o poznání lepší. Tuneři se navíc pyšní tím, že odejmutí a opětovné ruční nasazení jednotlivých panelů má zajistit, že uvnitř nebude nic rachtat ani poté, co vezmete dlažební kostky útokem.

Péče věnovaná detailům ostatně byla zapotřebí, neboť vůz je možné s pomocí zkrácených pružin snižit o 25 milimetrů. Zároveň je k dispozici také plejáda 18- a 19palcových litých kol, stejně jako agresivnější bodykit složený ze spoilerů, předního splitteru a nových bočních prahů. Jako třešinka na dortu pak v nabídce figurují grafické polepy. Je nicméně třeba počítat s tím, že se vším všudy jste rázem na 1,5 milionu korun.

Irmscher dokáže Opel Astra GSe poslat ještě o level výše, v takovém případě je srovnání s Volkswagenem Golf již vyloženě zbytečné. Pro někdejší měřítko pro zbytek světa je to další velký políček. Foto: Irmscher

