Majitel tuningové firmy vtrhl do skladů BMW a vzal, co šlo, stvořil extrémní unikát

Petr Prokopec

Podobná auta bylo kdysi schopno stavět samo BMW, dnes už vám neprodá ani jedničkovou řadu s šestiválcem, kterou léta nabízelo. Tato rozsáhle upravená řada 1 má motor V8 biturbo, mimo jiné.

Současná generace BMW řady 1 může tradiční fanoušky mnichovské značky potěšit jen stěží. V prvé řadě musí akceptovat fakt, že vůz je postaven na platformě UKL, která primárně počítá s pohonem předních kol a slouží třeba modelům Mini či mnichovským MPV. Ve druhé je tu pak ta skutečnost, že nabídku pohonných jednotek již tvoří pouze tří- a čtyřválcové motory. A pokud by již tyto dva údery na solar nebyly dostačující, přišlo BMW s designem, který vzbuzuje ještě rozporuplnější reakce než u obou předchozích iterací - a že ani to nebyla auta obdivovaná pro krásný vzhled.

S ohledem na tento vývoj není překvapivé, že nadšenci sahají spíše po ojetých kusech první a druhé generace než po novince. Žně díky tomu mají tuningové firmy, které jsou následně osloveny i se vskutku zajímavými požadavky. Nejinak tomu bylo v případě Projektu Odhalení (Project Exposure), za kterým stojí německá společnost Speed-TEC a který měl spojit řadu 1 s BMW M2 a ještě jí u toho nechat sekundovat těžkotonážní X6M. Byl to nápad samotného majitele firmy, který zjevně vyrazil do skladů BMW a vzal, co mu pod ruku přišlo.

Že něco takového nemohlo skončit jinak než jako dort pejska a kočičky? Chyba lávky, ostatně mrkněte na fotografie doprovázející tento článek. Asi jen málokdo by totiž tipoval, že tento vůz odstartoval svou životní dráhu v roce 2015 jako BMW M135i xDrive. Jakkoliv ovšem šestiválec produkoval až 326 koní, majiteli to bylo málo. A proto se rozhodl pod kapotu instalovat dvakrát přeplňovaný 4,4litrový osmiválec S63B44T2 z ostrého bavorského SUV.

Nový motor sice neprošel dalším laděním, nicméně nově oddechuje skrze výfuk bez jakýchkoliv restrikcí. Dá se tedy předpokládat, že na všechna čtyři kola nakonec míří více než originálních 575 koní. Výkon pracuje s 1 690 kilogramy, což sice není málo, nicméně nesmíme zapomínat, že kromě nově příchozího osmiválce tu máme ještě pohon xDrive, protože s pohonem jen zadních kol by byl nově nabytý výkon nevyužitelný. Navíc interiér je stále koncipován spíše komfortně a luxusně.

Majitel nicméně uvádí, že ve druhé fázi se zaměří právě na kabinu, u které počítá s instalací odlehčených sportovních sedadel a dalších karbonových součástí. Kromě toho má dorazit také nové sání pohonné jednotky, která následně dostane i optimalizovaný software. Výkon se může posunout o stovky koní výš, zatímco hmotnost by mohla pro změnu o 100 i více kg klesnout.

Mechaniku tím máme probranou, přesunout se tak můžeme ke vzhledu. Právě v této chvíli přichází ke slovu model M2 Competition, který poskytl kompletní bodykit. Spolu s ním ovšem dorazila také zakázková karbonová kapota motoru a unikátní nárazník. Dále pak byla na hatchback nasazena 19palcová litá kola BMW M, za nimiž se skrývají karbonové brzdy z M4. Ze stejného zdroje je i silnější zadní náprava.

Suma sumárum tu tedy máme opravdu extrémní předělávku, která působí nadmíru moderně a přitom připomene časy malých ďáblů, jako byl model Z3 M Coupe. Pod kapotou se pak nachází technika, která by ve finále měla produkovat neskutečných 850 koní. Než se tak ovšem stane, bude majitel k běžnému každodennímu ježdění používat nižší výkon. I tak na tom ale bude lépe než prakticky všichni majitelé továrního zboží bez ohledu na označení modelu.

Majitel tuningové firmy Speed-TEC si upravil BMW řady 1, jemuž dodal bodykit z M2, osmiválec z X6M a zadní nápravu z M4. Foto: Speed-TEC

Zdroj: Speed-TEC

