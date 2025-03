Další kontroverzní kreace Mansory dráždí oči i žaludek, její jméno dává nepokrytě najevo, komu „podkuřuje” před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mansory

Nechápete, kdo je ochoten si něco takového koupit? V tomto případě se stačí podívat na jméno a vše je jasné. Dílo je to jako obvykle bizarní, příď upraveného Rollsu Cullinan se vám ale možná bude zamlouvat.

Prakticky přesně před 18 lety představila tuningová firma Mansory na ženevském autosalonu svou novinku zvanou Conquistador. Šlo o upravený Rolls-Royce Phantom, který se dočkal převrtání motoru z 6,75 na 7,5 litru. Výkon dvanáctiválce tak narostl na 551 koní, se kterými bylo možné zdolat stovku za zhruba 4,8 sekundy. Bezpečné zastavení pak dostaly na povel brzdy Brembo, jež se nastěhovaly za 22palcové kované ráfky. Mimo to úpravce přišel s novým čelním nárazníkem, do kterého zasadil LEDky pro denní svícení, či s novými bočními prahy.

Vizuální přestavba vozu byla vlastně umírněná, přesto však bedra Kouroshe Mansoryho tížila opravdu nemalá kritika. Ta navíc zesílila ve chvíli, kdy úpravce otevřel dveře, neboť vnitřek se sice dočkal víceméně jen přečalounění, ovšem tím způsobem, že jej nedokáže vystihnout ani píseň Přijela pouť. Mansory nicméně klientele dávalo na výběr, pro jaké materiály a styl se mohou rozhodnout. Snadno tedy mohlo být dosaženo té konstelace, která ve vás soustavně nevyvolávala dávivé pocity.

Přesunout se můžeme do současnosti, kdy Mansory znovu sáhlo po voze s dvojitým „R“ ve znaku. Tentokrát si vzalo na paškál model Cullinan, což není nepochopitelné, neboť SUV dnes táhnou především. Problémem ale je, že za oněch osmnáct let úpravce přišel i o poslední zbytky vkusu, načež jeho dílnu opouštějí stále větší kýče, které nemají šanci oslovit kohokoli, komu něco říká slovo estetika. Asi přitom není překvapivé, že kreace firmy míří hlavně arabského světa, kde platí trochu jiné pořádky.

Výjimkou není ani zakázkové provedení Linea D'Arabo, které Arabům „podkuřuje” zcela nepokrytě. A nejde jen o jméno, na tyto končiny se odkazuje i arabským písmem, které pokrývá celou kapotu. Ta navíc dostala bronzový nádech, stejně jako třeba střecha, kliky dveří nebo litá kola. Arabské písmo se pak znovu objevuje třeba na bočních výdeších (nutno dodat, že falešných) a prazích, střešním spoileru nebo poblíž centrálně umístěných koncovek výfuku. Bronzovým hávem se pyšní i soška Spirit of Ecstasy.

Asi největší pozornost ale budí přední světelný podpis, neboť Mansory k sériovým horním LEDkám přihodilo ještě spodní. Spolu s typickou čelní maskou tak příď vozu působí skoro jako brána do pekel, jakkoliv se sluší říci, že toto ztvárnění působí snad i přitažlivějším dojmem než to sériové. Být u toho střídmější lakování, možná by Linea D'Arabo vypadla lákavěji celá.

Uvnitř je to ale znovu vizuální kýč, který skutečně nikoho jiného než bohaté šejky nemůže oslovit. Arabské písmo nalezneme i v kabině, stejně jako bronzově zbarvené dekory či čalounění. Na světelném podpisu pak Mansory zapracovalo i v těchto případech, trochu nám však přijde, že třeba název této firmy vyvedený optickými vlákny dělal nějaký amatér poprvé, neboť jednotlivá písmena jsou různě daleko od sebe. Přitom úpravce soustavně mluví o dokonalosti.

Naši toulku pak již můžeme zakončit v motorovém prostoru, kde nově pracuje 720 koní a 1 020 Nm, za které je zodpovědný 6,75litrový dvanáctiválec twin-turbo. S touto silou přitom upravený Cullinan zvládá dosáhnout stovky za identických 4,8 sekundy jako před lety Conquistador. Na ten lze dnes pohlížet jako na memento doby, kdy Mansory ještě tolik nedráždilo oči a žaludek publika, jakkoli v roce 2007 to lidé viděli trochu jinak.

Upravený Rolls-Royce Cullinan působí pouťově, uvnitř i zvenčí. Nicméně jeho čelní partie působí snad i zajímavěji než ty na továrním provedení tohoto SUV. Foto: Mansory

Zdroj: Mansory

Petr Prokopec

