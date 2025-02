Mansory našlo čtvrtého člověka, který si u něj nechal zprznit vzácný Ford GT. Výsledek je ještě otřesnější než obvykle před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mansory

A fakt, že se tak stalo ve jménu podporu obuvi, celé věci nic nepřidává. Řádění firmy iránského imigranta odnesl vůz basketbalové hvězdy Stephena Curryho. A my se vážně nemůžeme než intenzivně škrábat na hlavě.

Tuningová společnost Mansory letos slaví již pětatřicáté výročí své existence. Na jejím počátku se na jí upravené vozy ještě dalo dívat, firma se ostatně držela relativně při zemi. Jenže poté její zakladatel Kourosh Mansory nejpíš dospěl k názoru, že publikum je zapotřebí co nejvíc šokovat. To překvapivě vedlo k úspěchu, neboť dost bohatých lidí postrádá jakýkoli vkus a touží jen po pozornosti. Zatímco tak na počátku se tuneři zaměřovali pouze na Rolls-Royce a Ferrari, dnes nabízejí úpravy pro vozy hned šestadvaceti značek.

Když Mansory v roce 2020 slavilo své třicátiny, vyrukovalo s výrazně modifikovaným Fordem GT. Ten dostal název Le Mansory, což pochopitelně souviselo s úspěšným vystoupením vozu na slavné čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans. Úpravce tehdy oznámil, že k dispozici budou pouze tři exempláře, víc zájemců ochotných nechat si zprznit své ceněné auto totiž asi nenašel. Tedy až do letošního roku, neboť přivítat můžeme Le Mansory s pořadovým číslem čtyři. Tentokrát ale už vážně dávejte pozor na obsah vašeho žaludku.

Mansory se totiž v posledních letech opravdu snaží, aby její kreace byly absolutním extrémem, pročež i takový dort pejska a kočičky vedle nich vypadá jakožto vrchol gastronomie. Nově ale tuneři do svého díla vtiskli veřejný image jejich majitele, čímž vážně překonali sami sebe. GT totiž patří basketbalové hvězdě Stephenu Currymu, který je znám svou slabostí pro žlutou barvu. Zároveň je tváří módní značky Under Armour.

Ford GT se tedy dočkal žlutého laku, který je spárován s rozšířeným karbonovým bodykitem. U něj přitom Mansory zvolilo kombinaci šedých a černých kosočtverců, které do jisté míry imitují uhlíkové vlákno. Jenže zatímco třeba u renomovaných výrobců supersportů byste mohli počítat pomalu s dokonalostí, kdy by jednotlivé panely karoserie na sebe navazovaly i v případě těchto ornamentů, úpravce se se spasováním až tak moc nepáral. Nenavazuje na sebe dokonce tak ani jejich sklon.

Když k tomu přihodíte skutečnost, že onen bodykit je členitý natolik, že je to spíš kontraproduktivní a že interiér působí jako neskutečně pouťový kýč, rázem je jasné, proč Mansory výrobu tak omezilo. Je totiž opravdu těžké přesvědčit zákazníky, aby utratili nemalé peníze za sešup do pekel. Těšit je tak může pouze to, že úpravce alespoň poladil motor, který nově produkuje 710 koní, s nimiž mohou dosáhnout mety 354 km/h.

Značka Under Armour se přitom s upraveným GT chystá na módní turné po Státech, neboť upravený vůz má propagovat odpovídají kecky Echo. U nich ovšem černožluté téma není takovou pěstí na oko, stejně jako použitý vzor. Možná by tak Curry měl raději supersportovní Ford nechávat v garáži, jinak se může stát, že až v dubnu bude spuštěn prodej nové obuvi, zákazníci ji použijí k devastaci jeho vozu, který image nových tenisek spíš kazí než naopak.

Jen v černé barvě by modifikovaný Ford GT nejspíš vypadal hrozivě, v tomto provedení ale působí spíše jako pěst na oko. Vzniknul přitom hlavně proto, aby propagoval nové kecky Echo. Foto: Mansory/Under Armour

Zdroj: Mansory, Under Armour

