Mansory není nic svaté, svými úpravami zprznilo i největší současný propadák Mercedesu

Pokud se v souvislosti s výtvory Mansory běžně ptáme, kdo si je vůbec může koupit, tady se musíme prát hned dvakrát. Skoro nikdo totiž nekupuje ani výchozí auto. Tohle předem vypadá na slušný komerční propadák.

Pokud nějaká tuningová firma dokáže zprznit vzhled snad jakéhokoli vozu, je to německé Mansory. Svůj otisk tento úpravce bohužel zanechal na ikonických modelech mnoha značek, mimo jiné se nezastavil ani před třídou G od Mercedesu. K té se ostatně vrací opakovaně, načež si klientela může nechat upravit jak venkovní vzhled, tak vnitřní výbavu či výkon motoru. Vrchol pak nejspíše představuje varianta Grande Entrée, u které došlo na instalaci „sebevražedných“ zadních dveří, aby tak byl usnadněn přístup na zadní sedadla.

Nyní se úpravce zjevně rozhodl, že třída G by potřebovala další nakopnutí, a proto došlo i na modifikace elektrické varianty, jejíž stupidní jméno už nebudeme vyslovovat. A zjevně to neodmítáme jen my, neboť tohle auto téměř nikdo nekupuje a platí za největší současný propadák Mercedesu. Upravovat takový vůz je odvážné, neboť logicky lovíte ve velmi mělkých vodách, Mansory ale podobné věci zřejmě nezajímají. A tak znovu konalo.

Zatímco u spalovacích vozů firma šponuje jejich výkon výš, elektrická verze zůstává pod kapotou v sériovém stavu. Znamená to, že nadále lze počítat se čtyřmi motory, z nichž každý má na povel jedno kolo. Celkově pak produkují 588 koní výkonu a 1 164 Nm točivého momentu, s nimiž je spojena popravdě šílená hmotnost 3 085 kg.

Za tou pochopitelně stojí také bateriový paket o kapacitě 116 kWh, se kterým se v teoretické rovině dá zvládnout 470 km. Realita ale logicky bude nesrovnatelně horší, třítunové auto s aerodynamikou cihly nebude jezdit pod 40 kWh spotřeby jinde než ve městě či při ploužení kdesi za ním. A po zásahu Mansory bude spotřeba energie jen vyšší. Rozšířený bodykit novinky totiž rozhodně nebyl laděn ve větrném tunelu tak, aby maximálně snížil aerodynamický odpor. Spíše naopak, hlavně kvůli střeše, na které přibylo jak rozměrné křídlo vzadu, tak světelná rampa nad předním oknem. Tím se logicky zvětšila čelní plocha vozu i koeficient odporu vzduchu.

Samotný bodykit nevypadá vyloženě špatně. A když se podíváme na předchozí úpravy G-Wagenu, u kterých byly použity povětšinou stejné komponenty, vlastně se i dá pochopit jistý zájem - třída G totiž po zásahu úpravce vypadá jako armádní speciál, se kterým byste přežili i apokalypsu. Zapotřebí ovšem je, aby staré i nové panely karoserie byly lakovány stejným odstínem, přimhouřit oči se pak dají i nad kontrastní barvou některých doplňků.

Nicméně Mansory v poslední době zjevně usoudilo, že kovaný karbon je tím nejkrásnějším prvkem pod sluncem, a proto je škoda ho čímkoli přetřít. Právě proto ovšem jeho nejnovější kreace vypadají jako pěst na oko, vedle kterých je i takový dort pejska a kočičky vrcholným gastronomickým dílem. Patrné je to ostatně i u elektrického Géčka, kde se uhlíková vlákna objevují všude od čelní masky a výrazného splitteru přes kapotu až po zmiňované zadní křídlo.

Mimo to úpravce vůz osadil 24palcovými koly s nízkoprofilovým obutím, čímž nejspíš nezničil jen jeho vizuální přitažlivost, ale došlo i na zhoršení terénních schopností. Překvapivé pak je, že se Mansory nepochlubilo fotkami upraveného interiéru, což je povětšinou přehlídka pouťového čalounění. Dost možná se tuningová firma teprve rozehřívá a chystá si pro nás odhalení zbytku, kterému nebude dobré věnovat pozornost v čase oběda či večeře.

Přestavba elektrického G-Wagenu se zdá být absurdní z podstaty, tohle auto skoro nikdo nekupuje. A její pojetí to zřejmě nezachrání. Foto: Mansory

