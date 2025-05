Mansory už neví, jak hluboko by ještě kleslo, tohle upravené Ferrari je asi to nejodpornější, co kdy firma stvořila včera | Petr Prokopec

Poznáte, že jde vůbec o Ferrari? Nebýt italské trikolóry, člověka by to možná ani nenapadlo. Překombinovaná kreace je absurdní v každém ohledu, zjevně se ale dnes i pro něco takového najde dost zámožných kupců.

Tuningová firma Mansory zjevně soustavně hledá, jak by dosáhla úplného dna designového vkusu. Minimálně poslední dvě léta se zdá, že každá nová kreace je tou „vyvolenou“. Jenže poté úpravce přijde s dalším dílkem, kterým překonává sám sebe. Stačí si jen vzpomenout na to, jak dopadl Ford GT, Tesla Cybertruck či Rolls-Royce Cullinan. Před touto trojicí si pak Mansory posvítilo na Ferrari Purosangue, ke kterému se nyní rozhodlo vrátit. To ale naneštěstí znamená jediné - že spadla ještě hlouběji.

Úpravce se totiž rozhodl najet na styl hollywoodských scénáristů, kteří u pokračování tlačí na pilu ve všech ohledech, jež napoprvé fungovaly. Mansory taktiku „víc všeho“ uplatnilo hlavně na zádi, kde nyní netrůní pouze jedno masivní křídlo, ale rovnou dvě. A k tomu tu ještě máme oproti sérii zvýrazněnou odtrhovou hranu. Difuzor pak už není umístěn mezi vždy dvěma koncovkami výfuku po stranách, ty byly přesunuty doprostřed vedle sebe. Jak moc vše pomohlo aerodynamice, nebylo zmíněno, o čemkoli krom zhoršení ale pochybujeme.

Zbytek rozšířeného bodykitu zůstává nezměněn, tuningová firma však u karoserie přistoupila ke změně válečných barev. Nová verze zvaná Pugnator Tricolore totiž odkazuje na italskou vlajku. Něco takového by normálně nevadilo, u sériového Ferrari by nejspíše šlo o zajímavou podívanou, ovšem zde výsledek przní prakticky jakýkoliv panel, na jaký Mansory sáhlo. Navíc u nich byl ponechán na odiv kovaný karbon, který sám o sobě má jistě přínos v případě hmotnosti, ovšem za krásný materiál jej označit nelze.

Mansory Pugnator tedy znovu zvládne zabodovat jen u lidí vyznávajících pouťový styl, což ostatně na interiér padne jako ulité. V případě kabiny totiž úpravce ponechává vše bez konstrukčních změn a přistupuje jen k přečalounění. Stejně jako loni zde máme bílou kůži takříkajíc od hlavy až k patě jen s tím rozdílem, že původně jen červené detaily byly nyní ještě doplněny zeleným odstínem, aby italská vlajka zavlála také uvnitř. Body do plusu nicméně úpravce získává za barevně asymetrický design dveřních panelů.

Po stránce motorické lze zmínit nárůst výkonu o 30 koní na 755 kobyl, zatímco točivý moment vzrostl ze 716 na 730 Nm. Na jízdní dynamiku to ale nejspíš nebude mít valný vliv, jízdní vlastnosti ale s ohledem na 22- a 23palcová kovaná kola a standardní podvozek budou diskutabilní. Jakkoli si nejsme jisti, že lidé, kteří si provedení Tricolore pořídí, budou denně vyrážet na okruh. Na kolik je pak „zevlování po bulvárech“ vyjde, nebylo taktéž zmíněno. K mání jsou tři kusy - pokud pro ně Mansory skutečně má zájemce, je to špatná zpráva pro celé lidstvo.

